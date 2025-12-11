Barack Obama puede ganarle a Donald Trump las elecciones de medio término

No existe un único plan preferido por la Casa Blanca, y en el Capitolio circulan diversas opciones.

Esto ha dejado a los republicanos en el Capitolio sin instrucciones detalladas de Trump y con un margen legislativo muy reducido para actuar.

Además, plantea un problema importante para los republicanos de cara a las elecciones intermedias, donde los problemas económicos ya son una prioridad.

Trump, el vicepresidente J. D. Vance y otros miembros de la Administración han prometido que en 2026 la economía 'volará' en crecimiento. Pero si no se toman medidas, muchos comenzarán el año nuevo con costos de seguro médico mucho más altos.

Trump ofreció su apoyo a la idea de enviar dinero directamente a los ciudadanos: “Me encanta la idea de que el dinero llegue directamente a la gente, no a las aseguradoras, sino directamente a la gente. Puede estar en la cuenta de ahorros para la salud, puede ser de varias maneras. Y la gente sale y contrata su propio seguro, que puede ser mucho mejor en cuanto a salud y atención médica”.

A esto se le llama plan Cassidy-Crapo. En definitiva, no extender los subsidios "mejorados" que expiran a finales de año.

Los jóvenes con ingresos inferiores a ciertos límites recibirían US$1.000 para cuentas de ahorro para gastos médicos, mientras que los adultos mayores recibirían US$1.500.

Al preguntársele si esto es suficiente para cubrir los costos, Trump no abordó los detalles del plan y planteó dudas, que atribuyó a los demócratas: "No sé si los demócratas lo aprobarán porque quieren que las aseguradoras ganen dinero".

Hay un triunfo inicial de Barack Obama: El Obamacare puede ser sustituido pero no eliminado.

La división

El senador John Kennedy (republicano por Luisiana), en respuesta a preguntas sobre si Trump debería respaldar Cassidy-Crapo, respondió: "Claro, pero no creo que la Casa Blanca vaya a hacerlo ni creo que esté preparada para hacerlo".

El Congreso sigue dividido sobre cómo abordar el vencimiento de los subsidios.

La intervención de la Casa Blanca sólo acentuaría esas divisiones, afirmó Joel White, estratega republicano y presidente del Consejo para una Cobertura Sanitaria Asequible.

"Si hay interés en resolverlo, no lo descarto, obviamente no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero creo que hay formas en que se podría hacer, donde haya voluntad", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune .

Desmentida a Trump

Mientras los republicanos deciden cuál es su vehículo preferido para un plan de salud, también están culpando a los demócratas por el inminente vencimiento de los subsidios.

"Los demócratas redactaron Obamacare con subsidios que estaban destinados a expirar y lo aprobaron sin un solo voto republicano. Ahora intentan desviar la culpa de los fracasos de su propia ley", declaró Kiersten Pels, secretaria de prensa nacional del Comité Nacional Republicano.

“El presidente Trump y los republicanos están centrados en reducir los costos y ofrecer una mejor atención médica para los estadounidenses trabajadores, desde reducir los precios de los medicamentos hasta traer la fabricación farmacéutica de vuelta a Estados Unidos, impulsando miles de millones de dólares en nuevas inversiones”, agregó.

Sin embargo, Trump ha insinuado que involucraría a los demócratas en el tema de la salud, e incluso declaró a la prensa el mes pasado que había "hablado personalmente con algunos demócratas" sobre su idea de dar dinero directamente a los consumidores para que paguen su cobertura médica.

Politico.com/ contactó a 2 docenas de oficinas de la Cámara de Representantes y el Senado, y ninguna reconoció estar en contacto con la Casa Blanca en materia de salud.

Trumpcare: No parece que resulte mejor que el Obamacare.

Rebelión republicana

Los republicanos del Senado, inquietos por las recientes victorias demócratas en las elecciones intermedias, quieren que el presidente Trump haga más para responder al problema de la “asequibilidad”, una palabra de moda que Trump recientemente desestimó como una “estafa” demócrata a pesar de que las encuestas muestran que los votantes consideran que los costos más altos son un problema importante.

Los republicanos de la Cámara de Representantes acaban de demostrar lo divididos que están en cuanto a la atención médica. Las votaciones del Senado del jueves podrían exponer aún más las disputas en el partido.

Asequible es lo alcanzable, lo posible.

Los demócratas se preparan para unirse en apoyo de una extensión de 3 años de los subsidios del Obamacare, pero el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, no logran que los republicanos se pongan de acuerdo.

En la Cámara de Representantes: Al menos 10 republicanos firmaron el miércoles una petición bipartidista de exención de la deuda, redactada por los representantes Brian Fitzpatrick (republicano por Pensilvania) y Jared Golden (demócrata por Maine), que extendería los créditos fiscales mejorados por 2 años, a la vez que impondría nuevos requisitos de elegibilidad.

Los representantes Josh Gottheimer (demócrata por Jamaica) y Jen Kiggans (republicana por Virginia) plantearon extender los subsidios por 1 año con nuevas restricciones.

