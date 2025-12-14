Dentro de un tribunal cerrado de Los Ángeles, California, un patrón inusual en las peticiones de subrogación de rutina activó las alarmas de los empleados: el mismo nombre aparecía una y otra vez en el marco de la práctica de alquiler de vientre, según informó the Wall Street Journal.
Multimillonarios chinos usan alquiler de vientre en USA para construir familias "superiores"
Magnate de videojuegos buscaba tener 20 hijos varones por subrogación en California: mercado y "turismo de nacimiento", alquiler de vientre ¿y trata?
La investigación subsiguiente reveló que un multimillonario chino, Xu Bo, estaba buscando obtener derechos parentales para al menos cuatro niños no nacidos, sumando un total de al menos doce engendrados o en proceso a través de madres sustitutas estadounidenses.
Acceso a la Justicia en California
Xu, un recluso en la vida real y creador de videojuegos de fantasía, compareció por videoconferencia en una audiencia confidencial en el verano de 2023. Explicó que su meta era tener unos 20 hijos varones —"porque son superiores a las niñas"— nacidos en USA mediante gestación subrogada, con el fin de que algún día se hicieran cargo de su negocio.
Xu admitió no haber conocido aún a varios de sus hijos, quienes estaban siendo criados por niñeras en Irvine, California, mientras esperaban los trámites para viajar a China, argumentando estar "muy ocupado con el trabajo".
La jueza de familia Amy Pellman, quien presidía la sala, se alarmó. Según personas que asistieron a la audiencia, lo que Xu describía no parecía ser crianza, sino una herramienta para la creación de una dinastía. La jueza denegó su solicitud de filiación, una decisión que normalmente se aprueba rápidamente, dejando a los niños por los que había pagado en un limbo legal.
Alquiler de vientre: negocio de dinastías y arbitraje regulatorio
El caso de Xu Bo, un magnate que se autodenomina "el primer padre de China" y cuya empresa ha afirmado tener "solo un poco más de 100" hijos nacidos en USA por subrogación, destapó una tendencia poco conocida: élites y multimillonarios chinos acuden a Estados Unidos, donde la gestación subrogada es en gran medida no regulada, para tener un gran número de bebés. La subrogación está prohibida en China, lo que convierte a USA en un destino de "arbitraje regulatorio".
Inspirados en figuras como Elon Musk, estos clientes están dispuestos a pagar hasta $200.000 por niño para crear "dinastías familiares imparables". Esto ha generado una próspera miniindustria de agencias, clínicas de fertilidad y servicios de niñeras, permitiendo a los padres enviar su material genético al extranjero y recibir a un bebé sin siquiera pisar el país. Investigaciones de la Universidad Emory mostraron que entre 2014 y 2020, el 41% de los padres internacionales que usaron la gestación subrogada estadounidense eran de China.
Subrogación: motivaciones
Las motivaciones para buscar este servicio varían, incluyendo ejecutivos sin tiempo, parejas del mismo sexo, y padres de edad avanzada que buscan "vengarse" de la derogada política de hijo único. Sin embargo, en los casos extremos, las intenciones son más ambiciosas.
Otro ejecutivo chino, Wang Huiwu, presidente de XJ International Holdings, contrató modelos como donantes de óvulos para engendrar 10 niñas, con el objetivo de que se casaran con líderes mundiales. Este caso, al igual que el de la actriz Zheng Shuang —quien contempló el aborto de los bebés ya en gestación—, ha provocado un escándalo público en China, donde la práctica es vista por muchos como éticamente cuestionable y explotadora. El Partido Comunista Chino ha criticado duramente a los ciudadanos que "explotan lagunas legales y huyen a Estados Unidos".
Fronterizo a la trata
A nivel político, la garantía de ciudadanía estadounidense para estos bebés (amparada en la Decimocuarta Enmienda) ha desatado controversia. En el Senado, se ha propuesto un proyecto de ley para prohibir el uso de la gestación subrogada por parte de ciudadanos de ciertos países, incluida China, citando investigaciones federales sobre posibles casos de trata de personas.
La complejidad y la opacidad del mercado han llevado al FBI y al DHS a investigar a algunas madres sustitutas que han trabajado con padres chinos, abriendo un debate sobre la necesidad de una mayor supervisión ética y legal de esta práctica global.
