Inédito: China pone a un robot profesor al frente de una clase primaria

La clase en cuestión tuvo lugar en una escuela primaria de Hefei, provincia de Anhui, al este de China. Allí, una empresa de desarrollo de inteligencia artificial local coordinó con las autoridades educativas la lección a cargo de "Xiao An", un robot humanoide de 1,4 metros de altura que actuó como asistente del profesor titular.
Según el Gobierno chino, el robot posee habilidades de profesorado con capacidad de mantener el nivel de atención del alumnado. Además, incorporó movimientos y gestos coordinados para que la fluidez de la lección sea segura y precisa.
Cuando el robot humanoide se introduce en el aula, el interés de los alumnos se intensifica de inmediato, destacó Hu Xingyong, profesor de ciencias de la Escuela Primaria Afiliada a la Escuela Normal de Hefei, quien asistió a la clase con "Xiao An". En declaraciones al medio estatal Global Times, el educador resaltó la colaboración del robot y lo señaló como un elemento poderoso para potenciar el aprendizaje.
China y el robot profesor
Según el Gobierno chino, la clase en Hefei fue la primera en la historia en ser impartida por un robot articulado con inteligencia artificial. Según testigos del experimento, el prototipo pudo incluso interactuar con los alumnos, quienes le hicieron todo tipo de preguntas como si se tratase de un profesor humano.
"Xiao An" es producto de la empresa AnyWit Robotics. Desde esa compañía señalaron que la proyección sobre el prototipo permite pensar en una variedad de productos capaces de impartir clases en todos los niveles y materias, con mejoras de estabilidad y capacidades de interacción.
En China, el desarrollo y la aplicación de robots humanoides con IA incorporada se aceleró en el último año, penetrando distintas actividades. Con la proliferación de empresas vinculadas al novedoso sector, ya hay industrias que han incorporado planteles enteros de prototipos asignados a tareas automatizadas.
En ese sentido, el sector automotriz chino ha sido el más avanzado, con robots operando tareas en las fábricas que antes estaban destinadas a los humanos. Algo que también se vio en la industria del entretenimiento en vivo e incluso en el sector de la salud.
De momento, los desafíos que enfrenta el nivel actual de desarrollo de robots humanoides es la precisión física. En ese sentido, especialistas del sector indican que todavía no se han logrado copiar todos los movimientos humanos, por lo que el rol de los primeros prototipos se limitan a tareas automatizadas y sin requerimientos de precisión.
El futuro es robótico
A pesar de esos desafíos, el 2025 se proyecta como un año de quiebre para la robótica en China. Con un aumento exponencial de las inversiones en la materia, tanto el Estado como las empresas privadas han dirigido una buena porción de su capacidad financiera al desarrollo de robots humanoides que puedan ser ocupados con tareas diversas.
"La tendencia al alza de la robótica industrial en 2025 se debió principalmente a la eficiencia, los avances en IA, la complejidad de los productos, la resiliencia de las cadenas de suministro y la expansión de la robótica a otras industrias. A medida que avanzamos, es evidente que los robots desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro del trabajo y la revolución de diversos sectores", opinó el analista chino Zhong Xiangyun, experto de la industria robótica, en diálogo con el Diario del Pueblo.
