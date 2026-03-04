La Peña de Morfi en crisis: La cifra descomunal que le pidieron a Telefe para tomar el mando

Telefe tiene un problema serio y no es chico: no sabe a quién va a poner al frente de "La Peña de Morfi". El programa más tradicional de la música popular argentina lleva demasiado tiempo dando vueltas sin resolver una cuestión que, a esta altura, ya empieza a oler a desastre. Y cuando parecía que la solución tenía nombre, apellido y guitarra en mano, llegó el número que hizo temblar por completo al canal.
Según reveló el periodista Rodrigo Lussich, Soledad Pastorutti, habría pedido nada más ni nada menos que 80 mil dólares mensuales para asumir la conducción del ciclo dominical. Sí, leíste bien. Ochenta mil dólares por mes. El tipo de cifra que genera silencio incómodo en una reunión ejecutiva y termina con los papeles guardados en un cajón sin firmar. O al menos eso fue lo que lo hizo el canal de las pelotas.
Y lo curioso del asunto es que, sobre el papel, la elección tenía toda la lógica del mundo. El perfil artístico de Pastorutti encajaba como anillo al dedo con el ADN del programa: música en vivo, artistas populares, folclore, identidad argentina a flor de piel. El canal tenía interés genuino, la idea era concreta. Pero cuando llegó el momento de hablar de plata —que es, en definitiva, donde siempre se rompe el hilo— el acuerdo se cayó solo. El monto solicitado, según lo dicho por el conductor de "Intrusos", estaba muy por encima de lo que Telefe tenía previsto destinar a la conducción, y así, sin mayores ceremonias, la posibilidad de ver a la Sole al frente del ciclo quedó descartada.
¿Polémicas pasadas condicionan a Telefe?
Ahora bien, acá hay una pregunta que vale la pena hacerse: ¿se puede culpar a Pastorutti por pedir lo que considera que vale? Porque seamos honestos, "La Peña de Morfi" no es precisamente un programa con historia tranquila. Desde el fallecimiento de Gerardo Rozin, el ciclo transitó por más turbulencias que un vuelo en tormenta. Primero Jey Mammón, después Jesica Cirio con todo lo que eso implicó, y finalmente Lizy Tagliani, quien también terminó alejándose del formato.
Entonces, ¿será que la Sole hizo los cálculos y concluyó que meterse en ese lío vale, pero vale caro? Porque agarrar un programa que arrastra conflictos desde hace años, ponerse la camiseta los domingos al mediodía y bancarse el escrutinio permanente de la prensa y las redes sociales no es gratis —ni emocional ni económicamente.
No obstante, por el momento, parece que Telefe tendrá que volver a foja cero en la búsqueda. Y mientras el canal sigue sin resolver quién conduce, el reloj corre, los domingos pasan y "La Peña de Morfi" sigue siendo, paradójicamente, el programa más famoso de la televisión argentina por todo lo que pasa alrededor de él y no precisamente por lo que ocurre adentro.
