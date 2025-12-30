5 descubrimientos de la NASA en 2025 que nos paralizaron

Si bien el cometa no representó una amenaza para la Tierra, su aproximación más cercana paralizó al mundo. Ocurrió el 19 de diciembre y pasó a una distancia de aproximadamente 270 millones de kilómetros.

31/ATLAS El cometa 31/ATLAS probablemente fue el descubrimiento más viral de la NASA en 2025.

Gran descubrimiento en Marte: Biofirmas

Comencemos por lo primero. Las biofirmas son definidas como "una sustancia o estructura que podría tener un origen biológico pero que requiere datos y estudios adicionales antes de poder llegar a conclusiones sobre la ausencia o presencia de vida", explica la NASA.

Lo interesante de todo esto es que, la NASA informó en septiembre de 2025 que una muestra del rover Perseverance encontrada en Marte potencialmente contiene biofirmas.

Esta es una de las señales más intrigantes, hasta la fecha, de vida pasada en Marte y de que podríamos no estar solos en el espacio.

Agujeros negros monstruosos que sorprenden a la NASA

En 2025, los telescopios espaciales de la NASA, como el Observatorio de rayos X Chandra, IXPE, Fermi, Swift y NuSTAR, revelaron secretos del universo, incluidos agujeros negros que rompieron récords.

Uno de los descubrimientos de agujeros negros más impresionantes de este año fue realizado por el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA.

Los astrónomos hallaron un agujero negro que crece a una de las tasas más rápidas nunca antes vistas. "Los datos de rayos X revelan que este agujero negro parece estar creciendo a un ritmo que supera el límite normal para estos objetos", indica la NASA.

Según los expertos, esto podría ayudar a explicar cómo algunos agujeros negros pueden alcanzar masas enormes con relativa rapidez tras el Big Bang.

6.000 exoplanetas y contando...

Otro descubrimiento de la NASA que marcó el 2025 fue la confirmación de la existencia de 6.000 exoplanetas y el aviso de que podrían haber miles más.

"Un exoplaneta es cualquier planeta fuera de nuestro sistema solar. La mayoría orbita otras estrellas, pero algunos exoplanetas que flotan libremente, llamados planetas errantes, no están ligados a ninguna estrella. Hemos confirmado más de 6000 exoplanetas, de los miles de millones que creemos que existen", informó la NASA.

El primer exoplaneta fue descubierto hace 30 años. Desde entonces, los avances tecnológicos han permitido descubrir muchos más candidatos a planetas.

Embed - NASA Confirms 6,000 Exoplanets

Asteroide con moléculas esenciales para la vida

Otro hallazgo que destaca la NASA en 2025 proviene del asteroide Bennu. Y es que, muestras de este asteroide revelaron azúcares, aminoácidos y otras moléculas generadoras de vida.

Específicamente encontraron azúcares esenciales para la biología: ribosa de azúcar de cinco átomos de carbono y glucosa de seis átomos de carbono.

También descubrieron una sustancia similar a la goma nunca antes vista en los astromateriales, y polvo de estrellas.

De acuerdo con la NASA, estos hallazgos ofrecen nuevas pistas a las preguntas que los científicos se siguen haciendo sobre la formación del sistema solar primitivo y los orígenes de la vida.

