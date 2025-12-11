Un aviso anunciando esta novedad en canales oficiales de USA fue destinado a quienes quieran vacacionar en el país norteamericano a partir de 2026 y no precisen visa: Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia, Japón, Israel, Qatar y los países de la Unión Europea.
REVISARÌAN 5 AÑOS DE POSTEOS
La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas
El servicio conocido como CBP (Custom Border Protection) de USA protege la frontera, recauda aranceles de aduana y trabaja para impedir entrada de terroristas.
Concretamente, la futura norma señala que quien ingrese a la Unión deberá proporcionar información de sus redes sociales de los últimos 5 años; también se le pedirán los correos electrónicos usados en los últimos 10 años.
El requisito sería para los viajeros que utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), como parte de un programa de exención de visa.
ESTA es una solicitud en línea que los visitantes de esos países utilizan para viajar a Estados Unidos por menos de 90 días mostrando solamente su pasaporte.
Cuando se ponga en práctica, ya no tendrá un carácter opcional la declaración de cuentas digitales. Por el contrario, será un requisito imprescindible. De acuerdo con estimaciones del Gobierno estadounidense, unos 14 millones de viajeros al año se verán alcanzados por esta modificación.
¿Qué cambiaría durante el 2do año de mandato de Trump?
Las modificaciones propuestas a la solicitud de exención de visa incluyen:
-la obligatoriedad de proporcionar el historial de redes sociales
-la adición de “datos de alto valor”, como los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de la persona durante los últimos 5 años.
-los nombres y fechas de nacimiento de familiares cercanos, junto con sus lugares de nacimiento, residencias y números de teléfono durante los últimos 5 años.
Los cambios se alinearían con un impulso más amplio de la administración del presidente Donald Trump para reformar el sistema de inmigración legal del país, además de implementar su prometido programa de deportación masiva de personas que se encuentran en el país sin documentos.
Actualmente, el Departamento de Estado a través de sus embajadas y consulados puede investigar a los solicitantes de visas de estudiante por “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, Gobierno, instituciones o principios fundadores”.