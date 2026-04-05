Esta semana se cumplió el 36 aniversario del Puente Encarnación–Posadas, inaugurado el 2/4 de 1990. Este paso, que une a Argentina con Paraguay, mide 2.550 metros y ha servido para dinamizar la economía de ambas ciudades. Luego de años prósperos en Encarnación por las ventas a visitantes argentinos, que buscaban mejores precios, ahora la historia es otra.
CONSUMO ANCLADO
Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta
Encarnación pierde hasta el 50% de ventas. Los argentinos compran cada vez menos, aunque el precio de la nafta en Paraguay motiva a muchos a cruzar la frontera.
Este paso fronterizo es el segundo más transitado de Argentina, luego del Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, en Brasil. Con alrededor de 10 millones de personas que cruzan a Paraguay por año, el comercio entre ambas ciudades fue creciendo a través de los años.
Hasta hace poco, muchos argentinos iban a Encarnación para hacer compras hogareñas semanales o incluso traer tecnología más económica del país vecino, que tiene un IVA de 10%, muy por debajo del 21% argentino.
Sin embargo, la historia cambió desde mediados de 2025, cuando las ventas en Encarnación cayeron 50% por la caída en las compras de los argentinos.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, Daniel Ferreira, dijo en la radio FM89.3, que publicó Canal Doce de Misiones:
Las acciones en Encarnación no alcanzan para mejorar las ventas
Aunque hubo repuntes específicos a fin de año o antes del inicio del ciclo lectivo 2026, Ferreira agregó que “no se vio la misma cantidad de gente que venía a comprar útiles escolares o uniformes como el año pasado”.
Esta situación puso en alerta a los comerciantes de Encarnación, por lo que decidieron incrementar las promociones, pero aun así las ventas no repuntaron.
Ferreira admitió la dependencia total de Encarnación con el flujo fronterizo, ya que no hay industrias en la zona. “Mientras tengamos diferencia impositiva, va a seguir siendo conveniente comprar en Paraguay. Y si no hay otras alternativas, vamos a tener que seguir apostando al comercio”, agregó el representante de la Cámara.
Los motivos detrás de la caída en ventas
La caída de visitantes argentinos a Encarnación responde a diferentes cuestiones. Por un lado, aunque sigue habiendo un afluente de visitantes, la caída del salario real argentino disminuye las posibilidades de compra. Ferreira ya había alertado en el mismo medio en noviembre del año pasado:
Desde Paraguay, plantean que los argentinos siguen cruzando a Encarnación pero compran menos que antes. Al ser una economía dependiente de la frontera, las ventas son cíclicas. Cuando Paraguay está más barato, los argentinos viajan y compran. Cuando Argentina está más barata, los que viajan a comprar son los paraguayos.
Sin embargo, ahora se da un fenómeno distinto, ya que Paraguay tiene mejores precios pero los argentinos no tienen un saldo para gastar. Por lo que el comercio se depreció en Encarnación y no creció de este lado de la frontera.
El empuje del precio del combustible
Todavía se ve a algunos visitantes que viajan a Paraguay para cargar combustible y realizar alguna que otra compra. Con los aumentos de la nafta provocados por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, el litro de nafta en Argentina cuesta alrededor de US$1,53 y el diésel, US$1,63, según Global Petrol Prices. El aumento de la nafta fue de 23,8% desde el inicio del conflicto.
Sin embargo, parece que en Paraguay la guerra no impactó tanto. La nafta subió 7,9% durante marzo, y la diferencia de precios con Argentina es impactante. La nafta cuesta US$0,95 y el diésel, US$ 1,04. Esto también motivó a los brasileños a cruzar la frontera, ya que en Brasil la nafta cuesta US$1,27 y el diésel, US$1,40.
Los ajustes en el bolsillo de los argentinos no solo complican la actividad económica en el país, sino también impactan en las economías de frontera.
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