DÍA DE ELECCIONES

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

La feligresía de históricos radicales se cruzará con la JR y los subsiguientes en la línea sucesoria para elegir nuevo presidente de la UCR.

11 de diciembre de 2025 - 21:45
La UCR vota nuevo presidente

Los 106 delegados nacionales votarán el viernes (12/12) desde las 14.00 en la sede de la calle Alsina, donde funciona el Comité Nacional, para elegir nuevo presidente, tras el paso al costado de Gustavo Valdés.

Los convocados buscarán al reemplazante del correligionario, Martín Lousteau. Al parecer el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, de 36 años, y presidente del espacio en Santa Fe, lleva las de ganar

image
Leonel Chianella, se perfila ganador en la UCR, con solo 36 a&ntilde;os&nbsp;

Señalemos que la elección entre los "Boina Blanca" los encuentra en momentos difíciles de su vida política, por lo cual el triunfo de Chiarella les daría aire para reorganizarse, ya que no responde a ninguna facción en disputa.

Que publicó el radical bonaerense Pablo Juliano

Si se confirma lo que anda dando vuelta para la @UCRNacional mañana puede ser un gran día para todos los valientes que no especulamos y jamás dejamos de creer… Si se confirma lo que anda dando vuelta para la @UCRNacional mañana puede ser un gran día para todos los valientes que no especulamos y jamás dejamos de creer…

En 2023, el santafesino fue reelecto como intendente de Venado Tuerto con 83% de los votos y su gestión al frente de una de las ciudades más grandes de Santa Fe está bien valorada en términos generales.

