Mercado Libre y Carrefour se meten en las compras de tu casa: La alianza que emociona

Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, lo definió como “un paso clave para completar la experiencia de supermercado”, mientras que Leonardo Arcas, director de Ventas y Transformación Digital de Carrefour, destacó que esta alianza responde a la evolución del consumidor, que busca más comodidad, rapidez y variedad digital sin resignar calidad.

Mercado Libre: ¿Por qué este rubro es tan estratégico?

La categoría de frescos es, desde hace décadas, el corazón financiero de los supermercados. No solo porque genera márgenes más altos, sino porque quien compra carne o frutas en un lugar suele resolver todo el resto del carrito ahí mismo.

Sin embargo, es también el segmento más complejo de operar. Requiere:

Cadena de frío rigurosa

Inventarios que se mueven minuto a minuto

Bajos márgenes de error para evitar merma

Entregas rápidas y eficientes

Por eso, hasta ahora, Mercado Libre había evitado ingresar en este segmento. Lo hacía por fuera, con productos no perecederos, pero sin meterse en “la parte caliente” del negocio.

Con la infraestructura logística ya consolidada y un socio estratégico que aporta la experiencia operativa, la plataforma finalmente decide competir de igual a igual.

mercado libre y carrefour 2

¿Qué impacto tendrá esta alianza en Carrefour y su futuro en Argentina?

El acuerdo llega en un momento delicado para el retailer francés. A nivel corporativo, Carrefour Argentina está en proceso de cambio de manos, con Deutsche Bank buscando comprador por orden de la casa matriz. Todo apunta a que el grupo GDN, del empresario Francisco de Narváez, es quien tiene más chances de quedarse con la operación.

De esta manera, la alianza con Mercado Libre representa una jugada maestra, permite multiplicar el alcance digital sin modificar la estructura interna y ofrecer un canal adicional justo cuando el comercio electrónico dejó de ser un complemento para convertirse en un pilar fundamental del consumo actual.

