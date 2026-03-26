Más que nafta, un dolor de cabeza: Los combustibles no paran de subir

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2036813866567381176&partner=&hide_thread=false GOLPE AL BOLSILLO: LA NAFTA NO FRENA Y YA ES UN ESCÁNDALO



Los precios de YPF siguen subiendo SIN TECHO… y lo peor es que no viene sola: todas las petroleras se están sumando al aumento.



LA ÚLTIMA SUBA: Súper: +$19 Infinia: +$25 Ultra: +$24 Infinia… pic.twitter.com/dHNnRNgkhd — Urgente24.com (@U24noticias) March 25, 2026

Qué pasa con el transporte

Con estos golpes a los ciudadanos, la incertidumbre no sólo tiene que ver con hasta cuándo seguirán elevándose los importes de los combustibles. Con el correr de los días escala el temor de que esto impacte en el transporte.

Sin embargo, el intendente, Pablo Javkin, aseguró que, por el momento, no está previsto que el boleto sufra otro salto.

"Esperamos que no. Hicimos un reajuste de la tarifa hace muy poco y tratamos de hacerlo con prudencia". "Esperamos que no. Hicimos un reajuste de la tarifa hace muy poco y tratamos de hacerlo con prudencia".

Al mismo tiempo, reconoció que el escenario actual está atravesado por la volatilidad internacional, en especial por el conflicto en Medio Oriente que impacta en el valor del petróleo.

En ese sentido, remarcó que el municipio sigue de cerca la evolución de los costos, aunque evitó anticipar medidas inmediatas. "En lo inmediato no tenemos pensado tomar ninguna decisión", sostuvo, aunque advirtió que un conflicto prolongado podría tener consecuencias más amplias sobre la economía.

image Pese al incremento de combustibles, el intendente de Rosario no prevé un salto en la tarifa de colectivos (a corto plazo).

Como alternativa para reducir la dependencia de los combustibles líquidos, el intendente indicó que se trabaja en la incorporación de unidades a GNC, lo que permitiría un ahorro significativo. "Nos ayudaría a salir de estos vaivenes, en un contexto donde el gas en Argentina tiene perspectivas de ser abundante y de bajo costo", explicó.

De manera continuada, planteó que las decisiones en materia de transporte se toman con una mirada de mediano plazo, evaluando períodos de entre cuatro y seis meses, con el objetivo de no afectar la cantidad de pasajeros.

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