Pasaporte, DNI y más: El Gobierno aumentó las tarifas del RENAPER

El Gobierno nacional actualizó las tarifas de emisión de documentos como el pasaporte, DNI y otras identificaciones emitidas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Con un incremento entre el 33% y el 42%, los costos por trámites se elevaron por encima de la inflación registrada durante el 2025.
En el caso del pasaporte, documento necesario para viajes al exterior por fuera del Mercosur y países con entendimientos especiales, fue uno de los más golpeados por la actualización. El precio regular se elevó de 70.000 pesos para los trámites iniciados hasta el 5 de marzo a 100.000 pesos a aquellos con turnos posteriores, lo que implicó un incremento del 42%.
En el caso de la versión del pasaporte exprés, que se utiliza para casos de urgencia, la tarifa se elevó de 150.000 pesos a 200.000, siguiendo la lógica del pago doble. Además, el pasaporte al instante (se tramita en 6 horas) subió de 250.000 pesos a 330.000 pesos.
A su vez, el Renaper incrementó los valores de los pasaportes para extranjeros, apátridas o refugiados. En todos los casos, el arancel quedó fijado en 100.000 pesos, mientras que se mantuvo sin costo el duplicado por errores de emisión.
El DNI también aumentó
Por su parte, la emisión del Documento Nacional de Identidad también sufrió actualizaciones. Tanto el primer DNI, como las actualizaciones de los 8 años, 14 años y las distintas actualizaciones quedaron tarifadas en 10.000 pesos, con una suba del 33% en promedio.
Mientras tanto, el trámite de DNI exprés sufrió un aumento hacia los 26.000 pesos, el DNI en 24 horas se elevó a los 41.000 pesos y el DNI al instante alcanzó los 57.000 pesos. En todos los casos, se tratan de trámites para nacionales naturales.
En lo que respecta a los DNI para extranjeros, todas las categorías quedaron tarifadas en 20.000 pesos. Se trata de trámites tanto para ciudadanos de países miembro del Mercosur, como para países externos al bloque.
Además, el Renaper actualizó la autorización de viaje al exterior para menores de 18 años. El trámite quedó arancelado en 30.000 pesos siempre y cuando el menor posea pasaporte ordinario al día.
A los aumentos del DNI se sumaron otras emisiones documentales, como identificaciones consulares o diplomáticas, pruebas de vida pasivas, peritajes documentales y otros trámites referidos a la identidad. Todos ellos con impacto programado a partir del 6 de marzo próximo.
Nuevo cuadro
El incremento empujado por el Renaper responde a una actualización de los estándares normativos y de calidad de los documentos emitidos. Con mejoras previstas en la tecnología y en especial de la seguridad, el Gobierno incrementó los costos.
Esto último tiene un impacto mayor en el caso de los pasaportes, documentos que incorporaron capacidades digitales para integrarse al circuito global de entradas rápidas a países extranjeros. Un aspecto especialmente importante entre las aspiraciones que la diplomacia argentina sostiene para lograr la exención de visado para el ingreso a territorios como el de Estados Unidos.
