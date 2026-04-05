Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta

Hasta julio teníamos muy buenas ventas. Pero, con la crisis argentina, hubo un bajón de aproximadamente el 50%. Esa es mi percepción. Hasta julio teníamos muy buenas ventas. Pero, con la crisis argentina, hubo un bajón de aproximadamente el 50%. Esa es mi percepción.

Las acciones en Encarnación no alcanzan para mejorar las ventas

Aunque hubo repuntes específicos a fin de año o antes del inicio del ciclo lectivo 2026, Ferreira agregó que “no se vio la misma cantidad de gente que venía a comprar útiles escolares o uniformes como el año pasado”.

Esta situación puso en alerta a los comerciantes de Encarnación, por lo que decidieron incrementar las promociones, pero aun así las ventas no repuntaron.

Ferreira admitió la dependencia total de Encarnación con el flujo fronterizo, ya que no hay industrias en la zona. “Mientras tengamos diferencia impositiva, va a seguir siendo conveniente comprar en Paraguay. Y si no hay otras alternativas, vamos a tener que seguir apostando al comercio”, agregó el representante de la Cámara.

Los motivos detrás de la caída en ventas

La caída de visitantes argentinos a Encarnación responde a diferentes cuestiones. Por un lado, aunque sigue habiendo un afluente de visitantes, la caída del salario real argentino disminuye las posibilidades de compra. Ferreira ya había alertado en el mismo medio en noviembre del año pasado:

Los argentinos buscan precios, compran, pero enseguida se les termina el efectivo, a comparación de otros tiempos. Los argentinos buscan precios, compran, pero enseguida se les termina el efectivo, a comparación de otros tiempos.

Desde Paraguay, plantean que los argentinos siguen cruzando a Encarnación pero compran menos que antes. Al ser una economía dependiente de la frontera, las ventas son cíclicas. Cuando Paraguay está más barato, los argentinos viajan y compran. Cuando Argentina está más barata, los que viajan a comprar son los paraguayos.

Sin embargo, ahora se da un fenómeno distinto, ya que Paraguay tiene mejores precios pero los argentinos no tienen un saldo para gastar. Por lo que el comercio se depreció en Encarnación y no creció de este lado de la frontera.

El empuje del precio del combustible

Todavía se ve a algunos visitantes que viajan a Paraguay para cargar combustible y realizar alguna que otra compra. Con los aumentos de la nafta provocados por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, el litro de nafta en Argentina cuesta alrededor de US$1,53 y el diésel, US$1,63, según Global Petrol Prices. El aumento de la nafta fue de 23,8% desde el inicio del conflicto.

Sin embargo, parece que en Paraguay la guerra no impactó tanto. La nafta subió 7,9% durante marzo, y la diferencia de precios con Argentina es impactante. La nafta cuesta US$0,95 y el diésel, US$ 1,04. Esto también motivó a los brasileños a cruzar la frontera, ya que en Brasil la nafta cuesta US$1,27 y el diésel, US$1,40.

Los ajustes en el bolsillo de los argentinos no solo complican la actividad económica en el país, sino también impactan en las economías de frontera.

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