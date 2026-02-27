Prestaciones por discapacidad: Milei aumentó un 5,78% pero 'olvidó' la inflación de 2024

En la Categoría A el módulo de Hogar Permanente pasa de $1.689.196,68 a $1.786.832,25, mientras que el Centro de Día - Jornada Doble se eleva a $949.951,87.

Por su parte, la prestación de Rehabilitación - Internación en categoría única asciende a $5.072.569,76.

En la Categoría B, el Hogar Permanente queda en $1.500.462,39 y el Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble pasa a $895.902,80.

Por último, en la Categoría C, el Hogar Permanente llega a los $1.193.305,94.

Aumentos mensuales, atraso y el fallo judicial

La actriz Valentina Bassi, militante por los derechos de las personas con discapacitada, advirtió sobre la falta de actualización de los aranceles según la inflación de 2024: "El piso sigue estando muy bajo. Lo bueno es que todos los meses va a aumentar por IPC automáticamente. Pero lo malo es que el monto quedó muy atrasado, sobre todo para transportistas e instituciones", explicó este viernes en declaraciones al portal El Destape.

Cabe recordar que el 20/1 la Justicia advirtió al Gobierno que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el 4 de febrero e intimó a la Administración Milei a acreditar el avance de la implementación de la norma.

El Gobierno había apelado en diciembre el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que Javier Milei había suspendido la aplicación de la norma.

