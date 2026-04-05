Cada vez más vínculos estrechos entre los libertarios y los narcos

Nadie financia gratis con tanto dinero, aviones y autos blindados a un dirigente por supuesta “afinidad ideológica”.

image Fred Machado, extraditado desde Argentina a Estados Unidos

2-Lorena Villaverde

La actuada diputada nacional (no pudo asumir como senadora nacional por Río Negro), se presentaba en los carteles y afiches publicitarios de su provincia como “Lore es Milei”.

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Pero, según pudieron establecer investigaciones periodísticas documentadas con material judicial oficial de Estados Unidos, Villaverde fue detenida en 2002 por contrabando de varios kilos de cocaína y varios miles de dólares sin declarar.

La causa, radicada en Sarasota (Florida), la mantuvo presa varios meses y le impide el regreso al país norteamericano.

Además, l a dirigente libertaria figura implicada en una causa por estafas piramidales y en denuncias por fraude inmobiliario en la localidad rionegrina de Las Grutas, donde fue embargada por $ 50 millones.

La diputada figura en la causa como una de las que conseguía inversores, a quienes luego se estafó en su buena fe por varios millones de pesos. También, mantuvo relación con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro del narco Fred Machado. La diputada figura en la causa como una de las que conseguía inversores, a quienes luego se estafó en su buena fe por varios millones de pesos. También, mantuvo relación con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro del narco Fred Machado.

image Lorena Villaverde y Javier Milei

3-Mariano Cúneo Libarona

Javier Milei escogió como Ministro de Justicia a una persona que estuvo presa. No parecía, a priori, un candidato ideal.

El estudio familiar que el ex ministro compartió hasta diciembre de 2023 con sus tres hermanos, Rafael, Matías y Cristian, intervino en causas penales de alta trascendencia pública defendiendo a:

-en sus archivos de asesoramientos figuran también condenados por narcotráfico, como Mario Segovia, “el rey de la efedrina”, hombre fuerte del negocio de la droga en Rosario antes de la irrupción de Los Monos. En 2012, Mariano llegó a decir que su cliente era perseguido por la policía y los jueces. “Desde el inicio de éste y otros juicios en los que está acusado Mario Segovia se persiguió e instigó a mi cliente, violando sus derechos humanos y el principio de inocencia”.

-Tuvo como cliente a políticos narcos como el ex intendente de Paraná Sergio Varisco, fallecido, sentenciado a 6 años y medio de prisión por comercialización de estupefacientes. La pena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación.

-Mariano Cúneo niega haber defendido a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba (capo narco del departamento bonaerense de San Martín condenado a 23 años de prisión) pero reconoció que fue representado por su propio estudio. El letrado en ese caso fue su hermano (y socio) Matías.

-El propio Matías también defendió en 2015 al hijo de “Mameluco”, Iván, apodado “Salvaje”, en una causa en la que fue condenado por narcotráfico. En una salida transitoria, después de esa condena, este criminal mató a un adolescente y al chofer de un móvil de Protección Ciudadana de San Martín.

-Representó a su colega Corvo Dolcet, a quien conocía desde cuando los dos trabajaban en Tribunales. El citado letrado fue procesado junto con la viuda de Pablo Escobar Gaviria y un presunto narcotraficante importante de Colombia.

-Tampoco Mariano le “sacó el culo a la jeringa” cuando le solicitó ayuda su colega y empresario Víctor Stinfale, acusado por la tragedia de Time Warp, donde murieron cinco jóvenes por “intoxicación de drogas sintéticas”.

-Fue, finalmente, defensor de Amira Yoma, la cuñada del expresidente Carlos Menem, acusada de haber lavado dinero del narcotráfico en la causa conocida como el Yomagate.

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4-Escribana Adriana Nechevenko

¿Cómo logró una profesional vinculada en causas de narcotráfico ingresar 7 veces a la Casa Rosada sin que sonaran las alarmas de la SIDE?

La profesional deberá presentarse el miércoles 8 de abril ante el fiscal Gerardo Pollicita para brindar explicaciones sobre 2 operaciones inmobiliarias realizadas por el jefe de gabinete Manuel Adorni:

-una casa en un country en Exaltación de la Cruz adquirida en 2024

-un departamento en el barrio porteño de Caballito, cuya valuación en la escritura habría sido inferior al precio de mercado.

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Nechevenko ya había pasado por los tribunales de Comodoro Py en 2014, cuando declaró como testigo en un megajuicio contra una organización dedicada al tráfico de efedrina, un precursor químico utilizado en la elaboración de drogas sintéticas.

En ese proceso judicial, admitió haber trabajado durante años para algunos de los imputados, quienes utilizaban sociedades y presuntos testaferros para canalizar importaciones de la sustancia. Entre 2007 y 2008, la red investigada llegó a ingresar cerca de 10 toneladas de efedrina al país en apenas 10 meses, muy por encima de la demanda de la industria farmacéutica local.

El caso se enmarcó en el auge del tráfico de efedrina en la Argentina, que tuvo uno de sus episodios más resonantes en el Triple Crimen de General Rodríguez, cuando 3 empresarios vinculados al negocio fueron asesinados de manera brutal. El caso se enmarcó en el auge del tráfico de efedrina en la Argentina, que tuvo uno de sus episodios más resonantes en el Triple Crimen de General Rodríguez, cuando 3 empresarios vinculados al negocio fueron asesinados de manera brutal.

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La escribana certificó firmas y participó en la constitución de sociedades utilizadas para las operaciones sospechadas. En el juicio, llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 4, varios de los implicados fueron condenados por narcotráfico.

Argentina “administra” el delito

En materia de seguridad, la gestión de Javier Milei no tomó una sola de las medidas recomendadas para terminar con los carteles de la droga (o al menos inquietarlos).

Veamos 10 ejemplos:

1-A pesar del crecimiento ostensible del negocio de drogas ilegales, se evitó la creación de una DEA vernácula (Drug Enforcement Administration). La provincia de Còrdoba creó una división de elite específica con muy buenos resultados.

2-Nunca se crearon mapas interactivos del delito, capaces de incorporar las denuncias de los propios vecinos en sedes policiales o fiscalías.

3-No se generó un 913 ó 914 para denunciar de manera anónima (y con delación premiada) a los dealers o bunkers.

4-Nunca se fusionaron en la práctica los grupos de inteligencia de las fuerzas federales con las de los estados sub nacionales (especialmente los fronterizos).

5-No se desplegó una red de radares 3 D capaces de cubrir el 100% de la geografía argentina (como tienen países). Con radares 2D no se pueden detectar aviones de narcos si estos se mueven bajo y con señales apagadas.

6-No tenemos scanners capaces de discernir entre orgánico e inorgánico en cada paso fronterizo o puerta de entrada de nuestro país.

7-No compramos nuevas lanchas rápidas para patrullar por Prefectura Naval los miles de kilómetros que tiene la Hidrovía por donde se mueve la flota de barcazas paraguaya, la más numerosa de Latinoamérica (3000 unidades).

8-No hemos adquirido aviones de intercepción para las “trazas” ilegales. Las 6 aeronaves Texan 2 adquiridas en EEUU por Mauricio Macri hace casi 10 años se utilizan en brigadas de la Fuerza Aérea para entrenamiento de los pilotos. Los F16 ubicados en Río Cuarto, Còrdoba, están muy lejos de las fronteras y no son idóneos para "cazar" avionetas.

9-No hemos generado ninguna campaña pública importante de prevención sobre los efectos nocivos de las drogas. En USA, casi la mitad del presupuesto dedicado a combatir este flagelo se asigna a la prevención.

10-No propiciamos la creación de una fuerza internacional latinoamericana para detener a los capos de los carteles que manejan grupos que tienen una organización supra nacional de sus actividades ilegales.

laura etcharren1 Laura Etcharren FOTO: URGENTE24

Laura Etcharren cierra de la manera más cruda:

Había una vez cuento de lucha, combate, guerra y otras derivaciones. Había una vez un cuento imaginario y fantástico. Casi superador a la literatura del maravilloso Gabo. Había una vez un cuento que sumó cantidad de seguidores, aplausos, felicitaciones, orgullo y orquesta. Había una vez, un cuento que también compraron los narcotraficantes. Y en ese había una vez valía todo menos la seriedad. La composición tenía como soporte la sobreactuación de las figuras que debían garantizar la seguridad del país si estuviesen bien administradas. Pero para qué hacer las cosas bien si haciendo las cosas mal había garantía mediática. La que garpa. La que suministra horas en los medios y el hashtag de la tendencia en X. Pintoresco escenario gatopardista de tratamiento de fuerzas de seguridad como muñequitos de playmobil. Había una vez cuento de lucha, combate, guerra y otras derivaciones. Había una vez un cuento imaginario y fantástico. Casi superador a la literatura del maravilloso Gabo. Había una vez un cuento que sumó cantidad de seguidores, aplausos, felicitaciones, orgullo y orquesta. Había una vez, un cuento que también compraron los narcotraficantes. Y en ese había una vez valía todo menos la seriedad. La composición tenía como soporte la sobreactuación de las figuras que debían garantizar la seguridad del país si estuviesen bien administradas. Pero para qué hacer las cosas bien si haciendo las cosas mal había garantía mediática. La que garpa. La que suministra horas en los medios y el hashtag de la tendencia en X. Pintoresco escenario gatopardista de tratamiento de fuerzas de seguridad como muñequitos de playmobil.