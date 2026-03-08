A una semana del inicio del conflicto en Oriente Medio, todo indica que la guerra podría extenderse durante marzo. Los ataques a refinerías y el bloqueo del Estrecho de Ormuz son dos temas candentes para la economía. El precio del petróleo ya reaccionó y afectó al comercio. Pronto, podría repercutir en precios y consumo, particularmente en Argentina.
PRECIOS VOLÁTILES
Por el conflicto en Oriente Medio, la FED bajó la estimación de PBI y los precios de Argentina están en riesgo
El conflicto militar en Oriente Medio alteró al comercio y al precio del petróleo. La estructura económica argentina es particulamente endeble al shock externo.
Al ser el petróleo un elemento clave en el transporte de los bienes de consumo, cualquier alteración en su precio, que se mantenga a lo largo del tiempo, termina afectando los precios de la economía de todo el mundo. Por este motivo y por el perjuicio sobre el comercio internacional, el viernes 06/03, el Banco de la Reserva Federal de Atlanta publicó una estimación corregida del PBI real para el primer trimestre de este año, y la ubicó en 2,1%, (-1%) de lo que proyectaba un día antes.
Las repercuciones del aumento del precio del petróleo para Argentina
En términos generales, el aumento sostenido del precio del petróleo repercute directamente sobre los combustibles, y a su vez sobre los precios de toda la economía. Esto afectaría al consumo de diferentes formas.
Jessica Tapia Guevara, especialista en comercio internacional y cofundadora de COMEXIA, explicó el impacto de un aumento del precio del crudo en Argentina, que es un país en el que gran parte de los bienes se trasladan por transporte terrestre:
Existen maneras de atenuar este impacto negativo del aumento de precio del petróleo. Tapia Guevara agregó:
Frente al argumento fiscal de que una suba de precio del petróleo generaría ganancias para el país, lejos está ese plus de divisas de llegar al bolsillo y mejorar el poder de compra de los consumidores, excepto de que se tomen medidas al respecto.
El precio del petróleo
En un contexto desafiante es difícil estimar qué sucederá con el precio del crudo. Tapia Guevara detalló:
Goldman Sachs estimó en la semana que el precio del crudo podría trepar a US$100 si el conflicto armado continúa. El viernes 06/03, la cotización del Brent fue de US$87,44, una suba de 7,9% en un día, y el WTI cerró la semana en US$90,9, un aumento de 12,21%.
El comercio internacional se encareció
Tapia Guevara explicó cómo el comercio internacional ya aumentó sus costos:
Dada la peligrosidad de las rutas y el cierre de algunos puertos, muchas navieras decidieron cambiar el rumbo, lo que aumenta los costos del transporte. Así lo planteó Tapia Guevara:
El impacto del aumento del precio del petróleo en la economía se definirá en las próximas semanas. Mientras que un cese en los ataques podría prevenir que el precio del crudo repercuta negativamente en el de bienes en general, si la actividad militar continúa escalando, los precios de la economía mundial podrían aumentar.
