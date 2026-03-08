Por el conflicto en Oriente Medio, la FED bajó la estimación de PBI y los precios de Argentina están en riesgo

Existen maneras de atenuar este impacto negativo del aumento de precio del petróleo. Tapia Guevara agregó:

El traslado al precio final en Argentina también depende de factores locales como la política energética, los impuestos y las decisiones de las empresas del sector. El traslado al precio final en Argentina también depende de factores locales como la política energética, los impuestos y las decisiones de las empresas del sector.

Frente al argumento fiscal de que una suba de precio del petróleo generaría ganancias para el país, lejos está ese plus de divisas de llegar al bolsillo y mejorar el poder de compra de los consumidores, excepto de que se tomen medidas al respecto.

El precio del petróleo

En un contexto desafiante es difícil estimar qué sucederá con el precio del crudo. Tapia Guevara detalló:

Es difícil proyectar un aumento sostenido en el largo plazo. Lo que sí es esperable es un período de volatilidad en los precios mientras continúe la incertidumbre en la región. Es difícil proyectar un aumento sostenido en el largo plazo. Lo que sí es esperable es un período de volatilidad en los precios mientras continúe la incertidumbre en la región.

Goldman Sachs estimó en la semana que el precio del crudo podría trepar a US$100 si el conflicto armado continúa. El viernes 06/03, la cotización del Brent fue de US$87,44, una suba de 7,9% en un día, y el WTI cerró la semana en US$90,9, un aumento de 12,21%.

El comercio internacional se encareció

Tapia Guevara explicó cómo el comercio internacional ya aumentó sus costos:

Actualmente varias líneas marítimas están aplicando recargos por riesgo de guerra (war risk surcharge) en rutas vinculadas al Golfo Pérsico, lo que incrementa directamente los costos logísticos de las operaciones. Actualmente varias líneas marítimas están aplicando recargos por riesgo de guerra (war risk surcharge) en rutas vinculadas al Golfo Pérsico, lo que incrementa directamente los costos logísticos de las operaciones.

Dada la peligrosidad de las rutas y el cierre de algunos puertos, muchas navieras decidieron cambiar el rumbo, lo que aumenta los costos del transporte. Así lo planteó Tapia Guevara:

Además, algunas navieras están declarando “end of voyage”, lo que implica que buques que tenían destino en esa región deben redireccionar la carga a otros puertos. Esto obliga a los exportadores a reorganizar las operaciones y asumir nuevos costos logísticos. Además, algunas navieras están declarando “end of voyage”, lo que implica que buques que tenían destino en esa región deben redireccionar la carga a otros puertos. Esto obliga a los exportadores a reorganizar las operaciones y asumir nuevos costos logísticos.

El impacto del aumento del precio del petróleo en la economía se definirá en las próximas semanas. Mientras que un cese en los ataques podría prevenir que el precio del crudo repercuta negativamente en el de bienes en general, si la actividad militar continúa escalando, los precios de la economía mundial podrían aumentar.

Más noticias en Urgente24

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Netflix estrenó la miniserie que la crítica no para de aplaudir

La verdadera (y loca) historia del regreso del gendarme Nahuel Gallo a Argentina