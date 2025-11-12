Desregulación nacional de cuotas en colegios privados: ¿Qué pasa en Santa Fe?

Sobre ese marco, Van Meegrot también remarcó que el decreto podría aplicarse únicamente a un grupo reducido de instituciones privadas en la Provincia. Es decir, alrededor de 40 escuelas que no reciben ningún tipo de aporte estatal, los cuales "ya venían fijando sus propios valores de cuota porque no están incorporados al sistema económico provincial".

En Santa Fe, todo sigue igual

Por otra parte, Alejandro Saba de la Federación santafesina de instituciones educativas privadas hizo lo propio y señaló que "La Provincia tiene un sistema que es la disposición 18 de 2003 que establece parámetros. De acuerdo al aporte estatal que recibe, establece topes de cuotas que pueden cobrar siempre regulado. La forma de cobrar la cuota hoy está atada al docente, si aumenta el sueldo aumenta la cuota por lo que en Santa Fe sigue igual".

"La realidad es que si hoy se desregula la cuota quedaría en oferta y demanda y nadie escapa a la crisis que estamos viviendo el parate económico". "La realidad es que si hoy se desregula la cuota quedaría en oferta y demanda y nadie escapa a la crisis que estamos viviendo el parate económico".

De manera continuada, consideró que "Hoy atraviesan un momento muy particular, charlamos y vemos porque no podemos desarraigar a un chico porque los padres no pueden pagar una cuota".

En ese sentido, realizó un análisis y brindó su punto de vista: "Mientras el Estado participe en la educación de gestión privada tiene que poner sus pautas porque esto hace que nadie decida cualquier cosa. Al estar atados a los salarios como está deprimido el salario docente entonces sabemos que la cuota en noviembre aumenta un uno por ciento, pero la luz el gas los servicios la papelería no va por esa escalera sino por ascensor".

Como cierre, hizo una observación en relación a la situación educativa. "Estamos desfinanciados pero no nos pasa a nosotros solo, sino también a las empresas y familias. Vamos viendo qué hacemos y que no hacemos y nos apoyarnos en la comunidad", concluyó.

CHAU A LOS SALTOS EXHORBITANTES EN LAS CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS EN MARZO. El Decreto 787/24 con las firmas del Presidente @JMilei, @madorni, @SPettovelloOK y @LuisCaputoAR actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales (6% del…

