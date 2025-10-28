Inédito: China pone a un robot profesor al frente de una clase primaria

"Xiao An" es producto de la empresa AnyWit Robotics. Desde esa compañía señalaron que la proyección sobre el prototipo permite pensar en una variedad de productos capaces de impartir clases en todos los niveles y materias, con mejoras de estabilidad y capacidades de interacción.

En China, el desarrollo y la aplicación de robots humanoides con IA incorporada se aceleró en el último año, penetrando distintas actividades. Con la proliferación de empresas vinculadas al novedoso sector, ya hay industrias que han incorporado planteles enteros de prototipos asignados a tareas automatizadas.

En ese sentido, el sector automotriz chino ha sido el más avanzado, con robots operando tareas en las fábricas que antes estaban destinadas a los humanos. Algo que también se vio en la industria del entretenimiento en vivo e incluso en el sector de la salud.

De momento, los desafíos que enfrenta el nivel actual de desarrollo de robots humanoides es la precisión física. En ese sentido, especialistas del sector indican que todavía no se han logrado copiar todos los movimientos humanos, por lo que el rol de los primeros prototipos se limitan a tareas automatizadas y sin requerimientos de precisión.

robot humanoide 5P.jpg Los robots ya están en las fábricas de China.

El futuro es robótico

A pesar de esos desafíos, el 2025 se proyecta como un año de quiebre para la robótica en China. Con un aumento exponencial de las inversiones en la materia, tanto el Estado como las empresas privadas han dirigido una buena porción de su capacidad financiera al desarrollo de robots humanoides que puedan ser ocupados con tareas diversas.

"La tendencia al alza de la robótica industrial en 2025 se debió principalmente a la eficiencia, los avances en IA, la complejidad de los productos, la resiliencia de las cadenas de suministro y la expansión de la robótica a otras industrias. A medida que avanzamos, es evidente que los robots desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro del trabajo y la revolución de diversos sectores", opinó el analista chino Zhong Xiangyun, experto de la industria robótica, en diálogo con el Diario del Pueblo.

Robot humanoide 3P.jpg La robótica avanza de la mano de China.

