Mercado Libre sorprendió al anunciar una alianza inédita con Carrefour, un acuerdo que no solo amplía su catálogo online, sino que lo posiciona en la categoría más codiciada de todas, los alimentos frescos y congelados. La jugada marca un antes y un después para el e-commerce en el país, porque implica que, por primera vez, la plataforma amarilla permitirá comprar carnes, frutas, verduras, lácteos y congelados, con entregas en el día y manteniendo la cadena de frío.
Mercado Libre y Carrefour se meten en las compras de tu casa: La alianza que emociona
Por primera vez, Mercado Libre se mete de lleno en la categoría más sensible y rentable del sector supermercadista.
Si hasta ahora comprar frescos por internet era terreno exclusivo de apps de delivery y supermercados tradicionales, este acuerdo redibuja el mapa. Mercado Libre y supermercado Carrefour pasan a ser una misma ecuación para un nuevo hábito de consumo que crece a pasos grandes.
¿Cómo funcionará el nuevo servicio del supermercado Carrefour dentro de Mercado Libre?
El debut comenzó en la Ciudad de Buenos Aires, con un despliegue que combina la experiencia logística de Mercado Libre y la infraestructura de Carrefour, que será quien prepare los pedidos desde tiendas físicas especialmente adaptadas.
La expansión al Gran Buenos Aires y el interior ya está en carpeta y se pondrá en marcha durante los próximos meses.
La tienda oficial arranca con más de 10.000 productos, todos integrados a la vertical “Supermercado”. Los envíos, como ya es habitual en la plataforma, podrán ser gratuitos a partir de una compra mínima de $65.000, una cifra que apunta a fidelizar a quienes hagan compras semanales o mensuales.
Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, lo definió como “un paso clave para completar la experiencia de supermercado”, mientras que Leonardo Arcas, director de Ventas y Transformación Digital de Carrefour, destacó que esta alianza responde a la evolución del consumidor, que busca más comodidad, rapidez y variedad digital sin resignar calidad.
Mercado Libre: ¿Por qué este rubro es tan estratégico?
La categoría de frescos es, desde hace décadas, el corazón financiero de los supermercados. No solo porque genera márgenes más altos, sino porque quien compra carne o frutas en un lugar suele resolver todo el resto del carrito ahí mismo.
Sin embargo, es también el segmento más complejo de operar. Requiere:
- Cadena de frío rigurosa
- Inventarios que se mueven minuto a minuto
- Bajos márgenes de error para evitar merma
- Entregas rápidas y eficientes
Por eso, hasta ahora, Mercado Libre había evitado ingresar en este segmento. Lo hacía por fuera, con productos no perecederos, pero sin meterse en “la parte caliente” del negocio.
Con la infraestructura logística ya consolidada y un socio estratégico que aporta la experiencia operativa, la plataforma finalmente decide competir de igual a igual.
¿Qué impacto tendrá esta alianza en Carrefour y su futuro en Argentina?
El acuerdo llega en un momento delicado para el retailer francés. A nivel corporativo, Carrefour Argentina está en proceso de cambio de manos, con Deutsche Bank buscando comprador por orden de la casa matriz. Todo apunta a que el grupo GDN, del empresario Francisco de Narváez, es quien tiene más chances de quedarse con la operación.
De esta manera, la alianza con Mercado Libre representa una jugada maestra, permite multiplicar el alcance digital sin modificar la estructura interna y ofrecer un canal adicional justo cuando el comercio electrónico dejó de ser un complemento para convertirse en un pilar fundamental del consumo actual.
