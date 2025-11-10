La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

Por su parte, T. Calahorra de Diario ABC destacó: "Tremendamente adictiva (...) Personajes bien construidos, cargados de matices y pliegues que poco a poco vamos descubriendo, episodio tras episodio, lo que nos lleva a empatizar con absolutamente cada uno de ellos".

Finalmente, Nayín Costas de El Confidencial sentenció: "Una serie inteligente que ha sabido arriesgar tanto en el contenido como en la forma, marcando el que debiera ser el camino a seguir para las próximas apuestas de las cadenas españolas".

image "Sé quién eres", disponible en Flow.

Dicho de otra manera, si estás buscando algo que te mantenga completamente cautivado y con ganas de más, "Sé quién eres" es esa apuesta segura que no decepciona.

