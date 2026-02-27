Tras la sanción de la Emergencia en Discapacidad, una norma resistida por Javier Milei que incluso vetó pero fue ratificada por el Congreso, el Gobierno procedió a su cumplimiento actualizando los aranceles de las prestaciones básicas. Sin embargo, solo tomó para el cálculo del aumento la inflación de diciembre y enero ignorando todo el 2024.
NOMENCLADOR
Prestaciones por discapacidad: Milei aumentó un 5,78% pero 'olvidó' la inflación de 2024
Forzado por la ley de Emergencia en Discapacidad, Milei aumentó las prestaciones según la inflación de los últimos 2 meses, pero no tuvo en cuenta la del 2024.
Discapacidad y un aumento forzado
Mediante la resolución 340/2026 publicada este viernes (27/2) en el Boletín Oficial, el Gobierno aumentó un 5,78% los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
El porcentaje se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el Indec de diciembre de 2025 y enero de 2026, de acuerdo con la propuesta que consta en el acta 432 del Directorio del sistema.
Además, se ratificó el adicional de 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, por zona desfavorable.
Pero la suba es muy exigua porque no se tomó en cuenta la inflación del año 2024 donde los aranceles estuvieron congelados y quedaron muy atrasados con respecto al índice de precios.
En la Categoría A el módulo de Hogar Permanente pasa de $1.689.196,68 a $1.786.832,25, mientras que el Centro de Día - Jornada Doble se eleva a $949.951,87.
Por su parte, la prestación de Rehabilitación - Internación en categoría única asciende a $5.072.569,76.
En la Categoría B, el Hogar Permanente queda en $1.500.462,39 y el Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble pasa a $895.902,80.
Por último, en la Categoría C, el Hogar Permanente llega a los $1.193.305,94.
Aumentos mensuales, atraso y el fallo judicial
La actriz Valentina Bassi, militante por los derechos de las personas con discapacitada, advirtió sobre la falta de actualización de los aranceles según la inflación de 2024: "El piso sigue estando muy bajo. Lo bueno es que todos los meses va a aumentar por IPC automáticamente. Pero lo malo es que el monto quedó muy atrasado, sobre todo para transportistas e instituciones", explicó este viernes en declaraciones al portal El Destape.
Cabe recordar que el 20/1 la Justicia advirtió al Gobierno que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el 4 de febrero e intimó a la Administración Milei a acreditar el avance de la implementación de la norma.
El Gobierno había apelado en diciembre el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que Javier Milei había suspendido la aplicación de la norma.
