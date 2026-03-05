Preocupación en América TV: Hernán Drago se queda con el rating de Beto Casella

América TV refuerza su grilla con un nuevo programa de Mauro Szeta

El periodista Mauro Szeta tendrá su propio programa en América TV. La primicia fue anunciada por Ángel de Brito, quien dio detalles sobre el nuevo ciclo que encabezará el reconocido periodista especializado en policiales.

El comunicador especializado en policiales, que en la actualidad se destaca con su sección en el programa Lape Club Social Informativo y ha conducido el programa en ausencia de Sergio Lapegüe, dará así un paso más en su carrera con un envío propio dentro de la señal. “Formato fuerte, bien a su estilo”, anticipó.

De acuerdo a lo que reveló el conductor de LAM a través de su cuenta de X, el estreno está previsto para los sábados a las 22 horas, inmediatamente después de Secretos verdaderos, uno de los clásicos del canal que lleva adelante Luis Ventura y será a partir de abril.

Es preciso destacar que el formato será fiel al estilo que caracteriza al comunicador. En cada emisión repasará un caso policial desde el lugar de los hechos, con testimonios inéditos y una investigación profunda que lo llevará a recorrer distintos puntos del país

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri

Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás

Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River