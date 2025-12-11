La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

Cuando se ponga en práctica, ya no tendrá un carácter opcional la declaración de cuentas digitales. Por el contrario, será un requisito imprescindible. De acuerdo con estimaciones del Gobierno estadounidense, unos 14 millones de viajeros al año se verán alcanzados por esta modificación.

image Un total de 14 millones de turistas de 40 países que viajan a USA sin visa serán auscultados en sus redes sociales

¿Qué cambiaría durante el 2do año de mandato de Trump?

Las modificaciones propuestas a la solicitud de exención de visa incluyen:

-la obligatoriedad de proporcionar el historial de redes sociales

-la adición de “datos de alto valor”, como los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de la persona durante los últimos 5 años.

-los nombres y fechas de nacimiento de familiares cercanos, junto con sus lugares de nacimiento, residencias y números de teléfono durante los últimos 5 años.

Los cambios se alinearían con un impulso más amplio de la administración del presidente Donald Trump para reformar el sistema de inmigración legal del país, además de implementar su prometido programa de deportación masiva de personas que se encuentran en el país sin documentos.

Actualmente, el Departamento de Estado a través de sus embajadas y consulados puede investigar a los solicitantes de visas de estudiante por “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, Gobierno, instituciones o principios fundadores”.