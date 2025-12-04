Chips de Nvidia: Senadores de Estados Unidos quieren prohibir la venta a China

image Pete Ricketts, senador republicano, quiere congelar la venta de chips Nvidia a China por 30 meses por "seguridad nacional".

A ellos se sumaron senadores de ambos partidos, entre ellos Tom Cotton y Jeanne Shaheen, configurando un frente transversal inusual incluso en el contexto de la tensión geopolítica actual.

El debate se inscribe en un clima de creciente desconfianza hacia China en Washington. Legisladores y funcionarios temen que la administración de Donald Trump priorice acuerdos comerciales sobre restricciones de seguridad. En días recientes, el Tesoro habría frenado sanciones contra la agencia de inteligencia china por un ataque cibernético masivo, lo que encendió nuevas alertas.

Expertos en tecnología coinciden en que los chips de Nvidia son clave para el desarrollo acelerado de la IA china. Saif Khan, del think tank Institute for Progress, señaló al mismo medio que el acceso sin restricciones al H200 permitiría a Beijing construir supercomputadoras de IA de “escala fronteriza”, acercándose a las capacidades de los hiperescaladores estadounidenses.

Nvidia presiona para vender a China

En paralelo, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, visitó Washington para reunirse con Trump y senadores republicanos. Según trascendió, Huang afirmó que China no aceptará versiones “degradadas” de los chips y que las empresas estadounidenses deberían poder competir libremente. Sus comentarios fueron rápidamente cuestionados por legisladores como John Kennedy, quien lo acusó de no ser una “fuente creíble” debido a sus intereses comerciales.

El debate también movilizó voces del ala más dura del trumpismo. Steve Bannon calificó las exportaciones de chips a China como un riesgo existencial y propuso restricciones totales comparables a las políticas de la Guerra Fría. Incluso apuntó contra Huang y David Sacks, asesor de IA de la Casa Blanca, acusándolos de favorecer a Beijing.

Nvidia respondió enfatizando que la IA “no es una bomba atómica” y que las empresas no militares deberían poder elegir tecnología estadounidense.

