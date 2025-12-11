Plan de paz de Donald Trump para Rusia: Retorno al mercado de Europa e inversiones de USA

La propuesta de paz del presidente estadounidense Donald Trump para un alto al fuego entre Rusia y Ucrania contempla restaurar la energía rusa en Europa e inversiones en tierras raras del Kremlin, según reveló The Wall Street Journal que dialogó con fuentes familiarizadas en el asunto.
Este plan de Washington, de generar una inversión extranjera en Moscú, forma parte de una de las cláusulas de la iniciativa de paz estadounidense que contempla la cesión de territorio a Rusia, incluido Crimea y partes del Donbás (Donetsk y Lugansk).
La propuesta de paz de Estados Unidos prevé que empresas estadounidenses recurran a un fondo de aproximadamente 200.000 millones de dólares de activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania, mientras que Europa busca utilizar esos fondos congelados como préstamo a Ucrania para armas y operaciones gubernamentales.
Tras la filtración de The Wall Street Journal, Rusia dijo este jueves que se encuentra interesada en atraer inversiones extranjeras en tierras raras y energía, lo detallado en uno de los apéndices de la propuesta de paz de Washington, la cual ya fue entregada por funcionarios de Trump a sus homólogos europeos, quienes se hallan considerando ceder ante la iniciativa estadounidense de restaurar los suministros de energía rusa en Europa.
En qué consiste el plan de Trump para restaurar la participación de Rusia en el mercado europeo
Según The Wall Street Journal, el presidente estadounidense Donald Trump propuso una gran inversión de EE.UU. en Rusia y reestablecer el flujo de energía ruso (gas y petróleo) a Bruselas, en un intento por correr al Kremlin del lugar de paria en el que parte de la comunidad internacional lo intenta colocar en castigo por haber iniciado la ofensiva en Ucrania.
La iniciativa está incluida dentro del controversial plan de paz para Ucrania y Rusia, el cual incluye el compromiso de que Ucrania ceda territorios al Kremlin, ya sean ganados en batalla o a través de cuestionados plebiscitos, así como reducir su Ejército a la mitad y comprometerse a no ingresar nunca a la OTAN o UE.
“La administración Trump ha entregado a sus homólogos europeos una serie de documentos, cada uno de una sola página, que exponen su visión para la reconstrucción de Ucrania y el regreso de Rusia a la economía global”, expuso The Wall Street Journal que dialogó con fuentes familiarizadas en el asunto.
Los documentos a los que WSJ tuvo acceso detallan planes para que firmas financieras y otras empresas estadounidenses utilicen aproximadamente 200.000 millones de dólares de activos rusos congelados para proyectos en Ucrania.
Cuando se le preguntó a Rusia sobre el informe del Journal, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó este jueves que el Kremlin siempre ha estado y sigue abierto a la inversión extranjera, pero que no se involucraría en la diplomacia de megáfono.
"Nos interesa la entrada de inversión extranjera", declaró Peskov a la prensa. "En cuanto a los planes, no estamos enfrascados en una discusión a viva voz sobre ningún plan ni proyecto".
The Wall Street Journal divulgó el plan de Trump incluido dentro de la iniciativa de paz estadounidense. Según los documentos. empresas estadounidenses invertirían en sectores estratégicos rusos como la extracción de tierras raras y la perforación petrolera en el Ártico, y las firmas financieras y otras empresas estadounidenses utilizarían 200.000 millones de dólares de activos soberanos rusos congelados para proyectos en Ucrania.
Esta nueva iniciativa de Trump para realizar proyectos en Ucrania en la posguerra, incluida en el plan de paz estadounidense, contempla un nuevo y enorme centro de datos que se abastecerá con energía de una planta nuclear actualmente ocupada por tropas rusas.
El medio estadounidense afirmó que un funcionario europeo no identificado comparó los acuerdos energéticos propuestos en el plan de Trump entre Estados Unidos y Rusia con una versión económica de la conferencia de Yalta de 1945, cuando los vencedores de la Segunda Guerra Mundial (la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña) dividieron sus esferas de interés en Europa.
En ese sentido, mientras que Washington postula este plan en la posguerra, Bruselas elaboró otro que propone enviar a Ucrania todo el dinero de los activos rusos congelados. La Comisión Europea plantea que Kiev extorsione directamente a Rusia: retenga el dinero de los activos rusos y ofrezca devolverlo a Rusia si esta pone fin a la guerra y acepta recompensar los daños en infraestructura. Si no lo acepta, ese dinero se destinará al frente de guerra ucraniano y a la reconstrucción del país.
Sin embargo, Bélgica, donde se halla la mayor parte del dinero ruso -unos 185.000 millones según fuentes comunitarias- teme a futuros reclamos legales de parte de Rusia, que la obliguen a devolver sumas que pondrían en riesgo sus cuentas públicas, pero también, a su seguridad nacional. El primer ministro Bart De Wever advirtió en el Parlamento: “Bélgica nunca aceptará asumir a solas los riesgos de una operación así”.
“Todos los riesgos financieros derivados de esta medida deben compartirse colectivamente. ‘Colectivamente’ significa que cada Estado miembro asumiría una parte igual del riesgo en función de su capacidad económica. Primero debemos acordar este principio políticamente y luego aplicarlo mediante disposiciones jurídicamente vinculantes. Sería inaceptable que un solo país soportara una carga desproporcionada”, dijo De Wever.
En tanto, Rusia aseveró que sería "motivo de guerra" que la UE entregue sus activos a Ucrania. Al respecto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, advirtió que Moscú “prepara un paquete de medidas de represalia en caso de que se produzca el robo e incautación de los activos rusos”.
