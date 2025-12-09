Dante Gebel cerró una gira "presidencial" de 100 funciones: dice que reunió a 700.000 personas

Sus anécdotas y los relatos personales se refieren a la vida, el tiempo y la muerte.

Todo lo recaudado en la gira PresiDante Tour Argentina es donado a fundaciones, escuelas y organizaciones sociales de distintas provincias del país.

En su recorrido, visitó las 23 provincias de Argentina y cerró en la "avenida que nunca duerme" de la Ciudad de Buenos Aires.

En el teatro más grande de la Capital Federal, buscó con reflexiones conmover a las audiencias de todas las edades.

¿Su "candidatura" es real o es un chiste?

Dicen en su entorno que ya recibió varias ofertas reales pero por el momento no se muestra interesado por ninguna de ellas.

El "influencer espiritual" señaló:

"Hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando… no lo descarto".

“ Si pudiera ayudar siendo presidente, lo haría”. Por ejemplo, el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, dirigente de la CGT y reconocido simpatizante peronista, milita abiertamente en el proyecto “Gebel Presidente”.

"Estamos trabajando en un proyecto para tratar de terminar de convencerlo. Hay gente de todos lados. peronistas, kirchneristas, gente de la Libertad Avanza, gente del PRO, de todos lados. Hoy, la salida del país es muy difícil. Necesitamos a alguien que abrace a todos. Hoy tenemos un Presidente que ejerce la violencia permanentemente y la gente está cansada de eso”.