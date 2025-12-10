Dura derrota de Donald Trump en Miami: Final de 28 años republicanos

Embed Eileen Higgins just became the first Democrat elected mayor of Miami in nearly 30 years. pic.twitter.com/5huqK2TvWl — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 10, 2025

La ganadora

Higgins estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nuevo México y un Máster en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Cornell, de acuerdo con su perfil en la plataforma LinkedIn.

En el sector público, ella fue funcionaria del Departamento de Estado desde 2009 a 2012, durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017). También integró el equipo de apoyo de la Embajada estadounidense en México, donde trabajó particularmente en las áreas de energía, ambiente, cambio climático, aplicación de la ley y oportunidades comerciales. Más tarde Higgins fue funcionaria de Economía y Energía para Sudáfrica y Namibia.

Desde 2018 hasta noviembre 2025, fue comisionada del condado de Miami-Dade, un cargo para el que fue electa por el Distrito 5. Desde ese puesto, de acuerdo con su perfil en LinkedIn, promovió la transformación de terrenos subutilizados y la expedición de permisos para la construcción de vivienda asequible.

También impulsó políticas para mejorar la movilidad: desde la creación de corredores peatonales al uso de monorrieles y sistemas de autobuses de carril confinado, también conocidos como bus rapid transit (BRT).

Embed Nice job Miami turning over a Republican held city over to the Democrats.



21% of the voters showed up?!?



Miami had a Republican Mayor since 2009.



Eileen Higgins will be the next Mayor of Miami. pic.twitter.com/ZEuwME7NH5 — Southern FFA Family (@FFAFamily) December 10, 2025

El balotaje

Ambos candidatos coincidieron en que la política de la ciudad había sido demasiado dinástica, dramática y corrupta (Francis Xavier Suárez es el alcalde saliente), y ambas abogaron por una nueva era de estabilidad.

Miami albergará en 2026 partidos de la Copa Mundial de la FIFA y es vecina de Doral, sede de la cumbre del G-20 también en 2026: tendrá centralidad. Su población desde la pandemia de COVID-19 ha aumentado con residentes adinerados que han contribuido a hacer la vida más difícil para los vecinos de toda la vida.

La ganadora siguió los resultados en el Meraki Greek Bistro, donde fue filmada rompiendo platos al estilo griego, una tradición considerada catártica. Higgins dijo que González la había llamado para reconocer su derrota y que compartían el deseo de ver a Miami triunfar. El Miami Herald informó que él le dijo a Higgins que la apoyaría.

Higgins se presentó al balotaje habiendo obtenido el 36% de los votos durante las elecciones del 04/11, en la que compitió con otros 12 candidatos. Aquel día ella obtuvo el 1er. puesto en los 5 distritos de la ciudad.

Aunque Trump ganó el condado de Miami-Dade por 11 puntos en noviembre, perdió por un estrecho margen en Miami, pese a que los demócratas registrados para votar eran menos que los republicanos. También fue inusual que Miami no tenía un balotaje desde 2001.

Pero el presidente del condado Miami-Dade, Kevin Cooper (republicano), dijo que los demócratas, con su festejo, estaban “haciendo una montaña de un grano de arena”.

“Intentarán interpretar esto como algo que no es”, dijo. “No es una crítica al presidente Trump ni al Partido Republicano. Una ciudad demócrata elige un alcalde demócrata”.

En cualquier caso es un duro golpe al Partido Republicano. El condado de Miami-Dade también está liderado por una demócrata, la alcaldesa Daniella Levine Cava, quien se postuló con facilidad a la reelección en 2024 y ganó sin necesitar un balotaje.

Chris Korge, responsable de finanzas del Comité Nacional Demócrata, calificó la victoria de Higgins como "un gran momento en la política para los demócratas".

“Emilio (González) y el presidente Trump se empeñaron en esta contienda, y él no perdió; fue directamente aniquilado en estas elecciones. Es una contienda nacional. Ellos la convirtieron en una contienda nacional, y fueron aplastados”, dijo Korge.

La contienda por la alcaldía podría no haberse celebrado este año de no ser por González. Los comisionados de Miami habían votado en junio a favor de posponer la elección para las de medio término en 2026, ahorrando dinero y aumentando la participación. Pero González reclamó votar en 2025 y ganó en los tribunales.

----------

Otras noticias en Urgente24:

Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

Diputado libertario pintó de violeta el despacho de Mayra Mendoza (y quedó en 'offside')

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta