Carlos Izquierdoz, Cali, bordea el final de su extensa carrera y ya piensa en lo que será el futuro una vez que cuelgue los botines. A sus 37 años, el zaguero de Lanús y ex Boca todavía siente que le queda cuerda para defender en el campo, pero en el horizonte se imagina dónde estará su próxima actividad.
"NO VEO MAL PONERLE UN CIERRE"
Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y será en un escritorio
Carlos Izquierdoz, defensor del Lanús campeón de Copa Sudamericana y ex capitán de Boca, recibió el diploma de un nuevo curso de Agremiados y AFA.
Carlos Izquierdoz recibió este miércoles el diploma por su formación a la Dirección Deportiva, en un programa creado por Futbolistas Argentinos Agremiados (conocido popularmente como Agremiados), el sindicato que representa a los jugadores profesionales en el país. El programa cuenta además con el aval de AFA.
Carlos Izquierdoz: "Me gusta la gestión técnica"
Este miércoles, en el Predio AFA en Ezeiza, el sindicato y la casa madre del fútbol argentino realizaron la ceremonia de entrega de diplomas, de la cual participaron otras figuras del fútbol. Además de Carlos Izquierdoz, también recibió el reconocimiento Oscar Ustari, Paolo Guerrero o Fernando Cavenaghi.
En diálogo con DSports Radio, el defensor de Lanús dijo cómo se ve luego de su retiro. "Me gusta la gestión técnica, la dirección deportiva. Así que no veo mal ponerle un cierre a mi carrera como futbolista para meterme con esto", aseguró el capitán del Granate, que disfruta de un cierre de temporada soñado con la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana 2025.
"No veo mal ponerle un cierre a mi carrera como futbolista para meterme con esto"
Aun así, para Carlos Izquierdoz todavía queda tela por cortar dentro del campo. El 2026 tendrá a su equipo disputando la Copa Libertadores, un certamen que conoce como futbolista y cuyo título estuvo a punto de acariciar con Boca, pero se quedó a las puertas en la recordada final de Madrid contra River, en 2018.
"Quiero jugar todo el año que viene con Lanús", aseguró el defensor, que con el Xeneize conquistó 4 títulos.
Agremiados y la formación para los países Conmebol
La formación de Agremiados es un paso en la profesionalización del fútbol argentino. A partir de 2026, los directores deportivos de los equipos de la Liga Profesional y de la Primera Nacional deberán contar con licencia.
Aquellos futbolistas y ex futbolistas que lo deseen podrán realizar el curso de forma gratuita, y además no necesitan ser argentinos exclusivamente. El curso fue creado para estar disponible para los 10 países de la Conmebol (Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay) y Estados Unidos.