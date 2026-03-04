La Peña de Morfi en crisis: La cifra descomunal que le pidieron a Telefe para tomar el mando

Y lo curioso del asunto es que, sobre el papel, la elección tenía toda la lógica del mundo. El perfil artístico de Pastorutti encajaba como anillo al dedo con el ADN del programa: música en vivo, artistas populares, folclore, identidad argentina a flor de piel. El canal tenía interés genuino, la idea era concreta. Pero cuando llegó el momento de hablar de plata —que es, en definitiva, donde siempre se rompe el hilo— el acuerdo se cayó solo. El monto solicitado, según lo dicho por el conductor de "Intrusos", estaba muy por encima de lo que Telefe tenía previsto destinar a la conducción, y así, sin mayores ceremonias, la posibilidad de ver a la Sole al frente del ciclo quedó descartada.