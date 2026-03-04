El fin del streaming barato y la trampa de plataformas como Netflix y Disney+

Ridículo, teniendo en cuenta que el streamig comenzó como algo disruptivo a lo que era la tv por cable convencional. Nos vendieron el concepto de contenido libre de publicidad y ahora nos clavan publicidad en todo lo que puedan.

Según los últimos reportes de Bloomberg Intelligence, esta movida busca sanear años de pérdidas operativas. Básicamente, nos están cobrando hoy las deudas que acumularon ayer para ganarle la guerra a la televisión por cable. El contenido "limpio" de avisos quedó relegado a un segmento de alta gama, transformando el acceso a la cultura digital en un privilegio para pocos.

¿Qué plataformas son más rentables con anuncios que sin ellos?

Aunque te cueste creerlo, a las empresas les conviene que seas "pobre". Bueno, no tan así, pero prefieren que elijas el plan barato con publicidad ¿Por qué? Porque lo que ganan vendiéndole tu atención a los anunciantes compensa, y por mucho, la diferencia de la cuota mensual. Netflix, por ejemplo, se puso serio con el tema de compartir cuentas y empujó a medio mundo a los planes con avisos.

El inventario publicitario en streaming es una mina de oro. Saben exactamente qué ves, a qué hora y qué te gusta, por lo que los anuncios son quirúrgicos. Según Digital TV Research, los ingresos por publicidad (AVOD) superaron cualquier pronóstico para este 2026. Al final del día, el usuario que no puede pagar el plan premium termina siendo el producto más valioso para la plataforma, porque su tiempo de atención se subasta al mejor postor.

¿Cuál es el futuro de plataformas de streaming frente a la crisis del consumo?

El panorama es de una rotación constante. El usuario experto en supervivencia económica, ya le sacó la ficha al sistema, activa Netflix un mes para ver la serie del momento, la da de baja y se pasa a Disney+ para ver el fútbol, y así va saltando de app en app como quien busca ofertas en el súper. Sin embargo, las empresas están tratando de bloquear esta "picardía" con contratos anuales más tentadores o unificando bibliotecas para que sientas que si te vas, te perdés de todo.

Hacia el cierre de este trimestre, el 65% de los nuevos suscriptores en nuestra región ya se resignó y eligió los planes con soporte publicitario. La resistencia a pagar el excedente premium se estancó.

