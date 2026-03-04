urgente24
¿En dónde quedó el Trump pacifista de MAGA?; "El cangrejo" sería el "Delcy Rodríguez" de Cuba

El Trump pacifista de MAGA prometió no entrar en guerras pero lleva 7 en 14 meses: "El cangrejo" Rodríguez Castro sería el "Delcy Rodríguez" de Cuba.

04 de marzo de 2026 - 18:55
1-¿En dónde quedó el Trump de MAGA que no quería "guerras estúpidas"?

Tras su primer mandato en la Casa Blanca, entre enero de 2017 y enero de 2021, el Jefe de Estado norteamericano se ufanaba de haber sido el primer presidente norteamericano en casi medio siglo en no iniciar guerras contra otras naciones.

Sin embargo, el escenario cambió en los primeros 14 meses de su segundo mandato: el titular de la Casa Blanca ya ordenó ofensivas militares en 7 países.

En el corazón de su propio movimiento, el núcleo MAGA, comienzan a escucharse voces de descontento. Durante la campaña electoral, el magnate había prometido no involucrar a Estados Unidos en nuevos conflictos armados.

2-¿Quién es El Cangrejo, el posible Delcy Rodríguez de Cuba?

El presidente de Estados Unidos está entusiasmado con la transición política en Venezuela y ahora busca replicar ese modelo en Cuba. Donald Trump ya tendría identificado a su posible “Delcy Rodríguez” en la isla caribeña.

Se trata de “El Cangrejo”, el nieto de Raúl Castro. Su nombre completo es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo de la hija mayor del histórico líder cubano de 95 años. Incluso comparte el apellido con la actual vicepresidenta del régimen venezolano.

Tiene 41 años, es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal en Cuba. Desde 2016 integra el círculo más íntimo del poder en La Habana, encargado de la protección directa de su abuelo.

3-La caída del líder supremo de Irán no fue producto del azar

Fue el resultado de una operación quirúrgica que combinó inteligencia estadounidense y poder aéreo israelí.

‍Durante meses, la CIA siguió cada movimiento de la cúpula persa y en particular de Ali Jamenei. Interceptaciones, monitoreo satelital y análisis de patrones permitieron detectar una ventana táctica clave.

Washington aportó información de alta precisión y Tel Aviv ejecutó el golpe. La Fuerza Aérea israelí atacó un complejo de mando estratégico donde se encontraba Jamenei junto a altos jerarcas del régimen.

