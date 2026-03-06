La tensión bélica en Medio Oriente mantiene a cientos de viajeros atrapados en la región, pero en las próximas horas comenzará el regreso de los primeros argentinos que quedaron varados. El Gobierno confirmó que dos vuelos partirán desde Dubái domingo y lunes para repatriar a parte de los más de 630 compatriotas que solicitaron asistencia consular.Los vuelos serán operados por Emirates con escala en Río de Janeiro.
REPATRIADOS
Guerra en Oriente Medio: El lunes llegarán los primeros argentinos varados en Dubái
2 vuelos de Emirates con escala en Río de Janeiro traerán los primeros compatriotas atrapados por el conflicto en Medio Oriente.
Gestión diplomática
Las gestiones con las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y con la aerolínea estuvieron encabezadas por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, junto al embajador argentino en ese país, Jorge Arambarri.
El operativo se organiza en un contexto complejo: el espacio aéreo de gran parte de la región permanece restringido tras la escalada militar entre Israel, Irán y la intervención de USA
Si bien los vuelos partirán desde Dubái, muchos de los argentinos que pidieron ayuda quedaron inicialmente varados en Israel y Qatar, desde donde buscaron trasladarse a países con conexiones aéreas disponibles.
Prioridad para casos urgentes
Desde la Cancillería explicaron que el regreso se organizará mediante un sistema de prioridades, que contempla especialmente a menores de edad, personas con problemas de salud o situaciones familiares urgentes.
Situación dinámica
El canciller Pablo Quirno detalló que la situación aérea es extremadamente dinámica debido al conflicto. el funcionario explicó
Según Quirno, solo en Dubái hay unos 1.500 viajeros varados de distintas nacionalidades, lo que limita la disponibilidad de asientos.
Incertidumbre entre argentinos
Mientras se organizan los primeros retornos, señala el medio Infobae, varios argentinos relataron confusión e incertidumbre sobre cómo abandonar la región.
Virginia Luca, que permanece junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, contó que la embajada sugirió trasladarse por tierra hacia Omán o Arabia Saudita para intentar conseguir vuelos. Sin embargo, autoridades locales habrían recomendado no desplazarse debido a la situación regional. “No hay un registro claro de cuántos somos ni dónde estamos”, sostuvo.
Impacto global en la aviación
El conflicto también provocó una fuerte disrupción en el tráfico aéreo internacional. De acuerdo con la consultora de aviación Cirium, entre el sábado y el lunes se cancelaron al menos 12.903 vuelos, cerca del 40% de las conexiones programadas en la región.
La zona ocupa habitualmente unos 900.000 asientos diarios, por lo que el número de pasajeros afectados podría superar fácilmente el millón en todo el mundo.
Más noticias en Urgente24
Impacto absoluto en Boca por la última novedad sobre Exequiel Zeballos
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Atención: la nueva prohibición en escuelas de Buenos Aires que sacude a todos
Contundentes definiciones del Juez Horacio Rosatti en la causa PilarBus
Preocupación en América TV: Hernán Drago se queda con el rating de Beto Casella