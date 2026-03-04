¿En dónde quedó el Trump pacifista de MAGA?; "El cangrejo" sería el "Delcy Rodríguez" de Cuba

Tiene 41 años, es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal en Cuba. Desde 2016 integra el círculo más íntimo del poder en La Habana, encargado de la protección directa de su abuelo. Tiene 41 años, es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal en Cuba. Desde 2016 integra el círculo más íntimo del poder en La Habana, encargado de la protección directa de su abuelo.

3-La caída del líder supremo de Irán no fue producto del azar

Fue el resultado de una operación quirúrgica que combinó inteligencia estadounidense y poder aéreo israelí.

‍Durante meses, la CIA siguió cada movimiento de la cúpula persa y en particular de Ali Jamenei. Interceptaciones, monitoreo satelital y análisis de patrones permitieron detectar una ventana táctica clave.

Washington aportó información de alta precisión y Tel Aviv ejecutó el golpe. La Fuerza Aérea israelí atacó un complejo de mando estratégico donde se encontraba Jamenei junto a altos jerarcas del régimen.