urgente24
DINERO Oriente > precio > petróleo

PRECIOS VOLÁTILES

Por el conflicto en Oriente Medio, la FED bajó la estimación de PBI y los precios de Argentina están en riesgo

El conflicto militar en Oriente Medio alteró al comercio y al precio del petróleo. La estructura económica argentina es particulamente endeble al shock externo.

08 de marzo de 2026 - 11:14
El aumento del precio del petróleo preocupa a todo el mundo. El conflicto en Oriente Medio ya repercute en la economía mundial. Foto: EFE.

El aumento del precio del petróleo preocupa a todo el mundo. El conflicto en Oriente Medio ya repercute en la economía mundial. Foto: EFE.

FOTO DE AGENCIA EFE
NATALIA SAGO
Por NATALIA SAGO

A una semana del inicio del conflicto en Oriente Medio, todo indica que la guerra podría extenderse durante marzo. Los ataques a refinerías y el bloqueo del Estrecho de Ormuz son dos temas candentes para la economía. El precio del petróleo ya reaccionó y afectó al comercio. Pronto, podría repercutir en precios y consumo, particularmente en Argentina.

Al ser el petróleo un elemento clave en el transporte de los bienes de consumo, cualquier alteración en su precio, que se mantenga a lo largo del tiempo, termina afectando los precios de la economía de todo el mundo. Por este motivo y por el perjuicio sobre el comercio internacional, el viernes 06/03, el Banco de la Reserva Federal de Atlanta publicó una estimación corregida del PBI real para el primer trimestre de este año, y la ubicó en 2,1%, (-1%) de lo que proyectaba un día antes.

image
Evolución de estimación de PBI real del primer trimestre 2026 de GDP Now FED Atlanta. Fuente: Fed Atlanta.

Evolución de estimación de PBI real del primer trimestre 2026 de GDP Now FED Atlanta. Fuente: Fed Atlanta.

Las repercuciones del aumento del precio del petróleo para Argentina

En términos generales, el aumento sostenido del precio del petróleo repercute directamente sobre los combustibles, y a su vez sobre los precios de toda la economía. Esto afectaría al consumo de diferentes formas.

Seguir leyendo

Jessica Tapia Guevara, especialista en comercio internacional y cofundadora de COMEXIA, explicó el impacto de un aumento del precio del crudo en Argentina, que es un país en el que gran parte de los bienes se trasladan por transporte terrestre:

Si el precio internacional del crudo se mantiene elevado durante varias semanas, es probable que ese aumento continúe reflejándose gradualmente en el precio de la nafta y el gasoil. El aumento de costos de transporte y distribución de bienes reduce el poder de compra de los consumidores y puede generar una moderación en el consumo, especialmente en bienes no esenciales. En un contexto económico inestable como el argentino, estos aumentos suelen amplificar las presiones sobre otros precios de la economía. Si el precio internacional del crudo se mantiene elevado durante varias semanas, es probable que ese aumento continúe reflejándose gradualmente en el precio de la nafta y el gasoil. El aumento de costos de transporte y distribución de bienes reduce el poder de compra de los consumidores y puede generar una moderación en el consumo, especialmente en bienes no esenciales. En un contexto económico inestable como el argentino, estos aumentos suelen amplificar las presiones sobre otros precios de la economía.

Existen maneras de atenuar este impacto negativo del aumento de precio del petróleo. Tapia Guevara agregó:

El traslado al precio final en Argentina también depende de factores locales como la política energética, los impuestos y las decisiones de las empresas del sector. El traslado al precio final en Argentina también depende de factores locales como la política energética, los impuestos y las decisiones de las empresas del sector.

Frente al argumento fiscal de que una suba de precio del petróleo generaría ganancias para el país, lejos está ese plus de divisas de llegar al bolsillo y mejorar el poder de compra de los consumidores, excepto de que se tomen medidas al respecto.

El precio del petróleo

En un contexto desafiante es difícil estimar qué sucederá con el precio del crudo. Tapia Guevara detalló:

Es difícil proyectar un aumento sostenido en el largo plazo. Lo que sí es esperable es un período de volatilidad en los precios mientras continúe la incertidumbre en la región. Es difícil proyectar un aumento sostenido en el largo plazo. Lo que sí es esperable es un período de volatilidad en los precios mientras continúe la incertidumbre en la región.

Goldman Sachs estimó en la semana que el precio del crudo podría trepar a US$100 si el conflicto armado continúa. El viernes 06/03, la cotización del Brent fue de US$87,44, una suba de 7,9% en un día, y el WTI cerró la semana en US$90,9, un aumento de 12,21%.

El comercio internacional se encareció

Tapia Guevara explicó cómo el comercio internacional ya aumentó sus costos:

Actualmente varias líneas marítimas están aplicando recargos por riesgo de guerra (war risk surcharge) en rutas vinculadas al Golfo Pérsico, lo que incrementa directamente los costos logísticos de las operaciones. Actualmente varias líneas marítimas están aplicando recargos por riesgo de guerra (war risk surcharge) en rutas vinculadas al Golfo Pérsico, lo que incrementa directamente los costos logísticos de las operaciones.

Dada la peligrosidad de las rutas y el cierre de algunos puertos, muchas navieras decidieron cambiar el rumbo, lo que aumenta los costos del transporte. Así lo planteó Tapia Guevara:

Además, algunas navieras están declarando “end of voyage”, lo que implica que buques que tenían destino en esa región deben redireccionar la carga a otros puertos. Esto obliga a los exportadores a reorganizar las operaciones y asumir nuevos costos logísticos. Además, algunas navieras están declarando “end of voyage”, lo que implica que buques que tenían destino en esa región deben redireccionar la carga a otros puertos. Esto obliga a los exportadores a reorganizar las operaciones y asumir nuevos costos logísticos.

El impacto del aumento del precio del petróleo en la economía se definirá en las próximas semanas. Mientras que un cese en los ataques podría prevenir que el precio del crudo repercuta negativamente en el de bienes en general, si la actividad militar continúa escalando, los precios de la economía mundial podrían aumentar.

Más noticias en Urgente24

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir

La verdadera (y loca) historia del regreso del gendarme Nahuel Gallo a Argentina

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES