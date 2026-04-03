Ay, Manuel: La foto archivo de Adorni en "Vancouver" (que era Aruba...)

¿Manuel Adorni tiene 'coronita' o le mintió al Presidente?

Manuel Adorni y la chicana de "Vancouver" (que era Aruba...)

Para sumar escándalo e indignación, ahora se viralizó un posteo que hizo el funcionario el 31 de diciembre de 2024. En la foto se lo ve junto a su mujer, con el fondo de una piscina. El jefe de Gabinete escribió "Vancouver" para burlarse de los que decían que estaba en Canadá. Y no, no estaba en Canadá: estaba en Aruba.

Usuarios de X descubrieron un parecido notable de la piscina con la del hotel all inclusive Tamarijin. Además, en el brazo de la mujer de Adorni se ve una pulserita de papel, típica de los hoteles de este estilo.

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Las preguntas son inevitables:

¿También le miente al Presidente o éste tolera y cubre sus mentiras?

¿También miente en la gestión del Estado?

¿Cuán confiable es Adorni para gestionar los recursos de todos?

Esta novela promete seguir sumando capítulos (bochornosos...)

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