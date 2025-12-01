Mercado Libre revienta el precio del iPhone 17 Pro y desata la locura por el nuevo Apple

El diseño tampoco se queda atrás, con un cuerpo unibody de aluminio forjado le da robustez sin perder elegancia, acompañado del nuevo Ceramic Shield 2, presente en ambos lados y capaz de soportar hasta cuatro veces más golpes que las versiones previas.

iPhone 17 y especificaciones: ¿Qué ofrece la cámara del modelo Pro?

Uno de los elementos más determinantes para elegir un gama alta es la fotografía, y el iPhone 17 Pro busca cumplir con creces.

Incluye un sistema de cámaras de 48 MP con zoom óptico 8x, pensado para capturar imágenes de nivel profesional tanto en situaciones de luz natural como nocturnas.

La cámara frontal también suma mejoras, con un sensor de 18 MP y tecnología Center Stage, que ajusta el encuadre de manera inteligente. La posibilidad de grabar simultáneamente con cámaras delanteras y traseras agrega versatilidad, especialmente útil para creadores de contenido.

Apple sacude el mercado con el nuevo iPhone 17 y llega con precios filtrados

¿Cómo funciona Apple Intelligence y qué aporta al iPhone 17 Pro?

El equipo llega con iOS 26 y una serie de funciones potentes gracias a Apple Intelligence, la nueva capa de inteligencia artificial privada de la compañía.

Esta tecnología se integra al uso cotidiano de manera contextual y segura, organiza contenido, genera sugerencias, mejora la interacción con apps y optimiza procesos internos sin comprometer datos personales.

La interfaz también se renueva con Liquid Glass, que permite pantallas bloqueadas más personalizables, animaciones más fluidas y una experiencia visual más inmersiva.

A esto se suma la función Detección de Choques, capaz de llamar automáticamente a los servicios de emergencia en caso de accidente.

Black Friday, Mercado Libre y iPhone 17: ¿cuánto cuesta y qué beneficios de pago ofrece?

La rebaja posicionó al iPhone 17 Pro como una de las ofertas más agresivas del Black Friday dentro del ecosistema de Apple. El equipo puede adquirirse por $2.799.999, financiado además en 6 cuotas de $466.666.

Quienes quieran abaratar todavía más la compra pueden sumar el Plan Canje Apple, entregando su dispositivo anterior y obteniendo hasta $700.000 de descuento adicional según el modelo y el estado del equipo.

