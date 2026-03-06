Guerra en Oriente Medio: El lunes llegarán los primeros argentinos varados en Dubái

PABLO QUIRNO_AFP Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Pablo Quirno FOTO: EVARISTO SA / AFP

Situación dinámica

El canciller Pablo Quirno detalló que la situación aérea es extremadamente dinámica debido al conflicto. el funcionario explicó

El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. Hubo días con casi el 99% de los vuelos cancelados. Recomendamos esperar en Dubái porque estamos trabajando con las aerolíneas que tienen vuelos de regreso.

Según Quirno, solo en Dubái hay unos 1.500 viajeros varados de distintas nacionalidades, lo que limita la disponibilidad de asientos.

Incertidumbre entre argentinos

Mientras se organizan los primeros retornos, señala el medio Infobae, varios argentinos relataron confusión e incertidumbre sobre cómo abandonar la región.

Virginia Luca, que permanece junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, contó que la embajada sugirió trasladarse por tierra hacia Omán o Arabia Saudita para intentar conseguir vuelos. Sin embargo, autoridades locales habrían recomendado no desplazarse debido a la situación regional. “No hay un registro claro de cuántos somos ni dónde estamos”, sostuvo.

Impacto global en la aviación

El conflicto también provocó una fuerte disrupción en el tráfico aéreo internacional. De acuerdo con la consultora de aviación Cirium, entre el sábado y el lunes se cancelaron al menos 12.903 vuelos, cerca del 40% de las conexiones programadas en la región.

La zona ocupa habitualmente unos 900.000 asientos diarios, por lo que el número de pasajeros afectados podría superar fácilmente el millón en todo el mundo.

