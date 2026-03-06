La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió al centro de la polémica en la provincia de Buenos Aires. Desde el 1° de marzo rige un nuevo sistema que cambió por completo la forma de pagar el trámite y desató una ola de críticas entre los conductores. Esto se debe a que ya no se puede abonar la VTV de forma presencial en las plantas verificadoras.
CAMBIOS QUE INDIGNAN
La VTV cambia las reglas: ya no se puede pagar en la planta
Para hacer la verificación técnica vehícular (VTV) en la provincia de Buenos Aires es obligatorio pagar el trámite online antes de asistir al turno.
A partir de ahora, el pago debe hacerse de manera anticipada y online, antes de asistir al turno. Quienes lleguen al predio sin haber realizado el pago digital directamente no podrán completar el trámite.
La medida forma parte de una serie de modificaciones que comenzaron a aplicarse en los últimos meses y que ya habían generado controversia por los aumentos en las tarifas, los cambios en los plazos y el nuevo esquema de vencimientos según el número de patente.
Mientras desde el Gobierno provincial aseguran que el objetivo es agilizar el sistema, muchos automovilistas consideran que los cambios solo complicaron el proceso y elevaron los costos.
¿Qué cambia en la VTV con el nuevo sistema de pago obligatorio?
La modificación más reciente en el sistema de VTV tiene que ver con el método de pago. Según explicó Sergio Rodríguez, titular de la planta verificadora de Tandil, desde el 1° de marzo el sistema funciona exclusivamente bajo modalidad de prepago.
Esto significa que los conductores deben completar todo el proceso online antes de presentarse en la planta donde realizarán la revisión técnica.
El procedimiento incluye tres pasos obligatorios:
- Sacar turno a través de la página oficial.
- Pagar la VTV de forma digital.
- Presentarse en la planta con el comprobante ya abonado.
El cambio implica que ya no se acepta ningún tipo de pago en el lugar. Ni efectivo, ni tarjeta de débito, ni crédito.
Desde las plantas verificadoras aseguran que la medida busca reducir demoras, ordenar los turnos y evitar cancelaciones de último momento.
Sin embargo, varios usuarios reportaron problemas con el sistema online y aseguran que hubo casos en los que pagaron el trámite pero no pudieron realizar la verificación.
¿Por qué el nuevo sistema de VTV generó tantas quejas?
Uno de los principales reclamos tiene que ver con los plazos de vencimiento. Con el nuevo esquema, la VTV en la provincia de Buenos Aires se rige por el número final de la patente del vehículo.
Esto provocó situaciones en donde algunos automovilistas que hicieron la verificación recientemente podrían tener que repetirla dentro del mismo año si su patente vence en otra fecha del calendario.
Esa situación generó un fuerte malestar porque implica pagar nuevamente el trámite, cuyo costo ya ronda cifras cercanas a los 100 mil pesos para vehículos particulares.
“Es meramente recaudatorio”, escribieron varios usuarios en redes sociales al expresar su descontento.
¿Cuándo vence la VTV según la patente en 2025?
El cronograma vigente organiza los vencimientos según el último número de la patente del vehículo.
El calendario funciona de la siguiente manera:
- Patentes terminadas en 2: vencieron el 28 de febrero
- Patentes terminadas en 3: vencen el 31 de marzo
- Patentes terminadas en 4: vencen el 30 de abril
- Patentes terminadas en 5: vencen el 31 de mayo
- Patentes terminadas en 6: vencen el 30 de junio
- Patentes terminadas en 7: vencen el 31 de julio
- Patentes terminadas en 8: vencen el 31 de agosto
- Patentes terminadas en 9: vencen el 30 de septiembre
- Patentes terminadas en 0: vencen el 31 de octubre
- Patentes terminadas en 1: vencen el 30 de noviembre
Este sistema reemplaza el esquema anterior en el que el vencimiento estaba asociado principalmente a la fecha en que se realizaba la verificación.
¿Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires?
Otro de los puntos que generó polémica fue el aumento de las tarifas.
Actualmente, el cuadro de precios establece los siguientes valores:
- Autos particulares hasta 2.500 kilos: $97.057,65
- Motos: $38.801
- Vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.604
Estos valores se suman a los fuertes incrementos que ya se habían aplicado durante 2025.
Por ejemplo, el costo para autos livianos había pasado de poco menos de 16 mil pesos a más de 63 mil en una actualización previa, mientras que las motos también registraron subas muy significativas.
¿Qué problemas reportaron los conductores con la VTV online?
Además del enojo por los precios y los vencimientos, también aparecieron denuncias vinculadas al sistema digital de pago.
Algunos usuarios aseguraron haber abonado la VTV de manera online pero, al llegar a la planta verificadora, no pudieron completar el trámite por demoras en la acreditación del pago.
Uno de los casos que circuló en redes fue el de un conductor que se presentó en la planta de Batán con el comprobante ya pagado pero no le permitieron ingresar porque el sistema no registraba la operación.
Ese tipo de situaciones alimentó aún más el malestar hacia un sistema que muchos consideran obsoleto.
Incluso, algunos legisladores provinciales ya presentaron proyectos en la Cámara de Diputados para modificar o directamente eliminar el sistema actual de VTV.
