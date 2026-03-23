Buscando autos: Los nafteros que menos consumen para enfrentar la suba del combustible

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Los autos que menos consumen y se venden en Argentina

Dentro del mercado argentino, al menos cinco opciones se destacan por su relación de bajo consumo y precio accesible. En casi todos los casos, son coches del segmento A y B (city car y compactos), la mayoría llegan importados desde Brasil y se comercializan exclusivamente para el mercado sudamericano.

Entre ellos se destaca la opción del Fiat Mobi. Se trata del auto de entrada de gama de la marca de Stellantis en Argentina, llegando importado desde Brasil bajo una configuración de motor 1.0L 3 cilindros Firefly, 71 CV, y una caja manual de cinco velocidades.

El consumo del Mobi en ciudad es de 11,1 Km/L, 15,4 Km/L en ruta y un consumo mixto aproximado de 13,9 Km/L, con una autonomía de 610 kilómetros. Se trata de uno de los autos más pequeños disponibles y su precio parte de los 27.210.000 de pesos.

A la par del Fiat Mobi está el Renault Kwid. De dimensiones similares y también brasileño, el auto de entrada de gama de Renault propone una motorización 1.0L 3 cilindros SCe de 66 CV, caja manual de 5 velocidades y un consumo destacado. En ciudad, los números declarados rondan los 11,9 Km/L, en ruta 16,7 Km/L y el mixto es de 13,5 Km/L.

Su precio es de 26.050.000 pesos, siendo una de las ofertas más baratas del mercado local. También se comercializa la versión 100% eléctrica.

auto kwid .jpg Renault Kwid, uno de los autos de menor consumo.

Segmento B y sedán

Ya en el segmento B y representando a los hatchback aparece otro Fiat. Se trata de Argo, que llega a Argentina desde Brasil equipado con el conocido 1.3 Firefly de 99 CV y una caja manual de 5 velocidades o CVT.

Su consumo en ciudad es de 10,5 Km/L, en ruta 14,3 Km/L y el mixto es de 13 Km/L. El precio parte de los 29.930.000 pesos.

También de la familia Fiat, pero fabricado en Córdoba aparece el Fiat Cronos. Se trata de uno de los autos más vendidos del mercado local, representante casi exclusivo de los sedanes y un proyecto más que importante para Stellantis a nivel regional.

Fiat Cronos CBA 4P.jpg Fiat Cronos, de los más vendidos.

Actualmente, el Cronos se comercializa con la misma motorización que el Argo (1.3 Firefly de tres cilindros), ofreciendo consumos prácticamente similares. Su precio parte de los 31.120.000 pesos y se destaca por su gran habitabilidad y capacidad de carga.

Por último, el mercado local ofrece la opción del Chevrolet Onix. Se trata de un hatchback muy demandado en Brasil, que llega al país bajo la configuración 1.0 turbo de tres cilindros, 116 CV, y un opcional manual de cinco velocidades o automática de seis.

Los consumos del Onix rondan los 10,5 Km/L en ciudad, 20,0 Km/L en ruta y unos 13 Km/L en consumo mixto. Su precio parte de los 31.505.900 pesos, siendo el más caro pero a la vez el más equipado de la lista.

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