Javier Milei atrapado en la 'ratonera' de María Corina Machado

¿A qué fue Milei a Oslo? Ya se conoce la preferencia por el escapismo turístico del Presidente.

Oslo, en la cabecera del Fiordo de Oslo, es famosa por sus áreas verdes y museos ubicados en la Península de Bygdoy: el Museo Marítimo Noruego y el Museo de barcos vikingos de Oslo. Y en el cerro Holmenkollbakken hay vista panorámica y museo de esquí.

Le queda la audiencia con el rey Harald V de Noruega y el primer ministro Jonas Gahr Store... y volver.

Harald V ya tiene 88 años pero al menos no es laborista como Store, un problema para quien habla tan mal de los 'progres' y predica la batalla cultural.

Para matar el tiempo libre inesperado, se le aconsejan las albóndigas (Kjottkaker), el queso marrón (Brunost), el pan plano (Lefse) y la cabeza de cordero (Smalahove).

--------------------------------------------------------

