Santa Fe emite deuda internacional por US$ 800 millones y le marca el camino a Milei

El momento elegido coincide con un repunte del apetito por riesgo en mercados emergentes, tras la victoria legislativa del presidente Milei, lo que reavivó el optimismo de inversores globales por los activos argentinos de alto rendimiento.

¿Qué significa para Santa Fe y para Argentina?

Para Santa Fe, la operación representa un refuerzo de liquidez significativa, que podría permitir financiar proyectos de infraestructura, inversión pública y quizás mejorar el perfil de vencimientos de deuda. Además, consolidar una emisión “exitosa” le otorga un plus de credibilidad, clave en un país acostumbrado a dificultades de confianza financiera.

Para Argentina en general, la operación subraya un fenómeno creciente. Son las provincias —menos riesgosas que el Estado nacional en algunos casos— las que hoy asumen la delantera en la colocación de deuda externa. Eso ocurre mientras el gobierno central aún evalúa su retorno al mercado internacional, previsto tentativamente para 2026.

Santa Fe se suma a distritos como Provincia de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ya emitieron bonos este año — Córdoba por US$ 725 millones y CABA por US$ 600 millones —, consolidando una tendencia de financiamiento subnacional en dólares.

Tasa de interés y deuda

Sin embargo, la estrategia no está exenta de riesgos. El coste de financiamiento —una tasa de 8,10% anual con un rendimiento del 8,3%— implica que Santa Fe deberá asegurar retornos y liquidez suficientes para hacer frente a los pagos. Además, depender de deuda en dólares expone a la provincia a las fluctuaciones cambiarias y a la evolución de la economía global.

Por otra parte, el contexto nacional sigue siendo complejo. El gobierno central debe cumplir con numerosos vencimientos en 2026, y el retorno sostenido a los mercados internacionales dependerá de que Argentina logre recomponer reservas, mejorar el riesgo país y generar previsibilidad macroeconómica.

La exitosa emisión de US$ 800 millones de la Provincia de Santa Fe marca un antecedente positivo. No sólo demuestra que algunas jurisdicciones argentinas son capaces de atraer inversores globales —a pesar de la historia de crisis del país—, sino que establece un modelo cada vez más seguido por otras provincias.

En un escenario donde la deuda externa vuelve a estar en el centro del debate, Santa Fe capitaliza su perfil de solvencia para ganar espacio financiero, mientras Argentina avanza hacia un probable regreso al mercado internacional.

