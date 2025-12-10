La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, aterrizó en Noruega y bajo estrictas medidas de seguridad se movió hasta un hotel céntrico de Oslo donde se reencontró con su familia, saludó a militantes y aliados políticos tras recibir su hija Ana Corina Sosa el Premio Nobel de la Paz pocas horas antes.
PUSO FIN A SU CLANDESTINIDAD
Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo
María Corina Machado salió al balcón central y entonó las estrofas del himno de Venezuela ante un puñado que compatriotas que la esperó hasta la madrugada.
Caminó por la calle del hotel durante algunos minutos y saludó al puñado de compatriotas presentes.
Su agenda incluye la visita al Parlamento nacional el día jueves 11 de diciembre y el saludo al primer ministro Jonas Gahr Støre.
La líder opositora se mostró sin un rasguño a pesar de que adelantó que varias personas “se habían jugado la vida para lograr su liberación”.
¿Cómo fue el escape de Venezuela?
María Corina Machado salió del país en barco rumbo a Curazao, una isla holandesa, y desde ahí abordó un avión privado bajo estrictas medidas de seguridad para trasladarse hasta la península escandinava.
En Oslo, se moverá con libertad pero le será muy complicado su regreso a Caracas ya que está acusada por “traición a la patria” y “alentar la invasión de una potencia extranjera a Venezuela”.
Estados Unidos escala su intervención en el Caribe
Donald Trump aumentó su presión sobre Nicolás Maduro en las últimas horas.
“Hemos incautado cerca de Venezuela un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado”, reveló el Jefe de Estado.
“Están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante” predijo.