La plataforma Flow tiene en su catálogo una miniserie que, aunque cuenta con más capítulos de lo habitual —16 episodios en total—, justifica cada minuto de pantalla con una propuesta que atrapa desde su arranque y no te suelta hasta el desenlace final. "Sé quién eres" plantea un dilema tan perturbador como fascinante: ¿qué sucede cuando tu peor enemigo sos vos mismo?
"TREMENDAMENTE ADICTIVA"
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
Un abogado pierde la memoria y se ve acusado de un crimen que no recuerda. Sumá esta miniserie a tu lista en Flow.
La historia arranca con Juan Elías en medio de una ruta, desorientado y sin recordar absolutamente nada. Este abogado brillante, respetado profesor universitario, esposo de una jueza y padre de dos hijos, despierta convertido en un completo extraño para sí mismo. La situación se complica dramáticamente cuando las autoridades localizan su vehículo estrellado con evidencia inquietante: el celular de su sobrina —que además es alumna suya— y manchas de sangre en el interior. La joven desapareció tras el siniestro vial, y todas las señales apuntan hacia Elías como responsable.
A partir de ese momento, la trama se bifurca en dos vertientes igualmente intensas. Por un lado, el padre de la desaparecida emprende una búsqueda desesperada que lo llevará a cruzar cualquier límite con tal de hallar a su hija y demostrar que su cuñado la asesinó. Por otro, Elías debe enfrentarse a la tarea imposible de probar su inocencia mientras lidia con una pregunta demoledora: ¿y si realmente es culpable?
Detrás de cámaras, el trío conformado por Pau Freixas, Joaquín Llamas y Jorge Coira logró construir una narrativa que atrapa tanto a la crítica como al público en general. Frente a ellas, un elenco de lujo encabezado por Francesc Garrido, Blanca Portillo, Aida Folch, Àlex Monner, Susana Abaitua, Nancho Novo, Pepón Nieto y Martiño Rivas, entre otros actores.
“Sé quién eres”, la miniserie que arrasa en Flow
La producción española cosechó elogios contundentes. Alberto Rey, desde Diario El Mundo, reconoció: "Funciona muy bien. Mucho mejor de lo que yo imaginaba. Igual no es del todo realista lo que cuenta, pero sí es verosímil y fuerte. Esto es un dramón y un thriller y lo es a cara descubierta".
Por su parte, T. Calahorra de Diario ABC destacó: "Tremendamente adictiva (...) Personajes bien construidos, cargados de matices y pliegues que poco a poco vamos descubriendo, episodio tras episodio, lo que nos lleva a empatizar con absolutamente cada uno de ellos".
Finalmente, Nayín Costas de El Confidencial sentenció: "Una serie inteligente que ha sabido arriesgar tanto en el contenido como en la forma, marcando el que debiera ser el camino a seguir para las próximas apuestas de las cadenas españolas".
Dicho de otra manera, si estás buscando algo que te mantenga completamente cautivado y con ganas de más, "Sé quién eres" es esa apuesta segura que no decepciona.
