El Tesoro absorbió US$300 millones en una licitación con dólares y pesos

Esta estrategia se inscribe en el programa económico del gobierno de Javier Milei, que prioriza el equilibrio fiscal, la desaceleración inflacionaria y la estabilización cambiaria. En ese marco, la administración busca consolidar un sendero de financiamiento que reduzca la dependencia de la emisión monetaria y contribuya a anclar expectativas.

image Posteo de Felipe Nuñez con el detalle de los instrumentos licitados y las tasas.

En una segunda vuelta de licitación, a fines de marzo, el Tesoro logró captar apenas US$131 millones adicionales, por debajo del monto máximo previsto, lo que sugiere cierto límite en la capacidad del mercado local para seguir absorbiendo deuda en dólares.

El gobierno busca absorber y extender vencimientos que incomodan

Aun así, los analistas destacan que el Gobierno consiguió reunir cerca de US$681 millones en el mes mediante este tipo de instrumentos, lo que le permitió extender la curva de vencimientos hasta 2028 y ganar margen para administrar compromisos futuros.

Esta extensión de plazos resulta clave en un contexto en el que Argentina enfrenta obligaciones significativas en moneda extranjera en los próximos años, mientras el acceso a los mercados internacionales continúa siendo limitado.

En este contexto, la emisión de bonos como el A027 y el A028 funciona también como una señal de que el Gobierno busca construir una curva de rendimientos en dólares bajo legislación local que sirva de referencia para futuras colocaciones. Sin embargo, la diferencia de tasas entre ambos títulos refleja que los inversores siguen exigiendo mayores rendimientos a medida que se extiende el horizonte temporal, incorporando riesgos políticos y macroeconómicos.

Si bien los resultados muestran avances, también evidencian los límites de una estrategia que depende, en gran medida, de la confianza del mercado local y de la evolución del programa económico en los próximos meses.

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