Cuando Javier Milei inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el pasado 1ro de marzo hizo énfasis en “la moral como política de Estado”. Días después estallaron los escándalos en torno a Manuel Adorni, que sigue siendo sostenido (y defendido) -al menos por ahora-, por el Presidente.
COMPLICADO
Ay, Manuel: La foto archivo de Adorni en "Vancouver" (que era Aruba...)
Manuel Adorni cada vez más complicado, no sólo judicialmente sino 'moralmente': mintió sobre sus vacaciones. Ahora se viralizó una foto de archivo que indignó.
A los escándalos -con investigaciones judiciales en curso- por la compra de propiedades no declaradas, el viaje en jet privado a Punta del Este y por haber llevado a su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial a Nueva York, ahora se sumaron las vacaciones en Aruba: Manuel Adorni mintió, otra vez.
Más allá de que genera muchísimas dudas cómo pagó el jefe de Gabinete las 2 semanas en un all inclusive muy lujoso en el Caribe (se calculan unos US$15.000), su palabra ha quedado totalmente desprestigiada. Él, que se cansó de desprestigiar a todo sector o persona que osara cuestionar, o, incluso, preguntar, quedó moralmente / éticamente comprometido.
Manuel Adorni, que dijo que llevó a su mujer a Nueva York (USA) porque hacía 2 años que no se tomaba vacaciones, resulta que en el interludio entre 2024 y 2025, estuvo, con su familia, 2 semanas en la isla de Aruba, en el hotel 'all inclusive' Tamarijin.
Cabe recordar que en ese momento, y en medio del ajustazo que aplicaba el Gobierno, Javier Milei había dado la orden a sus funcionarios de no irse de vacaciones al exterior para dar el ejemplo y seguir la línea de austeridad. Al menos, eso dijo para los medios... De hecho, el 30 de diciembre de 2024 el Presidente echó a la subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes, Yanina Martínez, porque se fue de vacaciones a Londres.
¿Manuel Adorni tiene 'coronita' o le mintió al Presidente?
Manuel Adorni y la chicana de "Vancouver" (que era Aruba...)
Para sumar escándalo e indignación, ahora se viralizó un posteo que hizo el funcionario el 31 de diciembre de 2024. En la foto se lo ve junto a su mujer, con el fondo de una piscina. El jefe de Gabinete escribió "Vancouver" para burlarse de los que decían que estaba en Canadá. Y no, no estaba en Canadá: estaba en Aruba.
Usuarios de X descubrieron un parecido notable de la piscina con la del hotel all inclusive Tamarijin. Además, en el brazo de la mujer de Adorni se ve una pulserita de papel, típica de los hoteles de este estilo.
Las preguntas son inevitables:
- ¿También le miente al Presidente o éste tolera y cubre sus mentiras?
- ¿También miente en la gestión del Estado?
- ¿Cuán confiable es Adorni para gestionar los recursos de todos?
Esta novela promete seguir sumando capítulos (bochornosos...)
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