A pesar de que Dante Gebel confesó que se encuentra en el espectro del Síndrome de Asperger, logra en cada presentación pública una buena conexión con las audiencias a través de narraciones que alternan la comicidad y el drama.
"STAND UP DEL ALMA"
Dante Gebel cerró una gira "presidencial" de 100 funciones: dice que reunió a 700.000 personas
El pastor evangélico, escritor y presentador de programas de televisión Dante Gebel entregó su último show: “PresiDante”. ¿Lo apoyan para llegar a Casa Rosada?
Gebel incluye en sus giras a El Salvador y reza por el presidente local Nayib Bukele.
Su supuesta candidatura presidencial en Argentina es tomada en broma por muchos pero en serio por muchos de sus seguidores.
Un show que no es gratuito
Los seguidores del predicador protestante pagan entradas que oscilan entre $ 20.000 y $ 30.000 para asistir a sus presentaciones.
Gebel, toma el rol de “presidente por un día” y propone 5 medidas de emergencia emocional que invitan al público a detenerse y pensar.
Sus anécdotas y los relatos personales se refieren a la vida, el tiempo y la muerte.
Todo lo recaudado en la gira PresiDante Tour Argentina es donado a fundaciones, escuelas y organizaciones sociales de distintas provincias del país.
En su recorrido, visitó las 23 provincias de Argentina y cerró en la "avenida que nunca duerme" de la Ciudad de Buenos Aires.
En el teatro más grande de la Capital Federal, buscó con reflexiones conmover a las audiencias de todas las edades.
¿Su "candidatura" es real o es un chiste?
Dicen en su entorno que ya recibió varias ofertas reales pero por el momento no se muestra interesado por ninguna de ellas.
El "influencer espiritual" señaló:
"Hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando… no lo descarto".
“ Si pudiera ayudar siendo presidente, lo haría”.
El titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, dirigente de la CGT, reconoció que trabaja para "Gebel presidente".
"Estamos trabajando en un proyecto para tratar de terminar de convencerlo. Hay gente de todos lados. peronistas, kirchneristas, gente de la Libertad Avanza, gente del PRO, de todos lados. Hoy, la salida del país es muy difícil. Necesitamos a alguien que abrace a todos. Hoy tenemos un Presidente que ejerce la violencia permanentemente y la gente está cansada de eso”.