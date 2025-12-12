Máximo Kirchner y Sebastián Pareja intentan sesionar el 16/12 por Mario Ishii contra Magario

El argumento es que ambas iniciativas pueden perder estado parlamentario.

Curiosamente, ambos reprochables proyectos -que provocan la invasión del Estado de actividades de privados, lo que es contrario al espíritu de La Libertad Avanza, son de la simpatía del gobernador Axel Kicillof y de su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y parece una concesión al Ejecutivo provincial.

magario Verónica Magario.

Los firmantes:

Evelyn Díaz; Sergio Berni; Mónica Macha; María Rosa Martínez; Maria Inés Laurini; Diego Videla; Fernanda Raverta; Emmanuel Santalla; Laura Clark; Sabrina Bastida y Amira Curi.

maximo-kirchner.jpg Máximo Kirchner.

El kirchnerismo, que junto al Frente Renovador, se impuso al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof en la elección de autoridades en la Cámara Baja, intenta repetir su éxtio en la Cámara Alta.

El kirchnerismo y el Frente Renovador se dividen habitualmente la administración de Diputados y el presupuesto de la Cámara Baja, y ahora ambicionan controlar el presupuesto del Senado provincial.

Kicillof tiene una candidata para secundar a Verónica Magario: la bahiense ex camporista Ayelén Durán, hoy en La Patria es el Otro, el espacio de Andrés Larroque.

A su vez Sergio Berni presiona a Verónica Magario con una denuncia penal por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por la habilitación del debate para aprobar las licencias de Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela. Según Berni, ni Katopodis ni Valenzuela podían participar de la sesión.

Existen interrogantes si La Libertad Avanza va a aceptar participar de la interna peronista.

sebastíán pareja Sebastián Pareja.

