María Corina Machado es una dirigente controversial, frente a una dictadura ramplona que sobrevive, en parte, por la escasa capacidad política de sus opositores para convertirse en opción de poder en Venezuela. De algunos dirigentes aún se recuerda su reprochable actitud de haber enviado a la muerte a decenas de estudiantes en protestas que se conocía que recibirían represión sangrienta.
FRUSTRACIÓN EN OSLO
Javier Milei atrapado en la 'ratonera' de María Corina Machado
María Corina Machado decidió victimizarse con su ausencia en Oslo para el Premio Nobel de la Paz. ¿A qué fue Javier Milei? A conocer la capital de Noruega.
No se necesitaba tanta muerte para exhibir la crueldad del chavismo. Machado es una emergente de todo eso pero, para no darle el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump -origen del Premio FIFA de la Paz, oportunismo del hábil Gianni Infantino-, el Comité Noruego del Nobel, que depende del Parlamento, decidió otorgarlo a alguien que Trump no podía objetar. Juego de póker. Javier Milei no sabe jugar póker.
Machado decidió hace tiempo que no ir era más interesante que asistir. Hubiese asistido si Trump viajaba a Oslo pero él sólo iría si era el premiado. La victimización es un mensaje político poderoso contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. Pero Javier Milei no tenía ni información ni análisis de situación. No fue el único atrapado en la 'ratonera' de Machado.
También sus colegas
- de Panamá, José Raúl Mulino;
- de Ecuador, Daniel Noboa;
- de Paraguay, Santiago Peña, de gira por Europa.
Los 4 -medio pelo para el mundo- invitados por Machado para su ausencia: 4 mandatarios que, además de haber expresado su oposición al chavismo, son afines a Trump. Blablablá.
¿A qué fue Milei a Oslo? Ya se conoce la preferencia por el escapismo turístico del Presidente.
Oslo, en la cabecera del Fiordo de Oslo, es famosa por sus áreas verdes y museos ubicados en la Península de Bygdoy: el Museo Marítimo Noruego y el Museo de barcos vikingos de Oslo. Y en el cerro Holmenkollbakken hay vista panorámica y museo de esquí.
Le queda la audiencia con el rey Harald V de Noruega y el primer ministro Jonas Gahr Store... y volver.
Harald V ya tiene 88 años pero al menos no es laborista como Store, un problema para quien habla tan mal de los 'progres' y predica la batalla cultural.
Para matar el tiempo libre inesperado, se le aconsejan las albóndigas (Kjottkaker), el queso marrón (Brunost), el pan plano (Lefse) y la cabeza de cordero (Smalahove).
--------------------------------------------------------
