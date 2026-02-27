Confirmado: Mario Ishii, vice 1ro. del Senado bonaerense y Sergio Berni jefe del bloque

Pero La Cámpora tampoco logró una victoria importante porque Ishii no acepta órdenes de Máximo Kirchner. Mucho menos de Martín Insaurralde. Si se trataba de derrotar a Kicillof, lo consiguió pero no pudo ocupar ese lugar, tal como era su objetivo. Y mucho menos acceder a 'la caja' del Senado.

La permanencia de Feletti es un éxito personal intangible de Magario.

Notable las dificultades del peronismo bonaerense para llegar a acuerdos. Todo es disiputado, dividido, difícil. La ruptura siempre anda repicando cerca. Ante la opinión pública, una construcción tortuosa, situaciones complicadas, proyectos chuecos.

----------------------------

