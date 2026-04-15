El Gobierno argentino volvió a recurrir al mercado local para fortalecer su estrategia financiera, combinando extensión de plazos de deuda, absorción de pesos y captación de divisas. El Tesoro logró colocar alrededor de US$300 millones mediante instrumentos en dólares, los bonos A027 y A028, en la licitación de hoy, 15 de abril.
MÁS DEUDA
El Tesoro absorbió US$300 millones en una licitación con dólares y pesos
El Tesoro captó US$300 millones y absorbió pesos en una licitación. Las LECAPS tuvieron una tasa del 2% mensual. El Gobierno busca extender vencimientos.
La emisión de estos títulos forma parte de un esquema más amplio orientado a enfrentar los vencimientos de deuda de corto y mediano plazo sin depender del acceso al crédito internacional.
En la colocación inicial, el Ministerio de Economía consiguió US$150 millones por cada bono, con tasas diferenciadas: cerca del 5% anual para el A027 (con vencimiento en 2027) y alrededor del 8,5% para el A028 (2028). Una tasa bastante superior al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que rondan el 4%.
El Gobierno logró absorber liquidez
El resultado dejó en evidencia el doble objetivo oficial. Por un lado, captar dólares en el mercado doméstico —donde todavía existe liquidez en moneda extranjera— y, por otro, evitar la expansión monetaria en pesos.
De hecho, la operación se complementó con una fuerte absorción de liquidez: el Tesoro logró refinanciar vencimientos en moneda local con un “rollover” de127%, lo que implica que retiró más pesos de los que vencían en el período.
Esta estrategia se inscribe en el programa económico del gobierno de Javier Milei, que prioriza el equilibrio fiscal, la desaceleración inflacionaria y la estabilización cambiaria. En ese marco, la administración busca consolidar un sendero de financiamiento que reduzca la dependencia de la emisión monetaria y contribuya a anclar expectativas.
En una segunda vuelta de licitación, a fines de marzo, el Tesoro logró captar apenas US$131 millones adicionales, por debajo del monto máximo previsto, lo que sugiere cierto límite en la capacidad del mercado local para seguir absorbiendo deuda en dólares.
El gobierno busca absorber y extender vencimientos que incomodan
Aun así, los analistas destacan que el Gobierno consiguió reunir cerca de US$681 millones en el mes mediante este tipo de instrumentos, lo que le permitió extender la curva de vencimientos hasta 2028 y ganar margen para administrar compromisos futuros.
Esta extensión de plazos resulta clave en un contexto en el que Argentina enfrenta obligaciones significativas en moneda extranjera en los próximos años, mientras el acceso a los mercados internacionales continúa siendo limitado.
En este contexto, la emisión de bonos como el A027 y el A028 funciona también como una señal de que el Gobierno busca construir una curva de rendimientos en dólares bajo legislación local que sirva de referencia para futuras colocaciones. Sin embargo, la diferencia de tasas entre ambos títulos refleja que los inversores siguen exigiendo mayores rendimientos a medida que se extiende el horizonte temporal, incorporando riesgos políticos y macroeconómicos.
Si bien los resultados muestran avances, también evidencian los límites de una estrategia que depende, en gran medida, de la confianza del mercado local y de la evolución del programa económico en los próximos meses.
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