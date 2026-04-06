Reforma a la Ley de Glaciares: Para el Gobierno, no pasa de esta semana

De allí, es que afirman que prevalecerán los intereses regionales, más allá de la de los aliados del Pro, la UCR, el MID: se trata de las provincias como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy sobre todo.

MINERÍA.jpg De acuerdo a números de la secretaría, las exportaciones mineras en julio rondaron los US$291 millones.

Prometen judicializar la reforma

Entre los que se oponen, está la Coalición Cívica, cuyo diputado Maximiliano Ferraro sostuvo en las últimas horas, en diálogo con el matutino 'La Nación', que "de ser convertida en ley, la reforma de la ley de Glaciares va a terminar en la Justicia por inconstitucional, ya que vulnera los presupuestos mínimos de protección del ambiente".

"Creo que es totalmente regresiva e innecesaria. Se pretende una modificación encubierta del artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el que establece, nada más y nada menos, que existan leyes de presupuestos mínimos para el cuidado del medio ambiente, en este caso particular la protección de los glaciares y el ambiente peligracial. Segundo, porque no es una ley que haya atentado contra el desarrollo minero: durante el período 2001-2009, es decir, sin ley de Glaciares, las inversiones mineras fueron de 12 mil millones de dólares; entre 2015 y 2025, con ley de Glaciares, las inversiones ascendieron a 45 mil millones de dólares: un crecimiento del 270%. Tercero, porque se trata de una reforma que pareciera estar claramente redactada por el regulado, que en este caso son muchas empresas mineras. (...) El artículo 3 bis es sugestivo: incluye un principio precautorio que establece que el ambiente glaciar y periglaciar estarán protegidos "hasta que" las autoridades de aplicación determinen que no son reservas de recursos hídricos estratégicos o proveedores de agua para cuencas hidrográficas. Pareciera que este artículo, como otros, fueron escritos por los regulados más que por el regulador, es decir, el Estado".

Maximiliano Ferraro.jpeg

Y continúa: "Ahora las autoridades de aplicación serán las provincias, que podrán determinar qué áreas del ambiente glaciar y periglacial tienen relevancia hídrica. Entonces ahí surgen algunas preguntas: ¿quién va a hacer los estudios de impacto ambiental? ¿Las provincias o las mismas empresas, como sucede en muchísimos lados? Esta reforma pareciera tener nombre y apellido, y tiene el nombre y apellido de dos provincias: San Juan, con el proyecto minero Vicuña José María, y Mendoza. ¿Acaso las empresas mineras no financiaron las campañas de los gobernadores y viajes de los legisladores? El lobby detrás de esta reforma es tremendo".

Diputados convocó a comisiones para dictaminar el proyecto

La Cámara de Diputados convocó para este martes a las 14:00 a un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales. El encuentro será presidido por José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

Durante la reunión se realizará una jornada informativa con especialistas e invitados, entre ellos gobernadores y funcionarios de provincias con actividad minera. Luego se prevé avanzar con la firma del dictamen que habilite el tratamiento del proyecto en el recinto.

La sesión para discutir la reforma fue programada para el miércoles 8. En el oficialismo aseguran que cuentan con el respaldo de legisladores propios y aliados, además de representantes de distritos con fuerte desarrollo minero.

Los cambios que propone la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo introduce modificaciones en la delimitación de las zonas protegidas por la legislación vigente. En particular, plantea diferenciar el área periglaciar de aquellas geoformas periglaciales que cumplen funciones de reserva estratégica de agua.

milei-glaciares GROK Imagen creada con IA / Grok.

Según el texto, solo quedarían bajo protección las formaciones que demuestren relevancia hídrica comprobable. La normativa actual protege tanto los glaciares visibles como otros cuerpos de hielo cubiertos por roca que integran el ambiente periglaciar.

Otro punto central es el rol de las provincias en la actualización del inventario de glaciares. Tal como dijo el diputado de la CC, la reforma establece que las autoridades jurisdiccionales podrán realizar esa tarea con base en estudios técnicos y científicos.

Audiencia récord

El impulso legislativo llega después de una audiencia pública de gran magnitud, realizada tras el fin de semana largo de marzo.

Más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 lograron exponer durante las dos jornadas desarrolladas en el Anexo de la Cámara baja.

Pero, el volumen de inscriptos marcó un hecho inédito en este tipo de instancias y reflejó el alto nivel de interés que genera la reforma.

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