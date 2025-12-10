urgente24
MUNDO Maria Corina Machado > Venezuela > Noruega

PUSO FIN A SU CLANDESTINIDAD

Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo

María Corina Machado salió al balcón central y entonó las estrofas del himno de Venezuela ante un puñado que compatriotas que la esperó hasta la madrugada.

10 de diciembre de 2025 - 22:51
María Corina Machado en Oslo, Noruega

María Corina Machado en Oslo, Noruega

La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, aterrizó en Noruega y bajo estrictas medidas de seguridad se movió hasta un hotel céntrico de Oslo donde se reencontró con su familia, saludó a militantes y aliados políticos tras recibir su hija Ana Corina Sosa el Premio Nobel de la Paz pocas horas antes.

Caminó por la calle del hotel durante algunos minutos y saludó al puñado de compatriotas presentes.

Su agenda incluye la visita al Parlamento nacional el día jueves 11 de diciembre y el saludo al primer ministro Jonas Gahr Støre.

Seguir leyendo

La líder opositora se mostró sin un rasguño a pesar de que adelantó que varias personas “se habían jugado la vida para lograr su liberación”.

image
Lejos del Vini, Vidi, Vici. Javier Milei viajó a Noruega pero no esperó la llegada de Machado

Lejos del Vini, Vidi, Vici. Javier Milei viajó a Noruega pero no esperó la llegada de Machado

Varios presidentes latinoamericanos fueron a compartir la ceremonia (Argentina, Paraguay, Panamá y Ecuador) pero Javier Milei prefirió regresar a Argentina sin felicitarla ni sacarse una foto junto a la laureada. La movida costó no menos de US$ 100.000 para los contribuyentes argentinos. Varios presidentes latinoamericanos fueron a compartir la ceremonia (Argentina, Paraguay, Panamá y Ecuador) pero Javier Milei prefirió regresar a Argentina sin felicitarla ni sacarse una foto junto a la laureada. La movida costó no menos de US$ 100.000 para los contribuyentes argentinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998928741381321025&partner=&hide_thread=false

¿Cómo fue el escape de Venezuela?

María Corina Machado salió del país en barco rumbo a Curazao, una isla holandesa, y desde ahí abordó un avión privado bajo estrictas medidas de seguridad para trasladarse hasta la península escandinava.

En Oslo, se moverá con libertad pero le será muy complicado su regreso a Caracas ya que está acusada por “traición a la patria” y “alentar la invasión de una potencia extranjera a Venezuela”.

En la mañana de Noruega, la madrugada de Argentina, dará una conferencia de prensa donde explicará còmo fueron sus meses escondida por temor a ser apresada. En la mañana de Noruega, la madrugada de Argentina, dará una conferencia de prensa donde explicará còmo fueron sus meses escondida por temor a ser apresada.

image
María Corina Machado en el Grand Hotel de Oslo

María Corina Machado en el Grand Hotel de Oslo

Estados Unidos escala su intervención en el Caribe

Donald Trump aumentó su presión sobre Nicolás Maduro en las últimas horas.

Hemos incautado cerca de Venezuela un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado”, reveló el Jefe de Estado.

“Están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante” predijo.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES