El presente televisivo de Beto Casella no atraviesa su mejor momento. Con su nuevo ciclo BTV en la pantalla de América TV, el conductor no logra encontrar el rumbo en materia de audiencia y en los últimos días quedó nuevamente por detrás de su competencia directa: Hernán Drago con Bienvenidos a ganar.
ENCENDIERON LAS ALARMAS
Preocupación en América TV: Hernán Drago se queda con el rating de Beto Casella
Los números de audiencia favorecen diariamente a El Nueve, que logró quedar por encima del programa de América TV que lidera del exconductor de Bendita.
Según los datos que respectan a los niveles de audiencia, el programa de El Nueve volvió a marcar mejores números en la franja horaria y se impuso con claridad sobre el envío del exconductor de Bendita.
Con picos por encima de los 2 puntos, el ciclo de entretenimientos conducido por el modeo logró duplicar en varios momentos a la nueva apuesta, dejando al reconocido conductor en una situación incómoda dentro de la competencia nocturna.
La diferencia no pasó desapercibida en el mundo de la televisión, donde muchos señalan que el flamante proyecto todavía no logra consolidar una audiencia propia. Incluso parte del público que lo acompañaba en su exprograma parece haberse quedado con el histórico ciclo que siguió al aire bajo la conducción de Edith Hermida.
América TV refuerza su grilla con un nuevo programa de Mauro Szeta
El periodista Mauro Szeta tendrá su propio programa en América TV. La primicia fue anunciada por Ángel de Brito, quien dio detalles sobre el nuevo ciclo que encabezará el reconocido periodista especializado en policiales.
El comunicador especializado en policiales, que en la actualidad se destaca con su sección en el programa Lape Club Social Informativo y ha conducido el programa en ausencia de Sergio Lapegüe, dará así un paso más en su carrera con un envío propio dentro de la señal. “Formato fuerte, bien a su estilo”, anticipó.
De acuerdo a lo que reveló el conductor de LAM a través de su cuenta de X, el estreno está previsto para los sábados a las 22 horas, inmediatamente después de Secretos verdaderos, uno de los clásicos del canal que lleva adelante Luis Ventura y será a partir de abril.
Es preciso destacar que el formato será fiel al estilo que caracteriza al comunicador. En cada emisión repasará un caso policial desde el lugar de los hechos, con testimonios inéditos y una investigación profunda que lo llevará a recorrer distintos puntos del país
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri
Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás
Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River