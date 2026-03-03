Pasaporte, DNI y más: El Gobierno aumentó las tarifas del RENAPER

Mientras tanto, el trámite de DNI exprés sufrió un aumento hacia los 26.000 pesos, el DNI en 24 horas se elevó a los 41.000 pesos y el DNI al instante alcanzó los 57.000 pesos. En todos los casos, se tratan de trámites para nacionales naturales.

En lo que respecta a los DNI para extranjeros, todas las categorías quedaron tarifadas en 20.000 pesos. Se trata de trámites tanto para ciudadanos de países miembro del Mercosur, como para países externos al bloque.

Además, el Renaper actualizó la autorización de viaje al exterior para menores de 18 años. El trámite quedó arancelado en 30.000 pesos siempre y cuando el menor posea pasaporte ordinario al día.

A los aumentos del DNI se sumaron otras emisiones documentales, como identificaciones consulares o diplomáticas, pruebas de vida pasivas, peritajes documentales y otros trámites referidos a la identidad. Todos ellos con impacto programado a partir del 6 de marzo próximo.

Nuevo cuadro

El incremento empujado por el Renaper responde a una actualización de los estándares normativos y de calidad de los documentos emitidos. Con mejoras previstas en la tecnología y en especial de la seguridad, el Gobierno incrementó los costos.

Esto último tiene un impacto mayor en el caso de los pasaportes, documentos que incorporaron capacidades digitales para integrarse al circuito global de entradas rápidas a países extranjeros. Un aspecto especialmente importante entre las aspiraciones que la diplomacia argentina sostiene para lograr la exención de visado para el ingreso a territorios como el de Estados Unidos.

