EL GRAN CIERRE

The Bear lanzará una quinta temporada en Hulu/FX y no volverá al streaming

El fin de una era: The Bear se despide con una última temporada que ya está en producción. El fin de una era televisiva.

04 de marzo de 2026 - 20:13
La noticia sacudió a los fanáticos de la serie más premiada de los últimos años. FX y Hulu confirmaron que la quinta temporada de The Bear cerrará definitivamente la historia de Carmy Berzatto y su equipo en la cocina más caótica de la televisión.

La actriz que lo dijo todo sobre The Bear

La serie se está filmando ahora mismo en Chicago y sus alrededores, con estreno previsto para finales de 2026. Tal como ocurrió con temporadas anteriores, la premiere llegaría a fines de junio en formato maratón.

Fue Jamie Lee Curtis quien destapó la olla —sin anestesia— en una entrevista con Entertainment Tonight. La ganadora del Emmy por su papel como la madre de Carmy y Natalie fue directa: "Es el final del programa. Todo el mundo sabe que es el final del programa."

Sus palabras llegaron después de que una publicación en Instagram del 17 de febrero generara especulaciones sobre el futuro de la serie. Curtis hizo referencia a "completar la historia" de The Bear, y la duda explotó en redes.

Un final anunciado desde el principio

El creador Christopher Storer siempre pensó la serie como un arco de cuatro temporadas. La quinta es, en todo caso, el cierre definitivo de un relato que entrelazó duelo, trauma y cocina de manera brutal.

El final de la cuarta temporada —titulado "Adiós"— mostró a Carmy abandonando su restaurante y el mundo culinario. Una señal imposible de ignorar.

The Bear acumula 21 premios Emmy en sus primeras tres temporadas, con reconocimientos para Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, entre otros.

La cuarta temporada entra en carrera por los Emmy 2026 en septiembre.

