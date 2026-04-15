Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

El verdadero motivo de la renuncia de Cecilia Insinga

Insinga también dejó entrever que la decisión estuvo atravesada por una lectura personal del momento. A los 42 años, con una carrera bien consolidada y 15 años de trabajo continuo en la señal, empezó a evaluar si seguía teniendo el espacio que sentía necesario para su desarrollo profesional.

Una de sus frases más significativas fue: "Siento que no tuve el lugar que yo querría tener". Sin dramatizar ni buscar confrontación, expuso una tensión habitual en el mundo de los medios: la diferencia entre la permanencia en pantalla y las posibilidades reales de crecimiento dentro de una estructura consolidada.

image La periodista decidió cerrar una etapa marcada por desgaste y falta de proyección. Se tomó distancia con un viaje familiar y ahora evalúa nuevos desafíos dentro de los medios. Fuente: RRSS

En paralelo, también buscó desactivar cualquier lectura de conflicto: "Desmiento que haya pegado un portazo", afirmó. Incluso explicó que mantuvo una charla con autoridades del canal donde coincidieron en que era un momento lógico para cerrar la etapa.

Además de todo esto, aprovechó sus vacaciones acumuladas para viajar en familia y tomar distancia del ritmo cotidiano del trabajo, algo que venía organizando desde hacía más de un año. Según su propio relato, ese viaje fue parte de un plan previo que terminó de encajar con el cierre del ciclo laboral.

En el plano profesional, la periodista no se baja de los medios. Quiere seguir en el rubro y está abierta a propuestas, aunque sin definiciones concretas por ahora. Su presente, al menos en esta etapa, está en pausa y en la reflexión.

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