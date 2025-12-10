Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998928741381321025&partner=&hide_thread=false ¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

¿Cómo fue el escape de Venezuela?

María Corina Machado salió del país en barco rumbo a Curazao, una isla holandesa, y desde ahí abordó un avión privado bajo estrictas medidas de seguridad para trasladarse hasta la península escandinava.

En Oslo, se moverá con libertad pero le será muy complicado su regreso a Caracas ya que está acusada por “traición a la patria” y “alentar la invasión de una potencia extranjera a Venezuela”.

En la mañana de Noruega, la madrugada de Argentina, dará una conferencia de prensa donde explicará còmo fueron sus meses escondida por temor a ser apresada. En la mañana de Noruega, la madrugada de Argentina, dará una conferencia de prensa donde explicará còmo fueron sus meses escondida por temor a ser apresada.

image María Corina Machado en el Grand Hotel de Oslo

Estados Unidos escala su intervención en el Caribe

Donald Trump aumentó su presión sobre Nicolás Maduro en las últimas horas.

“Hemos incautado cerca de Venezuela un petrolero enorme, muy grande; de hecho, el más grande jamás incautado”, reveló el Jefe de Estado.

“Están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante” predijo.