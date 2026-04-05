“Intuimos, además, que viajaron los Adorni en Clase Ejecutiva: el blanco blanco no les cierra porque se trata de un viaje de unos US$ 30.000 para 4 personas ya que una habitación para 4 personas no baja de los US$ 1.000 diarios” agregó el legislador opositor Esteban Paulón.
DENUNCIA DE ESTEBAN PAULÓN
"El hotel que visitaron los Adorni en Aruba cuesta US$ 1.000 la noche"
“La familia de Manuel Adorni viajó vía Perú y volvió vía Ecuador entre la navidad de 2024 y el 10/1 de 2025” detalló el diputado nacional Esteban Paulón.
“Las pruebas de que estuvieron allí son fotográficas y hay posteos de personas que lo vieron en el hotel investigado en las mismas fechas. Estamos hablando de habitaciones muy caras porque se trata de temporada alta, en plenas fiestas” sumó el diputado nacional.
Cabe recordar que en la última conferencia de prensa que dio Manuel Adorni no pudo contestar 5 requisitorias de periodistas.
Resulta difícil imaginar cómo hará para enfrentar miles de interrogantes que le serán trasladados.
La declaración de la escribana
“Adriana Nechevenko no se puede escudar en el secreto profesional cuando sea convocada: tiene que decir toda la verdad sobre lo ocurrido. No hay secreto profesional como ocurre con los abogados.”
Esteban Paulón cerró su participación en los estudios de TN advirtiendo sobre la situación legal del coordinador de ministros a nivel nacional.