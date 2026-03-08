Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en un ataque aéreo, el Consejo de Expertos de Irán eligió a su sucesor este domingo. Mientras el nombre se mantiene bajo estricto secreto, Israel advirtió que cualquier nuevo líder será un "objetivo incondicional para su eliminación", escalando la tensión a niveles críticos, según Meduza.
EL SUCESOR QUE "NACIÓ MUERTO"
¿Quién será el nuevo Líder Supremo de Irán? Israel amenaza al sucesor de Alí Jamenei
Israel amenaza con atacar al sucesor de Jamenei en Irán tras la votación del Consejo de Expertos; la sentencia de muerte pesa sobre un líder aún en el anonimato
El Consejo de Expertos elige sucesor bajo fuego cruzado
La agencia de noticias iraní Mehr informó este 8 de marzo que la Asamblea de Expertos ya ha realizado la votación definitiva. Aunque el nombre aún no ha sido revelado oficialmente por el ayatolá Hosseini Bushehri, jefe de la secretaría, la decisión se tomó en un contexto de guerra abierta. El nuevo líder debe cumplir con un criterio inquietante revelado por miembros del comité a Reuters: ser una figura "odiada por el enemigo", resaltó Político.
La vacante en el poder surge tras el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero, que terminó con 37 años de mandato de Jamenei. Según The New York Times, el principal candidato era su hijo, Mojtaba Jamenei, aunque reportes recientes indican que resultó herido en un ataque aéreo el 7 de marzo.
Donald Trump, desestimó la legitimidad del proceso en sus redes sociales, calificando a los candidatos de "pesos ligeros" y exigiendo participar en la aprobación del nuevo jefe de Estado.
Israel amenaza al sucesor de Jamenei y expande la ofensiva
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no han dejado lugar a dudas: cualquier intento de estabilizar la cúpula clerical será respondido con fuerza letal. A través de la plataforma X, el ejército israelí emitió una advertencia en farsi dirigida directamente a quien intente asumir el cargo.
Esta postura es respaldada por la visión de la Casa Blanca; Trump declaró en Truth Social que el objetivo final de esta campaña es la "rendición incondicional" de la República Islámica.
Mientras tanto, la violencia se desplaza al Golfo Pérsico. Según reportes de la agencia AFP, Irán ha respondido atacando infraestructura en Kuwait y Bahréin, argumentando que estos países están "a disposición del enemigo".
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que sus fuerzas están preparadas para una escalada total, responsabilizando directamente a la administración estadounidense por cualquier intensificación del conflicto en la región.
