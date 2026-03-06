La VTV cambia las reglas: ya no se puede pagar en la planta

Esto significa que los conductores deben completar todo el proceso online antes de presentarse en la planta donde realizarán la revisión técnica.

El procedimiento incluye tres pasos obligatorios:

Sacar turno a través de la página oficial.

Pagar la VTV de forma digital.

Presentarse en la planta con el comprobante ya abonado.

El cambio implica que ya no se acepta ningún tipo de pago en el lugar. Ni efectivo, ni tarjeta de débito, ni crédito.

Desde las plantas verificadoras aseguran que la medida busca reducir demoras, ordenar los turnos y evitar cancelaciones de último momento.

Sin embargo, varios usuarios reportaron problemas con el sistema online y aseguran que hubo casos en los que pagaron el trámite pero no pudieron realizar la verificación.

¿Por qué el nuevo sistema de VTV generó tantas quejas?

Uno de los principales reclamos tiene que ver con los plazos de vencimiento. Con el nuevo esquema, la VTV en la provincia de Buenos Aires se rige por el número final de la patente del vehículo.

Esto provocó situaciones en donde algunos automovilistas que hicieron la verificación recientemente podrían tener que repetirla dentro del mismo año si su patente vence en otra fecha del calendario.

Esa situación generó un fuerte malestar porque implica pagar nuevamente el trámite, cuyo costo ya ronda cifras cercanas a los 100 mil pesos para vehículos particulares.

“Es meramente recaudatorio”, escribieron varios usuarios en redes sociales al expresar su descontento.

La lista de autos que no pagarán la VTV durante todo el 2025

¿Cuándo vence la VTV según la patente en 2025?

El cronograma vigente organiza los vencimientos según el último número de la patente del vehículo.

El calendario funciona de la siguiente manera:

Patentes terminadas en 2: vencieron el 28 de febrero

vencieron el 28 de febrero Patentes terminadas en 3: vencen el 31 de marzo

vencen el 31 de marzo Patentes terminadas en 4: vencen el 30 de abril

vencen el 30 de abril Patentes terminadas en 5: vencen el 31 de mayo

vencen el 31 de mayo Patentes terminadas en 6: vencen el 30 de junio

vencen el 30 de junio Patentes terminadas en 7: vencen el 31 de julio

vencen el 31 de julio Patentes terminadas en 8: vencen el 31 de agosto

vencen el 31 de agosto Patentes terminadas en 9: vencen el 30 de septiembre

vencen el 30 de septiembre Patentes terminadas en 0: vencen el 31 de octubre

vencen el 31 de octubre Patentes terminadas en 1: vencen el 30 de noviembre

Este sistema reemplaza el esquema anterior en el que el vencimiento estaba asociado principalmente a la fecha en que se realizaba la verificación.

¿Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires?

Otro de los puntos que generó polémica fue el aumento de las tarifas.

Actualmente, el cuadro de precios establece los siguientes valores:

Autos particulares hasta 2.500 kilos: $97.057,65

$97.057,65 Motos: $38.801

$38.801 Vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.604

Estos valores se suman a los fuertes incrementos que ya se habían aplicado durante 2025.

Por ejemplo, el costo para autos livianos había pasado de poco menos de 16 mil pesos a más de 63 mil en una actualización previa, mientras que las motos también registraron subas muy significativas.

¿Qué problemas reportaron los conductores con la VTV online?

Además del enojo por los precios y los vencimientos, también aparecieron denuncias vinculadas al sistema digital de pago.

Algunos usuarios aseguraron haber abonado la VTV de manera online pero, al llegar a la planta verificadora, no pudieron completar el trámite por demoras en la acreditación del pago.

Uno de los casos que circuló en redes fue el de un conductor que se presentó en la planta de Batán con el comprobante ya pagado pero no le permitieron ingresar porque el sistema no registraba la operación.

Ese tipo de situaciones alimentó aún más el malestar hacia un sistema que muchos consideran obsoleto.

Incluso, algunos legisladores provinciales ya presentaron proyectos en la Cámara de Diputados para modificar o directamente eliminar el sistema actual de VTV.

