Los 106 delegados nacionales votarán el viernes (12/12) desde las 14.00 en la sede de la calle Alsina, donde funciona el Comité Nacional, para elegir nuevo presidente, tras el paso al costado de Gustavo Valdés.
DÍA DE ELECCIONES
¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"
La feligresía de históricos radicales se cruzará con la JR y los subsiguientes en la línea sucesoria para elegir nuevo presidente de la UCR.
Los convocados buscarán al reemplazante del correligionario, Martín Lousteau. Al parecer el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, de 36 años, y presidente del espacio en Santa Fe, lleva las de ganar
Señalemos que la elección entre los "Boina Blanca" los encuentra en momentos difíciles de su vida política, por lo cual el triunfo de Chiarella les daría aire para reorganizarse, ya que no responde a ninguna facción en disputa.
Que publicó el radical bonaerense Pablo Juliano
En 2023, el santafesino fue reelecto como intendente de Venado Tuerto con 83% de los votos y su gestión al frente de una de las ciudades más grandes de Santa Fe está bien valorada en términos generales.
