Inminente ataque de Israel a Irán obligó a USA a entrar en guerra: Marco Rubio y un desliz

“Estaba clarísimo que si Irán era atacado por cualquiera –Estados Unidos, Israel o cualquiera–, responderían, y lo harían contra Estados Unidos”, sentenció el secretario de Estado a los periodistas en el Capitolio el lunes.

"Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos", añadió. Además, Rubio sostuvo que Trump tomó una medida adecuada al anticiparse a una escalada, al punto de señalar: "Todos estaríamos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso, que sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos", si no se hubiera actuado con anticipación.

Sus afirmaciones se enmarcan en el actual contexto de escalada bélica con Irán. Desde el sábado, Estados Unidos e Israel están bombardeando territorio iraní en el marco de la Operación Furia Épica y la Operación Rugido de León, con el objetivo de desbaratar por completo el programa nuclear de Irán, asegurando que el país persa enriquece uranio a niveles militares, lo que representa un peligro si este material cae en manos de los proxies chiitas, según afirman.

Sin embargo, algunos estadounidenses recuerdan que, en la guerra en Afganistán (2003) posterior al 11 de septiembre de 2001, George Bush atacó ese país bajo el pretexto de que poseía armas de destrucción masiva; armas que jamás se encontraron e incluso fueron desmentidas por la Comisión del 11-S. Por lo tanto, la situación actual en Medio Oriente rememora aquella época en la que se derramó sangre estadounidense en un frente de guerra.

a8aaf3f0-c565-11f0-ac47-e3b40c46275e.jpg Marjorie Taylor Greene, congresista estrella del movimiento MAGA, dejó su cargo tras enfrentarse con Trump por aparecer mencionado en el caso Epstein. IMAGEN BBC MUNDO

Asimismo, los comentarios de Rubio provocaron una ola de indignación generalizada entre los demócratas y también entre los republicanos recientemente desencantados con Trump, como la excongresista Marjorie Taylor Greene (MTG), quien rompió hace poco con la administración al acusarla de querer encubrir la supuesta implicación del presidente en la red de pederastia de Jeffrey Epstein.

“No había ninguna amenaza inminente para los Estados Unidos de América por parte de los iraníes”, manifestó visiblemente enojado Mark Warner, el vicepresidente demócrata del comité de inteligencia del Senado.

De igual forma, el congresista demócrata Joaquín Castro escribió en su cuenta oficial en X:

Las declaraciones del secretario Rubio indican que Israel puso en peligro a las fuerzas estadounidenses al insistir en atacar a Irán. Y la administración fue cómplice: se unió a su guerra en lugar de calmarlos Las declaraciones del secretario Rubio indican que Israel puso en peligro a las fuerzas estadounidenses al insistir en atacar a Irán. Y la administración fue cómplice: se unió a su guerra en lugar de calmarlos

El MAGA está roto tras la ofensiva en Irán y las menciones de Trump en el caso de Jeffrey Epstein

La republicana Marjorie Taylor Greene (MTG), antigua fiel defensora de Trump hasta que este apareció mencionado en los documentos del caso del financista pedófilo Jeffrey Epstein, denunció que, durante el ataque estadounidense e israelí en Irán, fue bombardeada una escuela de niñas, haciéndose eco de los reportes de agencias de noticias como BBC y The Guardian, que también señalan que, hasta el momento, han muerto alrededor de 500 iraníes en los bombardeos que se han llevado a cabo en el país persa desde el sábado.

Al mismo tiempo, Greene planteó cuántas muertes de militares estadounidenses en bases en Medio Oriente el Gobierno de Trump está dispuesto a aceptar, en referencia a la reciente confirmación de que al menos seis soldados estadounidenses han muerto y otros han resultado gravemente heridos en los ataques iraníes en represalia a la ofensiva de EE.UU. e Israel.

¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras ¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras

En otro posteo, acompañado de un video publicado en su cuenta oficial en X, la exrepresentante por Georgia mencionó el bombardeo del fin de semana a una escuela de niñas en la localidad de Minab, en el sur de Irán.

Lo acompañó con este texto: “¡Esto NO es liberar al pueblo iraní! ¡Esto es asesinar a sus hijos! ¿Qué demonios están haciendo, locos? ¡¡¡ESTADOS UNIDOS NO APOYA ESTO!!!”, escribió. Con esos mensajes, la dirigente republicana, quien esta semana anunció “el fin de lo MAGA” si Trump se decidía a atacar a Irán, evidencia la fractura al interior de la filas republicanas.

Pero no solo Greene se ha alejado de Trump por las promesas rotas de campaña y la traición a la política aislacionista: la podcaster Candace Owens y la columnista Cassandra MacDonald, figuras del ala más radical de los republicanos que usualmente difunden fake news y teorías conspirativas, republicaron este sábado un post del activista trumpista Charlie Kirk, asesinado el pasado mes de septiembre.

Embed - Charlie Kirk se oponía a una guerra con #iran #trump #maga

Se trata de un mensaje del 17 de junio, es decir, 10 días antes del ataque ordenado el año pasado por Trump contra tres instalaciones de almacenamiento y de uranio en Irán (Operación Martillo de Medianoche), que fue la antesala de los actuales ataques. Kirk definió entonces la idea de “un cambio de régimen iraní” como “una locura”.

“Desembocará en una guerra civil, matará a cientos de miles de personas y creará una nueva y gigantesca crisis de refugiados musulmanes. Derrocar a un líder NUNCA es tan fácil como parece. Casi siempre conlleva una mayor implicación militar [de Estados Unidos], una guerra civil y el caos”, sentenció Kirk, quien se había desalineado en los últimos tiempos del lobby proisraelí, llegando a afirmar, sin pruebas, que Netanyahu sabía del atentado del 7 de octubre de 2023, liberó las fronteras para tener un justificativo para atacar Gaza y que iba a "limpiar etnicamente" el enclave.

Embed Charlie Kirk días antes de ser asesinado: "Israel está haciendo una limpieza étnica en Gaza, y no lo digo a la ligera". pic.twitter.com/7nA0ka6vh2 — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) January 30, 2026

Las posturas de Kirk, Owens, Greene y otros líderes del MAGA con respecto al asedio israelí en Gaza y, ahora, frente al nuevo conflicto abierto en Irán, están siendo compartidas por varios estadounidenses, independientemente de su partido. De hecho, las encuestas nacionales sugieren que la decisión de Trump de atacar al país persa no es popular entre los estadounidenses. Según una encuesta de CNN, el 60 % de los estadounidenses teme que Trump no tenga un plan claro para manejar la situación, y casi dos tercios (62 %) creen que debería obtener la aprobación del Congreso para cualquier acción militar adicional.

Otras lecturas de Urgente24:

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

La verdad de Beto Casella sobre la polémica en Bendita con Tamara Pettinato

Preocupación en Telefe por Gran Hermano: Rating paupérrimo a días del debut

Marcela Tinayre denunció una "mano negra" en la TV Pública