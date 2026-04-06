PAMI: Toto Caputo agranda las deudas y dicen que rodará cabeza

"Los valores de PAMI están muy por detrás de los costos reales, con atrasos que en muchos casos superan el 100%, en un contexto de aumentos permanentes", señaló. En paralelo, las entidades del sector advirtieron formalmente a las autoridades nacionales sobre una "asfixia operativa, económica y financiera" que compromete la continuidad de la atención médica.

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No hay margen para financiar

El principal problema, coinciden prestadores y cámaras, es la ruptura en la cadena de pagos. A esto se suma el esquema actual de liquidación, que implica el desdoblamiento de la facturación mensual. "Esto impacta directamente en la operatoria y en el cumplimiento de obligaciones", sostuvo Escuti.

En la práctica, las clínicas aseguran que están financiando el sistema. Argumentan que continúan brindando servicios sin contar con ingresos acordes a los costos, lo que genera un endeudamiento progresivo.

El escenario se agrava por la dinámica inflacionaria. Mientras los costos del sector aumentaron de forma sostenida, los ingresos prestacionales evolucionaron muy por debajo.

A este cuadro se suma un dato estructural que expone la dimensión de la crisis. Las clínicas y sanatorios privados de Córdoba advierten que están al borde del colapso: hoy quedan aproximadamente unos 90 establecimientos en toda la provincia, cuando en el año 2000 había 405.

Esto implica una reducción del 78% de la infraestructura privada en poco más de 25 años, con una concentración creciente en la ciudad de Córdoba y una retracción muy marcada en el interior provincial.

Impacto directo en pacientes

jubilados

Las consecuencias ya son visibles en distintos puntos de la provincia. Uno de los casos más recientes es el cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez, que obligó a más de 5.000 afiliados de PAMI a trasladarse hasta Villa María, a unos 120 kilómetros, para recibir atención de cierta complejidad.

El fenómeno no es nuevo en el interior cordobés, donde históricamente los pacientes deben viajar hacia ciudades cabecera para acceder a servicios de salud. Sin embargo, la crisis actual amplifica esa situación.

Además, comienzan a registrarse restricciones en la atención. "Hoy muchos afiliados encuentran la leyenda 'sin cupo', lo que reduce la atención efectiva", explicó Escuti.

Un problema que va más allá

La dependencia del sistema privado respecto de PAMI y de la seguridad social agrava el cuadro. Alrededor del 70% de las instituciones tiene vínculo directo o indirecto con este financiamiento. Esto implica que cualquier alteración en los pagos impacta de forma inmediata en toda la red prestacional.

"Hoy está en riesgo no solo el equilibrio económico de los prestadores, sino también la continuidad efectiva de la atención médica", advirtió Escuti.

Desde las cámaras empresarias también remarcaron que el sector privado cuenta con una capacidad de camas superior a la del sistema público, lo que dificulta que este último pueda absorber la demanda en caso de una caída de servicios.

En ese contexto, el problema deja de ser exclusivamente financiero para convertirse en una cuestión sanitaria, con impacto directo en una población particularmente vulnerable como los jubilados.

Médicos

No es solo en Córdoba

Los afiliados a PAMI también quedaron en medio de la disputa entre un grupo de prestadores y la obra social en Cipolletti, provincia de Río Negro por los atrasos en los pagos. Los profesionales iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado que afecta a toda la provincia.

La disputa involucra al PAMI y a la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro (AORN). Los oftalmólogos anunciaron restricciones afiliados de PAMI por atrasos con los pagos. Desde la entidad señalaron que a pesar de los reiterados pedidos de diálogo, no se han obtenido respuestas que permitan revertir esta situación.

"Los profesionales vienen sosteniendo el sistema en condiciones cada vez más desfavorables, con valores desactualizados, atrasos en los pagos y limitaciones en la capacidad prestacional que impactan directamente en la calidad y continuidad de la atención", detallaron desde AORN.

Desde la Asociación comunicaron que "por este motivo, y con el objetivo de resguardar una práctica médica responsable y segura, se ha decidido adecuar transitoriamente la modalidad de atención, garantizando la atención de urgencias oftalmológicas".

Los controles y las consultas espontáneas que no sean por problemas urgentes están suspendidos hasta que no se destrabe el conflicto.

"Esta no es una decisión deseada. Es la consecuencia de un sistema que hoy no ofrece condiciones mínimas para sostener la atención habitual", expresaron.

