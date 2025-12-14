Multimillonarios chinos usan alquiler de vientre en USA para construir familias "superiores"

Alquiler de vientre: negocio de dinastías y arbitraje regulatorio

El caso de Xu Bo, un magnate que se autodenomina "el primer padre de China" y cuya empresa ha afirmado tener "solo un poco más de 100" hijos nacidos en USA por subrogación, destapó una tendencia poco conocida: élites y multimillonarios chinos acuden a Estados Unidos, donde la gestación subrogada es en gran medida no regulada, para tener un gran número de bebés. La subrogación está prohibida en China, lo que convierte a USA en un destino de "arbitraje regulatorio".

Inspirados en figuras como Elon Musk, estos clientes están dispuestos a pagar hasta $200.000 por niño para crear "dinastías familiares imparables". Esto ha generado una próspera miniindustria de agencias, clínicas de fertilidad y servicios de niñeras, permitiendo a los padres enviar su material genético al extranjero y recibir a un bebé sin siquiera pisar el país. Investigaciones de la Universidad Emory mostraron que entre 2014 y 2020, el 41% de los padres internacionales que usaron la gestación subrogada estadounidense eran de China.

Subrogación: motivaciones

Las motivaciones para buscar este servicio varían, incluyendo ejecutivos sin tiempo, parejas del mismo sexo, y padres de edad avanzada que buscan "vengarse" de la derogada política de hijo único. Sin embargo, en los casos extremos, las intenciones son más ambiciosas.

Otro ejecutivo chino, Wang Huiwu, presidente de XJ International Holdings, contrató modelos como donantes de óvulos para engendrar 10 niñas, con el objetivo de que se casaran con líderes mundiales. Este caso, al igual que el de la actriz Zheng Shuang —quien contempló el aborto de los bebés ya en gestación—, ha provocado un escándalo público en China, donde la práctica es vista por muchos como éticamente cuestionable y explotadora. El Partido Comunista Chino ha criticado duramente a los ciudadanos que "explotan lagunas legales y huyen a Estados Unidos".

Fronterizo a la trata

A nivel político, la garantía de ciudadanía estadounidense para estos bebés (amparada en la Decimocuarta Enmienda) ha desatado controversia. En el Senado, se ha propuesto un proyecto de ley para prohibir el uso de la gestación subrogada por parte de ciudadanos de ciertos países, incluida China, citando investigaciones federales sobre posibles casos de trata de personas.

La complejidad y la opacidad del mercado han llevado al FBI y al DHS a investigar a algunas madres sustitutas que han trabajado con padres chinos, abriendo un debate sobre la necesidad de una mayor supervisión ética y legal de esta práctica global.

