"No entran": Maduro detiene y expulsa de Venezuela a un equipo de C5N

A partir de allí, comenzaron los interrogatorios. “Nos hicieron una cantidad enorme de preguntas. Queríamos mostrar la realidad cotidiana de los venezolanos, nada más”, contó Salonia en declaraciones posteriores. Señaló además que debieron revelar información detallada sobre su estadía, incluyendo el hotel reservado y los datos del chofer contratado para su traslado dentro de Caracas.

Durante todo el proceso, múltiples funcionarios se acercaron para continuar con las consultas. Los periodistas aseguran que nunca fueron informados sobre el motivo de la retención ni sobre la decisión posterior de impedirles la entrada al país.

Tras la retención, la expulsión del equipo de C5N

Luego de más de dos horas de demoras y controles, el grupo fue escoltado hacia una zona aislada de la terminal aérea. Allí, según su testimonio, la decisión ya estaba tomada: serían enviados fuera del territorio venezolano.

“Nos llevaron a un espacio vacío lleno de policías. De manera muy tranquila, como si fuera algo rutinario, nos comunicaron que debíamos abandonar el país”, relató Salonia. Después, fueron trasladados por un pasillo de control y subidos a un vuelo con destino a Bolivia, desde donde emprendieron el regreso hacia Buenos Aires.

Los pasaportes, aún sin devolución

Uno de los puntos más sensibles que denunció el equipo es que, hasta el momento, sus pasaportes argentinos no les fueron restituidos. “No pudimos recuperarlos. Nos expulsaron sin ninguna explicación”, remarcó el periodista.

El episodio generó preocupación en organizaciones de prensa y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el trato a periodistas extranjeros en Venezuela, especialmente en un contexto de creciente tensión política y mediática.

