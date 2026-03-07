Victoria Villarruel puso, entre la espada y la pared, al gobernador Alfredo Cornejo

La agroindustria del vino atraviesa caída del consumo, menor producción y sobrestocks que superan los 10 meses, lo que complica la situación financiera de bodegas y productores.

En ese contexto, Cornejo señaló que las prioridades económicas del sector son acceder a crédito competitivo, mejorar las condiciones sanitarias frente al cambio climático y desarrollar una política hídrica.

El mandatario provincial aseguró que trabaja para garantizar esas condiciones, aunque admitió que "la estabilidad macroeconómica depende del Gobierno nacional".

descarga Victoria Villarruel en la Fiesta de la Vendimia, Mendoza

Villarruel: “Me siento como en casa”

Con agenda propia, que incluyó una visita a productores de uva del Valle de Uco, Villarruel recorrió distintas zonas de Mendoza desde su llegada el viernes. El sábado, al ingresar al desayuno de Coviar, habló brevemente con la prensa local y negó tensiones por su presencia.

“No estoy incómoda, me siento como en casa”, afirmó ante el Canal 9 Televida de Mendoza.

La vicepresidenta evitó hablar del cruce con el ministro de Defensa, Luis Petri, que estalló después de la Asamblea Legislativa. Petri había afirmado que Villarruel “apostó al fracaso del Gobierno”, mientras que la titular del Senado lo calificó de “vecina chusma” y lo acusó de integrar “los trencitos de la alegría con Milei”.

Consultada nuevamente por el tema, la vicepresidenta fue tajante: “No voy a hablar de esa persona”.

