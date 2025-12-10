Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036

Las tasas siguen una curva ascendente. Hasta 2030 rinden 2,25% anual. Desde ese punto y hasta 2034 pagan 3%. Luego pasan a 4% hasta el vencimiento. La ingeniería concede un alivio inicial con tasas más bajas y deja los costos mayores para una etapa en la que la empresa prevé contar con más capacidad operativa.

La estructura incorpora una opción para capitalizar intereses durante cuatro períodos semestrales, lo que agrega un adicional de 0,75% sobre el tramo que se capitaliza. Ese mecanismo permite sostener caja en momentos en los que la empresa necesite preservar liquidez.

Aun sin consenso total

La operación contempla dos rutas para concretarse. La primera se activa si cada clase de bono reúne mayorías suficientes para modificar sus condiciones. En ese caso se aplica un cierre mediante cláusulas de acción colectiva, que permite avanzar incluso si algunos bonistas deciden no entrar.

La segunda alternativa es el APE, una herramienta legal que vuelve el canje obligatorio si las asambleas lo aprueban y luego es homologado en sede judicial.

Esto asegura que el proceso pueda completarse aun cuando una parte minoritaria del capital pretenda mantener títulos viejos con condiciones distintas.

El mensaje es claro. El holding diseñó un esquema que evita bloqueos y garantiza una salida ordenada.

Qué bonos pueden entrar

La propuesta abarca todas las ONs locales, incluyendo títulos en pesos, dólar linked, UVA y US$. Cada una se integrará a los nuevos bonos según su moneda y su forma de pago. La conversión se hará en función del capital pendiente y de los intereses devengados al momento del canje.

En términos simples, Albanesi reunirá en dos instrumentos toda su deuda financiera local, lo que le permitirá simplificar su estructura, facilitar el seguimiento por parte de los inversores y mejorar la administración de su balance.

Recompras y rescates

El nuevo régimen incorpora herramientas que le permiten a la empresa manejar mejor sus pasivos. El grupo podrá realizar rescates anticipados, recomprar títulos en el mercado cuando los precios lo favorezcan e incluso lanzar recompras obligatorias si recibe aportes de capital o si genera lo que denomina Exceso de Caja.

Ese conjunto de mecanismos muestra una intención explícita de reducir deuda cuando el contexto lo permita y mejorar la salud financiera del grupo sin esperar a plazos contractuales.

Las compañías adelantaron que planean lanzar la oferta definitiva en los primeros días de enero. Allí se conocerán los documentos finales, las fechas de adhesión y los procedimientos para participar.

La respuesta del mercado será determinante para medir la confianza de los inversores y el nivel de aceptación que tendrá la nueva estructura.

Qué significa esto para la City

La decisión de Albanesi se perfila como uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector energético. La combinación de plazos largos, tasas moderadas y un andamiaje legal diseñado para evitar trabas envía una señal de orden dentro de un mercado que aún convive con tensiones financieras.

Para los inversores, el mensaje es directo. El holding busca estabilidad, una estructura más limpia y un horizonte claro de pagos. La adhesión que logre la operación marcará si Albanesi se encamina hacia una etapa de mayor solidez o si deberá enfrentar nuevos desafíos para consolidar su equilibrio financiero.

