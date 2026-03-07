Victoria Villarruel puso, entre la espada y la pared, al gobernador Alfredo Cornejo

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó de los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza y protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana: el frío saludo y la evidente incomodidad del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo (UCR), al compartir escenario con quien hoy es considerada la principal adversaria interna del presidente Javier Milei.
Desde las últimas elecciones legislativas, cuando el radicalismo que gobierna Mendoza se alineó con la administración libertaria y obtuvo el 53% de los votos, los elogios de Cornejo hacia el Presidente y su gabinete fueron en aumento
La sintonía también fue recíproca. Milei invitó al gobernador mendocino a participar de una misión económica en Estados Unidos. El domingo (08/03) Cornejo se sumará a la comitiva que viajará a Nueva York para participar del Argentina Week.
El presentación fue organizada por JPMorgan Chase, Bank of America, la Embajada de Argentina en Estados Unidos y el fondo Kaszek. Se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo y reunirá a funcionarios del Gobierno argentino, empresarios y referentes del sistema financiero internacional.
Crisis del vino y reclamos al Gobierno
El desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), detalla el medio Clarín; una de las reuniones centrales del calendario vendimial, también estuvo marcado por las preocupaciones del sector.
La agroindustria del vino atraviesa caída del consumo, menor producción y sobrestocks que superan los 10 meses, lo que complica la situación financiera de bodegas y productores.
En ese contexto, Cornejo señaló que las prioridades económicas del sector son acceder a crédito competitivo, mejorar las condiciones sanitarias frente al cambio climático y desarrollar una política hídrica.
El mandatario provincial aseguró que trabaja para garantizar esas condiciones, aunque admitió que "la estabilidad macroeconómica depende del Gobierno nacional".
Villarruel: “Me siento como en casa”
Con agenda propia, que incluyó una visita a productores de uva del Valle de Uco, Villarruel recorrió distintas zonas de Mendoza desde su llegada el viernes. El sábado, al ingresar al desayuno de Coviar, habló brevemente con la prensa local y negó tensiones por su presencia.
“No estoy incómoda, me siento como en casa”, afirmó ante el Canal 9 Televida de Mendoza.
La vicepresidenta evitó hablar del cruce con el ministro de Defensa, Luis Petri, que estalló después de la Asamblea Legislativa. Petri había afirmado que Villarruel “apostó al fracaso del Gobierno”, mientras que la titular del Senado lo calificó de “vecina chusma” y lo acusó de integrar “los trencitos de la alegría con Milei”.
Consultada nuevamente por el tema, la vicepresidenta fue tajante: “No voy a hablar de esa persona”.
