Autos 2025: Los modelos que desembarcaron en el mercado

Dentro de las más destacadas estuvieron las introducidas por las marcas tradicionales. Se trata de empresas que están radicadas en el país, y muchas de ellas mantienen operaciones fabriles a nivel local.

Uno de esos casos es el de Volkswagen, marca alemana que apostó fuerte con el lanzamiento del Tera. Además, se lanzó a mercado la renovación del Nivus, la “all new” Tiguan y el nuevo Vento GLI,en todos los casos vehículos importados

Volkswagen sumó un importante movimiento interno con la mudanza de Taos, que dejó de producirse en Pacheco para pasar a ser importada desde México. Se trataría del paso previo a una renovación total de la Amarok regional nacional, además de la potencial inclusión de una pickup compacta.

VW Tera P

Por el lado de Ford, se introdujeron nuevas variantes de la actual generación de Ranger (nacional). Además, se sumó una fuerte oferta de Ford Territory en su versión a combustión e híbrida traída desde China, y la importación de Ford Everest como principales novedades.

En el caso de Renault, impactó el lanzamiento de Arkana, la nueva apuesta de la marca del rombo. Llegó en su versión híbrida y se impuso como una de las novedades más destacables, a lo que se sumó la actualización del Kiwd y su gemelo eléctrico E-Kwid, además de las últimas actualizaciones de Sandero, que dejará de producirse en 2026 en Córdoba.

Para Renault, uno de los anuncios estelares fue el inicio de la producción de la pickup compacta Niágara en Córdoba. El proyecto llegó para reemplazar a la extinta Alaskan y su gemela Nissan Frontier.

Por su parte, Toyota no introdujo grandes novedades. Mantuvo su dominio local con las renovaciones menores de Hilux y exprimió al máximo la última tanda de Yaris, que se produce en Brasil exclusivamente para el mercado argentino.

De cara al 2026, la marca japonesa espera marcar el mercado local con el Yaris Cross, que será la nueva propuesta de entrada de gama de la marca.

Para General Motors, hubo novedades en torno a la actualización de la segunda generación de Tracker. La B-SUV producida en Santa Fe actualizó fuertemente su aspecto interno y externo.

Además, sumó ofertas electrificadas con los importados Spark EV y Blazer EV. Ambos provenientes de China.

Un año destacado fue el de Stellantis, que nuclea marcas como Fiat, Citroen, Peugeot, Jeep y RAM. El conglomerado lanzó todo tipo de novedades, tanto en materia de importación como en la fabricación local.

Fiat Titano P.jpg

Entre lo más destacado estuvo el lanzamiento de Fiat Titano, Fiat 600 Hybrid, renovaciones de Fiat Pulse y Fastback, Citroën Basalt sumado a renovaciones del C3 y C4, anuncio de RAM Dakota de producción nacional, Peugeot 408, 3008 y 5008 y renovación de Jeep Wrangler, Commander, Compass y Renegade.

China en escena

Por otra parte, el mercado automotor del 2025 tuvo un fuerte impacto con el desembarco de numerosos modelos chinos importados. En gran parte, estos desembarcos se dieron en el marco del programa de exención del arancel extrazona a 50.000 coches híbridos o eléctricos de menos de 16.000 dólares en puerto de origen que lanzó el Gobierno nacional.

Una de las marcas más destacadas en ese sentido fue BYD, que tuvo una fuerte promoción con los lanzamientos del híbrido Song Pro, Dolphin Mini y Yuan PRO. Marcó el desembarco del año en el mercado local por la trascendencia de la marca, aunque de la mano de socios locales.

BYD Dolphin Mini P.jpg

La que dominó el segmento chino fue BAIC, marca de mayor cantidad de ventas en el año. Lanzamientos como el BJ30, X55 II y X7 ampliaron la presencia de la compañía que lleva mayor ventaja al resto de sus connacionales.

También hubo desembarcos de Haval con H6 y JolionPro, Chery con los Tiggo 7, 4 y 8; MG con ZS y MG3; JAC con T9 pick-up, JS6 PHEV, EV30X; GAC con GS3 Emzoom, GS4 Emkoo Hybrid, GS8, Empow y muchas otras novedades de marcas como Dongfeng, Changan, Jetour y Forthing.

En total, los autos chinos abarcaron más del 10% de las ventas del mercado, marcando el 2025 como un año decisivo para su presencia en el país.

