Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036

El holding Albanesi, integrado por Albanesi Energía -AESA-, Generación Mediterránea -GEMSA- y Central Térmica Roca -CTR-, dio un paso decisivo en su reordenamiento financiero. Las compañías confirmaron que alcanzaron un acuerdo preliminar con el Grupo AdHoc, un conjunto de inversores que controla más del 50% de una de las series más importantes de su deuda.
Ese apoyo destrabó la presentación de una propuesta formal de canje de obligaciones negociables, un movimiento que marca el camino hacia una reestructuración completa de los pasivos del grupo.
El objetivo central es ordenar los pagos, reducir presión en el corto plazo y unificar condiciones entre distintas series de bonos. Para un holding del tamaño de Albanesi, que opera en generación térmica y abastece parte del sistema eléctrico nacional, recuperar previsibilidad financiera se volvió prioritario.
Ambos títulos comparten un diseño pensado para aliviar la carga financiera del grupo. Vencen en 2036 y comienzan a amortizar en diciembre de 2033, cuando se pagará 5% del capital. A partir de allí, entre 2034 y 2035, habrá pagos semestrales de 10%. El tramo final se completa en junio de 2036, con el 55% restante.
Las tasas siguen una curva ascendente. Hasta 2030 rinden 2,25% anual. Desde ese punto y hasta 2034 pagan 3%. Luego pasan a 4% hasta el vencimiento. La ingeniería concede un alivio inicial con tasas más bajas y deja los costos mayores para una etapa en la que la empresa prevé contar con más capacidad operativa.
La estructura incorpora una opción para capitalizar intereses durante cuatro períodos semestrales, lo que agrega un adicional de 0,75% sobre el tramo que se capitaliza. Ese mecanismo permite sostener caja en momentos en los que la empresa necesite preservar liquidez.
Aun sin consenso total
La operación contempla dos rutas para concretarse. La primera se activa si cada clase de bono reúne mayorías suficientes para modificar sus condiciones. En ese caso se aplica un cierre mediante cláusulas de acción colectiva, que permite avanzar incluso si algunos bonistas deciden no entrar.
La segunda alternativa es el APE, una herramienta legal que vuelve el canje obligatorio si las asambleas lo aprueban y luego es homologado en sede judicial.
El mensaje es claro. El holding diseñó un esquema que evita bloqueos y garantiza una salida ordenada.
Qué bonos pueden entrar
La propuesta abarca todas las ONs locales, incluyendo títulos en pesos, dólar linked, UVA y US$. Cada una se integrará a los nuevos bonos según su moneda y su forma de pago. La conversión se hará en función del capital pendiente y de los intereses devengados al momento del canje.
En términos simples, Albanesi reunirá en dos instrumentos toda su deuda financiera local, lo que le permitirá simplificar su estructura, facilitar el seguimiento por parte de los inversores y mejorar la administración de su balance.
Recompras y rescates
El nuevo régimen incorpora herramientas que le permiten a la empresa manejar mejor sus pasivos. El grupo podrá realizar rescates anticipados, recomprar títulos en el mercado cuando los precios lo favorezcan e incluso lanzar recompras obligatorias si recibe aportes de capital o si genera lo que denomina Exceso de Caja.
Ese conjunto de mecanismos muestra una intención explícita de reducir deuda cuando el contexto lo permita y mejorar la salud financiera del grupo sin esperar a plazos contractuales.
Las compañías adelantaron que planean lanzar la oferta definitiva en los primeros días de enero. Allí se conocerán los documentos finales, las fechas de adhesión y los procedimientos para participar.
Qué significa esto para la City
La decisión de Albanesi se perfila como uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector energético. La combinación de plazos largos, tasas moderadas y un andamiaje legal diseñado para evitar trabas envía una señal de orden dentro de un mercado que aún convive con tensiones financieras.
Para los inversores, el mensaje es directo. El holding busca estabilidad, una estructura más limpia y un horizonte claro de pagos. La adhesión que logre la operación marcará si Albanesi se encamina hacia una etapa de mayor solidez o si deberá enfrentar nuevos desafíos para consolidar su equilibrio financiero.