Reclamos y advertencias del sector

Ante este panorama, las entidades que agrupan a clínicas y sanatorios solicitaron medidas urgentes para recomponer el sistema. Entre los principales pedidos figuran la normalización del circuito de pagos, la actualización de aranceles acorde a los costos y la implementación de mecanismos automáticos de ajuste.

La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados realizarán un paro de 48hs en reclamo de un aumento en las cuotas de las prepagas. Las entidades que agrupan a clínicas y sanatorios solicitaron medidas urgentes para recomponer el sistema.

También plantean la necesidad de previsibilidad para planificar financieramente y evitar un deterioro mayor. "La persistencia de este escenario implica trasladar el impacto hacia los prestadores, los equipos de salud y, en última instancia, hacia los beneficiarios", advirtieron desde el sector.

PAMI niega que haya deudas

En tanto, desde el organismo, sostienen que no existe deuda histórica con clínicas privadas de la provincia y que los pagos se vienen realizando dentro de los plazos establecidos.

Según esa posición, lo que aún no fue abonado corresponde a facturación corriente y no a atrasos acumulados. En ese marco, afirman que PAMI está cumpliendo con los cronogramas de pago vigentes y que no mantiene deudas precedentes con ninguna institución privada de Córdoba.

Respuesta

Mientras desde el sector empresarial explican que "con un solo mes impago puede cerrar una institución".

E insisten en su advertencia: sin correcciones en el corto plazo, el deterioro será progresivo. La advertencia apunta a un efecto en cadena que no sólo afectaría al sector privado, sino que también trasladaría la demanda al sistema público de salud, ya tensionado.

¿Cae Mario Lugones?

mariolugones El ministro de Salud, Mario Lugones. NA

"Es cuestión de días", dijeron al sitio 'elDiarioAR' fuentes al tanto de la situación. Con el dato extra de la alternativa: Guido Giana, su número dos, aparece como reemplazo posible.

Giana es, como Lugones, un hombre del riñón de Santiago Caputo. La idea no sería cambiar el rumbo, sino mantener el control de la cartera.

Hace unos meses, cuando el caso del fentanilo contaminado lo empujaba al centro de la escena, Lugones todavía encontraba un resguardo en la interna oficialista. Pero hoy eso cambió.

La actual crisis del PAMI, que por meses circuló como advertencia, hoy es una realidad inocultable: las deudas se acumulan mientras las prestaciones se caen y las clínicas se retiran, con jubilados que pagan de su alicaído bolsillo lo que antes cubría el sistema y todo ello empieza a impactar de lleno en la supervivencia del ministro.

El PAMI, la obra social más grande de América Latina, que supo ser un activo de poder, hoy aparece como un pasivo difícil de contener.

Patentes

A ese cuadro se le sumó en las últimas semanas la avanzada de Federico Sturzenegger, tras varios intentos fallidos, de la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales.

La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en los intereses de actores centrales del sector con quien el actual ministro mantiene vínculos históricos. Mario Lugones había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses.

Guido Giana suena como posible reemplazante

image Guido Giana, número dos de Mario Lugones, aparece como reemplazo posible.

Giana pasó por el PRO, tuvo inserción territorial en la provincia de Buenos Aires y formó parte del PAMI durante el gobierno de Cambiemos, donde se especializó en el manejo de números, contratos y auditorías. Y también estuvo envuelto en acusaciones por supuestos sobreprecios en distintas compras.

Pero el salto que terminó de ubicar a Giana en el radar del oficialismo se dio en el sector privado: Desde la dirección administrativa del Sanatorio Güemes, propiedad de la familia Lugones, consolidó un vínculo directo con el mundo de los prestadores, al tiempo que profundizó su relación con Caputo. Ese doble anclaje, entre lo público y lo privado, lo convirtió en una pieza funcional para un esquema que necesita interlocutores capaces de moverse en ambos planos.

Quienes lo conocen lo describen como un perfil bajo, con capacidad de ejecución y sin necesidad de exposición. Giana no parece pretender construir volumen propio ni buscar protagonismo. Su fortaleza es la confianza, dicen.

El presidente del PAMI, optimista

leguizamo PAMI El presidente del PAMI, Esteban Leguízamo.

En tanto, el presidente del PAMI, Esteban Leguízamo, médico pediatra que responde al ministro de Salud, Mario Lugones, asegura en reuniones privadas que el organismo está sobredimensionado y reclama que las personas afiliadas "no paguen el plus a los médicos, no corresponde, lo tienen que denunciar".

Admite además que "la actividad económica es baja y el PAMI recibe poco dinero, pero vamos a salir adelante".

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