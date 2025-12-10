Un equipo periodístico argentino del canal C5N fue impedido de ingresar a Venezuela y posteriormente derivado a Bolivia tras un extenso procedimiento migratorio en el aeropuerto internacional de Caracas. La decisión de Nicolás Maduro sorprendió, debido a que dicho canal defiende la línea bolivariana.
"No entran": Maduro detiene y expulsa de Venezuela a un equipo de C5N
Un equipo de periodistas de C5N fue expulsado de Venezuela por el equipo de Nicolás Maduro. No les dieron explicaciones y los deportaron a Bolivia.
Los periodistas habían llegado al país para realizar una cobertura informativa, pero fueron interceptados apenas cruzaron el área de arribos y retenidos durante más de dos horas por autoridades locales.
Los trabajadores de prensa Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís, informaron que sus pasaportes les fueron retirados durante el proceso y que nunca recibieron una explicación formal sobre la decisión de prohibirles el ingreso.
La propia señal televisiva denunció el episodio y lo calificó como un acto de censura contra el canal.
Un procedimiento irregular en el país de Nicolás Maduro
Según relataron los periodistas, el operativo comenzó ni bien el personal de Migraciones identificó que se trataba de un equipo enviado desde Argentina. En ese momento fueron separados del resto de los pasajeros, filmados, fotografiados y conducidos a la fila destinada a extranjeros.
A partir de allí, comenzaron los interrogatorios. “Nos hicieron una cantidad enorme de preguntas. Queríamos mostrar la realidad cotidiana de los venezolanos, nada más”, contó Salonia en declaraciones posteriores. Señaló además que debieron revelar información detallada sobre su estadía, incluyendo el hotel reservado y los datos del chofer contratado para su traslado dentro de Caracas.
Durante todo el proceso, múltiples funcionarios se acercaron para continuar con las consultas. Los periodistas aseguran que nunca fueron informados sobre el motivo de la retención ni sobre la decisión posterior de impedirles la entrada al país.
Tras la retención, la expulsión del equipo de C5N
Luego de más de dos horas de demoras y controles, el grupo fue escoltado hacia una zona aislada de la terminal aérea. Allí, según su testimonio, la decisión ya estaba tomada: serían enviados fuera del territorio venezolano.
“Nos llevaron a un espacio vacío lleno de policías. De manera muy tranquila, como si fuera algo rutinario, nos comunicaron que debíamos abandonar el país”, relató Salonia. Después, fueron trasladados por un pasillo de control y subidos a un vuelo con destino a Bolivia, desde donde emprendieron el regreso hacia Buenos Aires.
Los pasaportes, aún sin devolución
Uno de los puntos más sensibles que denunció el equipo es que, hasta el momento, sus pasaportes argentinos no les fueron restituidos. “No pudimos recuperarlos. Nos expulsaron sin ninguna explicación”, remarcó el periodista.
El episodio generó preocupación en organizaciones de prensa y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el trato a periodistas extranjeros en Venezuela, especialmente en un contexto de creciente tensión política y mediática.
