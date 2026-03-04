The Bear lanzará una quinta temporada en Hulu/FX y no volverá al streaming

Un final anunciado desde el principio

El creador Christopher Storer siempre pensó la serie como un arco de cuatro temporadas. La quinta es, en todo caso, el cierre definitivo de un relato que entrelazó duelo, trauma y cocina de manera brutal.

El final de la cuarta temporada —titulado "Adiós"— mostró a Carmy abandonando su restaurante y el mundo culinario. Una señal imposible de ignorar.

The Bear acumula 21 premios Emmy en sus primeras tres temporadas, con reconocimientos para Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, entre otros.

La cuarta temporada entra en carrera por los Emmy 2026 en septiembre.

