El fabricante chino de autos eléctricos Xpeng presentó su robot humanoide Iron en un evento AI Day realizado en China. Pero lo que parecía un triunfo tecnológico se convirtió en una polémica viral: los movimientos de Iron eran tan convincentemente humanos que miles de usuarios en redes sociales acusaron a la empresa de fraude.
"NO ES FALSO"
China: Lo acusaron de fraude y cortó en vivo su robot para demostrar que es real
Xpeng desató furor en China con Iron, su robot de nueva generación. Los movimientos eran tan naturales que todos pensaron que había una persona adentro.
Tecnología de vanguardia: así funciona Iron
"El robot de Tesla ni siquiera puede hacer esto, ¿cómo podría Xpeng lograrlo?", decía uno de los comentarios más compartidos. El escepticismo se apoderó de las plataformas digitales y la compañía tuvo que tomar una decisión drástica para callar las críticas.
Al día siguiente, en pleno escenario, Xpeng encendió a Iron y cortó la cubierta de su pierna en vivo. Mientras el robot seguía caminando, quedaron expuestas las articulaciones metálicas, actuadores y cableado interno. Repudiable o no, la estrategia funcionó: el video se volvió viral por razones completamente opuestas.
Iron no es un robot cualquiera. Con 82 grados de libertad —22 en cada mano—, puede doblarse, gesticular y manipular objetos con una destreza que asusta. Mide 1,78 metros de altura y pesa 70 kilos. Su diseño incluye columna vertebral humanoide, músculos biónicos y piel sintética que cubre todo el cuerpo.
El cerebro de Iron son tres chips personalizados Turing AI que procesan 2.250 billones de operaciones por segundo. Según Xpeng, es "uno de los robots humanoides más potentes desarrollados hasta la fecha". Además, es el primero en usar batería completamente de estado sólido, con el doble de capacidad que la del robot Optimus de Tesla.
Producción masiva para 2026: dónde vas a ver estos robots
Xpeng planea producción en masa para fines de 2026. Los primeros Iron no llegarán a las casas: aparecerán en tiendas, oficinas y salas de exhibición como guías y asistentes de ventas. La siderúrgica china Baoshan Iron & Steel ya se anotó como socio inicial para probar el robot en monitoreo industrial.
"En el futuro, los robots serán compañeros de vida y colegas", afirmó He Xiaopeng, CEO de la empresa. Los usuarios podrán personalizar tipo de cuerpo, largo de pelo y ropa. El mercado de robótica humanoide podría alcanzar los 38 mil millones de dólares para 2035, según Goldman Sachs. Las acciones de Xpeng subieron 10,8% tras el evento, alcanzando los 24,15 dólares.
