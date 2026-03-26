ROSARIO. El precio de los combustibles volvió a registrar un ajuste y ya suma seis incrementos en apenas 15 días. La nafta súper alcanzó e incluso superó los $2.000 por litro en algunas estaciones de servicio, marcando un nuevo récord que impacta directamente en los bolsillos. Ante esto, crece el temor por un nuevo ajuste en la tarifa de transporte.
ESCÁNDALO
Más que nafta, un dolor de cabeza: Los combustibles no paran de subir
Los combustibles volvieron a aumentar en Rosario y ya suma 6 incrementos en sólo 15 días. La nafta superó los $2.000 por litro. Qué pasa con el transporte.
Combustibles más caros
Actualmente, el litro de súper se comercializa entre 1.998 y 2.002 pesos, dependiendo del punto de carga, consolidando una tendencia alcista sostenida que se viene profundizando en las últimas semanas.
Vale recordar que la seguidilla de aumentos comenzó el 9 de marzo, cuando el precio se ubicaba en $1.760. Desde allí, las actualizaciones en las pizarras de las estaciones de servicios fueron constantes: el 13 de marzo escaló a $1.815, el 17 a $1.844 y el 19 alcanzó los $1.880. El 23 de marzo se concretó una nueva alza, llevando el valor a $1.955, hasta llegar al nivel actual con el sexto ajuste.
En paralelo, los combustibles premium también treparon. La nafta de mayor calidad ya supera los $2.100 en estaciones YPF, mientras que en otras marcas los costos incluso sobrepasan los $2.270. Esta dinámica redujo considerablemente la brecha con la súper, que en algunos casos es de poco más de $150.
Si se toma como referencia agosto de 2025, cuando el litro de súper costaba alrededor de $1.400 en la ciudad, el incremento acumulado supera los $600 en apenas siete meses. Así, las redes reaccionan:
Qué pasa con el transporte
Con estos golpes a los ciudadanos, la incertidumbre no sólo tiene que ver con hasta cuándo seguirán elevándose los importes de los combustibles. Con el correr de los días escala el temor de que esto impacte en el transporte.
Sin embargo, el intendente, Pablo Javkin, aseguró que, por el momento, no está previsto que el boleto sufra otro salto.
Al mismo tiempo, reconoció que el escenario actual está atravesado por la volatilidad internacional, en especial por el conflicto en Medio Oriente que impacta en el valor del petróleo.
En ese sentido, remarcó que el municipio sigue de cerca la evolución de los costos, aunque evitó anticipar medidas inmediatas. "En lo inmediato no tenemos pensado tomar ninguna decisión", sostuvo, aunque advirtió que un conflicto prolongado podría tener consecuencias más amplias sobre la economía.
Como alternativa para reducir la dependencia de los combustibles líquidos, el intendente indicó que se trabaja en la incorporación de unidades a GNC, lo que permitiría un ahorro significativo. "Nos ayudaría a salir de estos vaivenes, en un contexto donde el gas en Argentina tiene perspectivas de ser abundante y de bajo costo", explicó.
De manera continuada, planteó que las decisiones en materia de transporte se toman con una mirada de mediano plazo, evaluando períodos de entre cuatro y seis meses, con el objetivo de no afectar la cantidad de pasajeros.
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