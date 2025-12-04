Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley que podría redefinir el equilibrio tecnológico entre Estados Unidos y China. Quieren una prohibición de 30 meses para que Nvidia exporte a Beijing sus chips más avanzados, incluidos los modelos H200 y Blackwell, fundamentales para el desarrollo de inteligencia artificial de frontera.
GUERRA POR LA IA
Chips de Nvidia: Senadores de Estados Unidos quieren prohibir la venta a China
Un proyecto bipartidista propone bloquear por 30 meses las exportaciones de chips Nvidia H200 y Blackwell al gigante asiático, por "seguridad nacional".
La iniciativa, denominada Ley de Exportaciones Seguras y Factibles de Chips, obligaría al secretario de Comercio a denegar cualquier licencia de exportación de hardware de IA de alta gama a China.
La propuesta surge en un momento en que la Casa Blanca evalúa si autoriza o no a Nvidia a vender el H200 en ese mercado, una posibilidad que generó alarma en sectores de seguridad nacional, tanto por la posibilidad de que China aumente su propia capacidad militar como por sus lazos con Rusia.
Los senadores contra la venta de chips a China
El proyecto fue impulsado por el republicano Pete Ricketts, presidente del subcomité del Senado para Asia Oriental, y por el demócrata Chris Coons, ambos convencidos de que Estados Unidos mantiene ventaja sobre China gracias a su dominio en capacidad de cómputo.
Ricketts sostuvo que es “esencial” impedir que Beijing acceda a chips capaces de impulsar supercomputadoras de IA. Coons, por su parte, advirtió que el siglo XXI “será determinado por quién gane la carrera de la inteligencia artificial” y qué valores gobiernen su desarrollo, según publicó Financial Times.
A ellos se sumaron senadores de ambos partidos, entre ellos Tom Cotton y Jeanne Shaheen, configurando un frente transversal inusual incluso en el contexto de la tensión geopolítica actual.
El debate se inscribe en un clima de creciente desconfianza hacia China en Washington. Legisladores y funcionarios temen que la administración de Donald Trump priorice acuerdos comerciales sobre restricciones de seguridad. En días recientes, el Tesoro habría frenado sanciones contra la agencia de inteligencia china por un ataque cibernético masivo, lo que encendió nuevas alertas.
Expertos en tecnología coinciden en que los chips de Nvidia son clave para el desarrollo acelerado de la IA china. Saif Khan, del think tank Institute for Progress, señaló al mismo medio que el acceso sin restricciones al H200 permitiría a Beijing construir supercomputadoras de IA de “escala fronteriza”, acercándose a las capacidades de los hiperescaladores estadounidenses.
Nvidia presiona para vender a China
En paralelo, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, visitó Washington para reunirse con Trump y senadores republicanos. Según trascendió, Huang afirmó que China no aceptará versiones “degradadas” de los chips y que las empresas estadounidenses deberían poder competir libremente. Sus comentarios fueron rápidamente cuestionados por legisladores como John Kennedy, quien lo acusó de no ser una “fuente creíble” debido a sus intereses comerciales.
El debate también movilizó voces del ala más dura del trumpismo. Steve Bannon calificó las exportaciones de chips a China como un riesgo existencial y propuso restricciones totales comparables a las políticas de la Guerra Fría. Incluso apuntó contra Huang y David Sacks, asesor de IA de la Casa Blanca, acusándolos de favorecer a Beijing.
Nvidia respondió enfatizando que la IA “no es una bomba atómica” y que las empresas no militares deberían poder elegir tecnología estadounidense.
