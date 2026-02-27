Fue un anticipo de Urgente24 y, tal como se había advertido, era complicadísimo: Mario Ishii, el jefe político del municipio José C. Paz es el vice 1ro. del Senado bonaerense, y Sergio Berni es el jefe del bloque de Unión por la Patria.
VERÓNICA MAGARIO SOSTUVO A ROBERTO FELETTI
Confirmado: Mario Ishii, vice 1ro. del Senado bonaerense y Sergio Berni jefe del bloque
No fue fácil pero se conocía que estaba todo fragmentado: Mario Ishii es el vice 1ro. del Senado bonaerense y Sergio Berni es el jefe del bloque.
Las secretarías del cuerpo permanecen bajo control de Verónica Magario. La ofensica de La Cámpora para apropiarse del 100% o el 50% de la Secretaría Administrativa no funcionó. Por lo tanto Roberto José Feletti sigue en el cargo.
El Frente Renovador se apropió de la vicepresidencia 4ta.: Valeria Arata, una operación de Marcos Pisano.
El problema lo tiene el gobernador Axel Kicillof porque mantenía diferencias con Mario Ishii y con Sergio Berni; y mantuvo su interés en que Ayelén Durán, amiga de Andrés Larroque, fuese la vice 1ra., y no lo consiguió siendo, además, presidente del PJ provincial.
La historia tendrá diversos relatos pero los resultados importan. Hasta la fecha el Movimiento Derecho al Futuro (pilar de Kicillof) tiene dificultades para alcanzar sus objetivos, y esto es un problema para quien pretende salir al interior argentino a buscar respaldos para su proyecto político 2027.
Pero La Cámpora tampoco logró una victoria importante porque Ishii no acepta órdenes de Máximo Kirchner. Mucho menos de Martín Insaurralde. Si se trataba de derrotar a Kicillof, lo consiguió pero no pudo ocupar ese lugar, tal como era su objetivo. Y mucho menos acceder a 'la caja' del Senado.
La permanencia de Feletti es un éxito personal intangible de Magario.
Notable las dificultades del peronismo bonaerense para llegar a acuerdos. Todo es disiputado, dividido, difícil. La ruptura siempre anda repicando cerca. Ante la opinión pública, una construcción tortuosa, situaciones complicadas, proyectos chuecos.
