Bullrich se ratoneaba con Reutemann; el kilo de asado a $ 20.000; Marra es derecho y humano

Un golpe directo al bolsillo justo cuando empiezan los preparativos para las mesas de fin de año.

Embed - Diciembre arrancó con un mazazo: sube fuerte la carne en Argentina

3-Ramiro Marra agita la polémica sobre las villas en Buenos Aires

El legislador (que en pocos días dejará su banca en la Legislatura porteña) lanzó un movimiento controvertido para erradicar los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

Según Ramiro Marra, hace 25 años solo el 3% de los porteños vivía en asentamientos, pero hoy ese número habría subido al 15%.

Y fue más lejos: advirtió que, si la tendencia continúa, para 2050 “la mitad de Buenos Aires sería una villa de emergencia”.

Un diagnóstico explosivo que reaviva el debate sobre urbanización, políticas habitacionales y el futuro demográfico de la ciudad.

Embed - Ramiro Marra agita la polémica con su propuesta sobre las villas en Buenos Aires

4-Un micrófono abierto, elogios fuera de lugar y… la culpa a la IA

El diputado Gerardo Cipolini, 82 años, presidió la sesión de jura en la Cámara Baja, pero terminó siendo protagonista por un motivo inesperado: no advirtió que tenía el micrófono abierto mientras elogiaba la belleza de varias diputadas recién asumidas.

La situación generó incomodidad inmediata y derivó en el reclamo de la legisladora Cecilia Moreau.

Ante la interpelación, Cipolini optó por la salida más insólita: hizo “la gran Spagnuolo” y aseguró que todo era un montaje de inteligencia artificial.

Una escena que mezcla papelón, tecnología… y poca autocrítica.