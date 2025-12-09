Trump aprobó la exportación de chips de Nvidia, pero ahora los chinos no los quieren

image China quiere liderar el avance tecnológico de chips, y restringe la entrada de Nvidia.

Incluso aseguró que un 25% del valor pagado por esos chips sería transferido a Estados Unidos, aunque ninguna autoridad técnica explicó cómo funcionaría un esquema semejante. Algo similar ocurrió con el fallido intento de permitir ventas del chip H20 a cambio de un 15% de los ingresos, propuesta que nunca se implementó por falta de un mecanismo legal viable.

El trasfondo de la disputa es conocido. Durante la administración Biden, Estados Unidos prohibió la venta de chips avanzados a China por temor a aplicaciones militares. Nvidia, cuyo negocio global depende en buena parte del mercado chino, presionó para que se flexibilice la medida.

Quienes la apoyan sostienen que permitir el acceso al H200 mantiene a la industria china atada a la tecnología estadounidense. Sus detractores alertan que China podría convertir esa ventana en un trampolín para alcanzar la frontera tecnológica.

Beijing, por su parte, aprovechó las restricciones para impulsar su industria local. Aceleró controles aduaneros, incentivó centros de datos que utilicen chips chinos y desplegó subsidios energéticos.

Los organismos encargados de esta estrategia —la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información— estudian ahora endurecer aún más las medidas. Entre las opciones mencionadas aparece prohibir al sector público adquirir chips H200 aunque Estados Unidos permita su venta.

Los gigantes tecnológicos prefieren Nvidia

Aun así, los gigantes tecnológicos chinos como Alibaba, ByteDance y Tencent siguen prefiriendo los chips de Nvidia para sus proyectos de IA más avanzados. Muchos incluso han entrenado modelos fuera de China para acceder a hardware estadounidense. Los chips nacionales han mejorado, pero todavía no igualan el rendimiento del H200.

Mientras tanto, en Washington la polémica crece. Un grupo bipartidista de senadores impulsa una ley para impedir que el gobierno apruebe exportaciones de chips avanzados a China durante 30 meses, tal como informó Urgente24.

La viabilidad de la iniciativa es incierta: pocos republicanos se animan a cuestionar a Trump, aun cuando muchos habían exigido restricciones más duras bajo Biden.

En este clima de presiones cruzadas, China se prepara para decidir hasta dónde permitirá que Nvidia vuelva a entrar en su mercado. La meta de Beijing sigue siendo desarrollar su propia capacidad de semiconductores sin quedarse atrás en la carrera global por la inteligencia artificial.

