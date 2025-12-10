Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y será en un escritorio

Aun así, para Carlos Izquierdoz todavía queda tela por cortar dentro del campo. El 2026 tendrá a su equipo disputando la Copa Libertadores, un certamen que conoce como futbolista y cuyo título estuvo a punto de acariciar con Boca, pero se quedó a las puertas en la recordada final de Madrid contra River, en 2018.

image El Cali, en tiempos de Boca Foto NA: MARCELO CAPECE

"Quiero jugar todo el año que viene con Lanús", aseguró el defensor, que con el Xeneize conquistó 4 títulos.

Agremiados y la formación para los países Conmebol

La formación de Agremiados es un paso en la profesionalización del fútbol argentino. A partir de 2026, los directores deportivos de los equipos de la Liga Profesional y de la Primera Nacional deberán contar con licencia.

Aquellos futbolistas y ex futbolistas que lo deseen podrán realizar el curso de forma gratuita, y además no necesitan ser argentinos exclusivamente. El curso fue creado para estar disponible para los 10 países de la Conmebol (Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay) y Estados Unidos.

