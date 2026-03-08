¿Quién será el nuevo Líder Supremo de Irán? Israel amenaza al sucesor de Alí Jamenei

image El Consejo de Expertos delibera, en tanto, la figura de Alí Jamenei puebla las calles de Teherán, para bien o para mal.

Esta postura es respaldada por la visión de la Casa Blanca; Trump declaró en Truth Social que el objetivo final de esta campaña es la "rendición incondicional" de la República Islámica.

Mientras tanto, la violencia se desplaza al Golfo Pérsico. Según reportes de la agencia AFP, Irán ha respondido atacando infraestructura en Kuwait y Bahréin, argumentando que estos países están "a disposición del enemigo".

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que sus fuerzas están preparadas para una escalada total, responsabilizando directamente a la administración estadounidense por cualquier intensificación del conflicto en la región.

