China: Lo acusaron de fraude y cortó en vivo su robot para demostrar que es real

El cerebro de Iron son tres chips personalizados Turing AI que procesan 2.250 billones de operaciones por segundo. Según Xpeng, es "uno de los robots humanoides más potentes desarrollados hasta la fecha". Además, es el primero en usar batería completamente de estado sólido, con el doble de capacidad que la del robot Optimus de Tesla.

Producción masiva para 2026: dónde vas a ver estos robots

Xpeng planea producción en masa para fines de 2026. Los primeros Iron no llegarán a las casas: aparecerán en tiendas, oficinas y salas de exhibición como guías y asistentes de ventas. La siderúrgica china Baoshan Iron & Steel ya se anotó como socio inicial para probar el robot en monitoreo industrial.

image

"En el futuro, los robots serán compañeros de vida y colegas", afirmó He Xiaopeng, CEO de la empresa. Los usuarios podrán personalizar tipo de cuerpo, largo de pelo y ropa. El mercado de robótica humanoide podría alcanzar los 38 mil millones de dólares para 2035, según Goldman Sachs. Las acciones de Xpeng subieron 10,8% tras el evento, alcanzando los 24,15 dólares.

