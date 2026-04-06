Milei vs. periodistas: FOPEA alertó por una "escalada de agresión" preocupante

En uno de sus posteos más duros, escribió: “la gran mayoría son mentirosos, corruptos y traidores a la patria por intentar un golpe”. Y en otro, compartió una imagen de una lápida con la frase: “3 de abril día del fallecimiento del periodismo argentino”.

La advertencia de FOPEA

Frente a este escenario, FOPEA sostuvo que “alerta por la gravedad institucional que supone que el primer mandatario genere y replique mensajes de odio hacia el periodismo” y calificó la situación como un caso de “discurso estigmatizante”.

En un comunicado más amplio titulado “Periodismo: cada día más difícil, cada vez más necesario”, la organización manifestó su “profunda preocupación ante la escalada de agresiones sistemáticas provenientes de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”.

Según el documento, estos ataques —que incluyen agravios personalizados e insultos— “no solo degradan la conversación pública sino que intentan silenciar el escrutinio periodístico sobre temas de indudable interés nacional”.

El trasfondo del conflicto

El pronunciamiento de FOPEA se da luego de la publicación de una investigación internacional que analizó una presunta campaña de influencia extranjera en la política argentina.

En ese contexto, la entidad remarcó la importancia de sostener estándares profesionales en el ejercicio del periodismo. Recordó, además, que su Código de Ética establece que los periodistas “jamás deben prestarse a difundir información tendenciosa” y que no deben aceptar beneficios que puedan influir en su trabajo.

Reclamo por la libertad de expresión

FOPEA también cuestionó el uso de estructuras digitales para hostigar periodistas y consideró que se trata de un mecanismo de presión.

“El uso de ‘milicias digitales’ para hostigar a profesionales con nombre y apellido constituye un método de amedrentamiento”, advirtió la organización.

En ese marco, reclamó un cambio de tono desde el poder político: “Como argentinos comprometidos con la democracia, exigimos y merecemos un Presidente que respete las instituciones, valore la libertad de expresión y demuestre tolerancia ante el disenso”.

Un clima de creciente tensión

El episodio vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el Gobierno y la prensa, en un contexto de alta polarización política.

Mientras FOPEA insiste en la necesidad de sostener reglas profesionales y evitar caer en provocaciones, también advierte que el deterioro del vínculo entre el poder y el periodismo puede tener consecuencias directas sobre la calidad democrática.

“La mejor defensa ante los ataques es un periodismo que resulte indiscutible por su método y su rigor”, concluye el comunicado.

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Comunicado: https://t.co/Fmkfl5tyaY pic.twitter.com/qiu8cZnFYH — FOPEA (@FOPEA) April 5, 2026

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