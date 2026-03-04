Si pensabas que sentarte a ver una serie era el último refugio accesible para tu billetera, las malas noticias aparecieron. El streaming tal como lo conocíamos pasó a mejor vida. En este marzo de 2026, las facturas llegaron con un cachetazo del 15% de aumento promedio y las empresas ya no quieren que seas su suscriptor, quieren que seas su producto empresarial o que pagues como si estuvieras manteniendo un servicio premium.
¿CUÁNTO ESTÁS PAGANDO?
El fin del streaming barato y la trampa de plataformas como Netflix y Disney+
Apple TV+ y Disney+ se plantaron en la vereda de enfrente del "populacho" digital y se consolidaron como servicios de streaming de lujo.
La brecha entre los que pueden ver contenido "sin publicidad" y los que tienen que comerse avisos de detergente en el medio de un clímax dramático se volvió un gran problema.
¿Por qué suben tanto los precios de plataformas como Netflix y Disney+ este año?
No es solo inflación. Durante años, nos "subsidiaron" la diversión para que todos nos hiciéramos adictos a sus catálogos. Pero los números en estos casos no mienten, producir esas series de ciencia ficción que tanto te gustan cuesta más de 20 millones de dólares por episodio. Hoy, el mercado llegó a su punto de ebullición. Las fusiones entre gigantes como Warner y Paramount no trajeron mejores precios, sino una unificación tarifaria que eliminó la competencia. Si antes elegías por precio, ahora te acorralan.
El combo son los costos de producción por las nubes, la necesidad de las empresas de mostrar ganancias reales (ya no les sirve solo "sumar gente") y una ambición por los datos de consumo. En Argentina, el tema es todavía más dramático. Entre el precio del dólar y los impuestos, mantener las cuentas activas ya compite palmo a palmo con lo que pagás de expensas o de gas.
¿Cómo es la nueva segmentación de plataformas para usuarios premium?
Apple TV+ y Disney+ se plantaron en la vereda de enfrente del "populacho" digital. Se consolidaron como servicios de lujo. Disney+ ya clavó su bandera cerca de los 19 dólares para el plan estándar sin interrupciones en los mercados de referencia. Es decir que, si querés calidad 4K y que nadie te interrumpa la película con una publicidad de pañales, vas a tener que pagar mucho más.
Ridículo, teniendo en cuenta que el streamig comenzó como algo disruptivo a lo que era la tv por cable convencional. Nos vendieron el concepto de contenido libre de publicidad y ahora nos clavan publicidad en todo lo que puedan.
Según los últimos reportes de Bloomberg Intelligence, esta movida busca sanear años de pérdidas operativas. Básicamente, nos están cobrando hoy las deudas que acumularon ayer para ganarle la guerra a la televisión por cable. El contenido "limpio" de avisos quedó relegado a un segmento de alta gama, transformando el acceso a la cultura digital en un privilegio para pocos.
¿Qué plataformas son más rentables con anuncios que sin ellos?
Aunque te cueste creerlo, a las empresas les conviene que seas "pobre". Bueno, no tan así, pero prefieren que elijas el plan barato con publicidad ¿Por qué? Porque lo que ganan vendiéndole tu atención a los anunciantes compensa, y por mucho, la diferencia de la cuota mensual. Netflix, por ejemplo, se puso serio con el tema de compartir cuentas y empujó a medio mundo a los planes con avisos.
El inventario publicitario en streaming es una mina de oro. Saben exactamente qué ves, a qué hora y qué te gusta, por lo que los anuncios son quirúrgicos. Según Digital TV Research, los ingresos por publicidad (AVOD) superaron cualquier pronóstico para este 2026. Al final del día, el usuario que no puede pagar el plan premium termina siendo el producto más valioso para la plataforma, porque su tiempo de atención se subasta al mejor postor.
¿Cuál es el futuro de plataformas de streaming frente a la crisis del consumo?
El panorama es de una rotación constante. El usuario experto en supervivencia económica, ya le sacó la ficha al sistema, activa Netflix un mes para ver la serie del momento, la da de baja y se pasa a Disney+ para ver el fútbol, y así va saltando de app en app como quien busca ofertas en el súper. Sin embargo, las empresas están tratando de bloquear esta "picardía" con contratos anuales más tentadores o unificando bibliotecas para que sientas que si te vas, te perdés de todo.
Hacia el cierre de este trimestre, el 65% de los nuevos suscriptores en nuestra región ya se resignó y eligió los planes con soporte publicitario. La resistencia a pagar el excedente premium se estancó.
