"El hotel que visitaron los Adorni en Aruba cuesta US$ 1.000 la noche"

Esteban Paulón Esteban Paulón, diputado nacional

La declaración de la escribana

“Adriana Nechevenko no se puede escudar en el secreto profesional cuando sea convocada: tiene que decir toda la verdad sobre lo ocurrido. No hay secreto profesional como ocurre con los abogados.”

Esteban Paulón cerró su participación en los estudios de TN advirtiendo sobre la situación legal del coordinador de ministros a nivel nacional.

Que Adorni haya buscado un estudio de abogado muy caro, con profesionales muy reconocidos, habla sobre que está muy preocupado con su situación legal. Que Adorni haya buscado un estudio de abogado muy caro, con profesionales muy reconocidos, habla sobre que está muy preocupado con su situación legal.