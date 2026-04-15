El mundo de las noticias argentinas volvió a sacudirse con una renuncia que retumbó tanto dentro como fuera de pantalla: después de 15 años en TN y El Trece, una periodista decidió dar un paso al costado en medio de versiones cruzadas, malestar interno y un comunicado que no pasó desapercibido, dejando bastantes preguntas sobre lo que realmente pasó internamente.
"NO TUVE EL LUGAR QUE QUERÍA"
Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal
Una reconocida periodista dejó TN después de 15 años y prendió fuego todo: habló sin filtro sobre su salida y dejó un comunicado que incomoda fuerte al canal.
Cecilia Insinga se va de TN: el trasfondo de una decisión anunciada
La protagonista de esta historia es Cecilia Insinga, la periodista con una trayectoria de 15 años en TN y El Trece, que en marzo decidió dar un paso al costado después de lo que ella misma definió como un ciclo cumplido. La salida no pasó desapercibida porque rápidamente circularon versiones de un supuesto "portazo", algo que ella se encargó de desmentir de manera explícita en distintas entrevistas.
En diálogo con PrimiciasYa, la esposa de Diego Brancatelli fue clara respecto del vínculo con la conducción del área, donde explicó que no hubo conflicto, pero sí una sensación de falta de espacio profesional: "Yo no me fui mal, al contrario, lo charlé con Ricardo Ravanelli. Tuve una hermosa charla con él, donde los dos coincidimos en que yo tenía posibilidades de mayor crecimiento, pero que no estaban las condiciones para que esté en el canal".
A eso se sumó otro elemento clave: la propia Insinga fue marcando en redes sociales que su salida no era improvisada. De hecho, llegó a responder preguntas de seguidores donde dejó una definición que terminó de instalar el tema: "No creo que vuelva".
Los canales vienen ajustando roles, tiempos de pantalla y perfiles de conducción, en un marco donde la permanencia prolongada sin crecimiento visible empieza a ser una variable sensible. Ahí, la salida de Insinga se inscribe más en una dinámica estructural que en un hecho aislado.
El verdadero motivo de la renuncia de Cecilia Insinga
Insinga también dejó entrever que la decisión estuvo atravesada por una lectura personal del momento. A los 42 años, con una carrera bien consolidada y 15 años de trabajo continuo en la señal, empezó a evaluar si seguía teniendo el espacio que sentía necesario para su desarrollo profesional.
Una de sus frases más significativas fue: "Siento que no tuve el lugar que yo querría tener". Sin dramatizar ni buscar confrontación, expuso una tensión habitual en el mundo de los medios: la diferencia entre la permanencia en pantalla y las posibilidades reales de crecimiento dentro de una estructura consolidada.
En paralelo, también buscó desactivar cualquier lectura de conflicto: "Desmiento que haya pegado un portazo", afirmó. Incluso explicó que mantuvo una charla con autoridades del canal donde coincidieron en que era un momento lógico para cerrar la etapa.
Además de todo esto, aprovechó sus vacaciones acumuladas para viajar en familia y tomar distancia del ritmo cotidiano del trabajo, algo que venía organizando desde hacía más de un año. Según su propio relato, ese viaje fue parte de un plan previo que terminó de encajar con el cierre del ciclo laboral.
En el plano profesional, la periodista no se baja de los medios. Quiere seguir en el rubro y está abierta a propuestas, aunque sin definiciones concretas por ahora. Su presente, al menos en esta etapa, está en pausa y en la reflexión.
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