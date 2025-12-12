Máximo Kirchner al frente de La Cámpora mantiene por estas horas una negociación con Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Provincia de Buenos Aires, para alcanzar el quorum de una sesión especial que el titular del PJ bonaerense quiere realizar en el Senado bonaerense el martes 16/12 para impulsar la candidatura de Mario Ishii para vicepresidente 1ro. del Senado, y recortar el poder de Verónica Magario.
LA CÁMPORA / LA LIBERTAD AVANZA
Máximo Kirchner y Sebastián Pareja intentan sesionar el 16/12 por Mario Ishii contra Magario
Mucho se especuló sobre la funcionalidad mutua La Cámpora / La Libertad Avanza. Negocian acuerdo Máximo Kirchner / Sebastián Pareja para elegir a Mario Ishii.
Ni Kirchner ni Pareja integran el Senado bonaerense pero comandan a senadores que sí ocupan escaños.
Todo indica que Ishii ha realizado también negociaciones con La Libertad Avanza para intentar forzar a la vicegobernadora titular de la Cámara Alta, quien se opone a que Ishii alcance ese lugar.
El kirchnerismo tiene 2 candidatos simultáneois:
- Mario Ishii, a qien respalda La Cámpora y ahora parece que también La Libertad Avanza; y
- Sergio Berni, que es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner.
Máximo Kirchner consiguió que 11 senadores de Fuerza Patria firmen el pedido de sesión especial que incluye la creación
- del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense (el municipio José C. Paz, de Ishii, quiere impulsar la producción de genéricos) y
- la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud.
El argumento es que ambas iniciativas pueden perder estado parlamentario.
Curiosamente, ambos reprochables proyectos -que provocan la invasión del Estado de actividades de privados, lo que es contrario al espíritu de La Libertad Avanza, son de la simpatía del gobernador Axel Kicillof y de su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y parece una concesión al Ejecutivo provincial.
Los firmantes:
- Evelyn Díaz;
- Sergio Berni;
- Mónica Macha;
- María Rosa Martínez;
- Maria Inés Laurini;
- Diego Videla;
- Fernanda Raverta;
- Emmanuel Santalla;
- Laura Clark;
- Sabrina Bastida y
- Amira Curi.
El kirchnerismo, que junto al Frente Renovador, se impuso al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof en la elección de autoridades en la Cámara Baja, intenta repetir su éxtio en la Cámara Alta.
El kirchnerismo y el Frente Renovador se dividen habitualmente la administración de Diputados y el presupuesto de la Cámara Baja, y ahora ambicionan controlar el presupuesto del Senado provincial.
Kicillof tiene una candidata para secundar a Verónica Magario: la bahiense ex camporista Ayelén Durán, hoy en La Patria es el Otro, el espacio de Andrés Larroque.
A su vez Sergio Berni presiona a Verónica Magario con una denuncia penal por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por la habilitación del debate para aprobar las licencias de Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela. Según Berni, ni Katopodis ni Valenzuela podían participar de la sesión.
Existen interrogantes si La Libertad Avanza va a aceptar participar de la interna peronista.
